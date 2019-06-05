Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini başlattı

Steam, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne özel indirimlerini başlattı. Dünya Çevre Günü indirimlerinde onlarca farklı oyunun %90'a varan indirimlerin yapılmış. Kampanya Türkiye saatiyle 8 Haziran 02.00'da sona erecek.
Dünya Çevre Günü indirimleri, Fugl oyunun geliştiricisi Johan Gjestland tarafından organize edilmiş. Gjestland, kampanyanın şiddet içermeyen oyunları destekleme amacıyla planlandığını söylüyor. İndirime giren oyunlara baktığımızda da tamamıyla rahatlatıcı, çevre odaklı, sanatsal yapımlar görüyoruz.
Kampanya sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Dikkat çeken bazı indirimler şöyle:
Subnautica %30 indirimle 28,00 TL
ABZU %50 indirimle 15,50 TL
Everyting %75 indirimle 12,75 TL
Equilinox %25 indirimle 13,87 TL
Raft %30 indirimle 21,70 TL
Niche %45 indirimle 14,85 TL
Submerged %90 indirimle 3,10 TL
Waking Mars %80 indirimle 3,60 TL
Dünya Çevre Günü indirimleri, Fugl oyunun geliştiricisi Johan Gjestland tarafından organize edilmiş. Gjestland, kampanyanın şiddet içermeyen oyunları destekleme amacıyla planlandığını söylüyor. İndirime giren oyunlara baktığımızda da tamamıyla rahatlatıcı, çevre odaklı, sanatsal yapımlar görüyoruz.
Kampanya sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Dikkat çeken bazı indirimler şöyle:
Subnautica %30 indirimle 28,00 TL
ABZU %50 indirimle 15,50 TL
Everyting %75 indirimle 12,75 TL
Equilinox %25 indirimle 13,87 TL
Raft %30 indirimle 21,70 TL
Niche %45 indirimle 14,85 TL
Submerged %90 indirimle 3,10 TL
Waking Mars %80 indirimle 3,60 TL
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