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Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini başlattı

5 Haziran Dünya Çevre Günü için Steam'de bir indirim kampanyası organize edildi. Subnautica, Raft, Everthing gibi oyunlarda önemli indirimler yapılmış. İşte detaylar...
6 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini başlattı
Steam, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne özel indirimlerini başlattı. Dünya Çevre Günü indirimlerinde onlarca farklı oyunun %90'a varan indirimlerin yapılmış. Kampanya Türkiye saatiyle 8 Haziran 02.00'da sona erecek.

Dünya Çevre Günü indirimleri, Fugl oyunun geliştiricisi Johan Gjestland tarafından organize edilmiş. Gjestland, kampanyanın şiddet içermeyen oyunları destekleme amacıyla planlandığını söylüyor. İndirime giren oyunlara baktığımızda da tamamıyla rahatlatıcı, çevre odaklı, sanatsal yapımlar görüyoruz.

Kampanya sayfasına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Dikkat çeken bazı indirimler şöyle:

Subnautica %30 indirimle 28,00 TL
ABZU %50 indirimle 15,50 TL
Everyting %75 indirimle 12,75 TL
Equilinox %25 indirimle 13,87 TL
Raft %30 indirimle 21,70 TL
Niche %45 indirimle 14,85 TL
Submerged %90 indirimle 3,10 TL
Waking Mars %80 indirimle 3,60 TL 

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Kerim5100 5 gün
Subnautica bi ara Epic Store'da ücretsizdi
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kaand12@ 5 gün
Firewatch ta neden indirim yok yauv! Oynatın şu oyunu insanlara.
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Askaparta 5 gün
Yüzmeyi sevdirirler belki.
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TearsForFears 5 gün
subnautica ve abzu mutlaka oynanmalı
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insaatmüh. 5 gün
Arkadaslar bu CS go ne zaman indirime girer ?
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alptughan 5 gün insaatmüh.
inşallah hiç indirme girmezde çoluk çoçukla uğraşmayız.
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çokrenkli 5 gün insaatmüh.
Aralık ayından beri ücretsiz oldu
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Grkwnxs 5 gün
ABZU kesinlikle oynanmalı
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