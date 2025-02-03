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    Xiaomi 15 Ultra'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı

    Xiaomi'nin merakla beklenen amiral gemisi modeli Xiaomi 15 Ultra'nın tanıtım tarihi belli oldu. Ortaya çıkan bir posterde, telefonun 26 Şubat'ta yerel saatle 19:00'da Çin'de tanıtılacağı belirtiliyor.
    Xiaomi 15 Ultra'nın tanıtım tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin merakla beklenen amirak gemisi modeli Xiaomi 15 Ultra'nın tanıtım tarihi belli oldu. Weibo platformunda ortaya çıkan resmi olmayan bir posterde, telefonun 26 Şubat'ta yerel saatle 19:00'da Çin'de tanıtılacağı gözüküyor.

    Cihazın küresel olarak ise MWC 2025 fuarında tanıtılması bekleniyor. MWC etkinliği 3-6 Mart tarihleri ​​arasında İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleştirilecek.

    Tanıtım tarihine ek olarak Xiaomi 15 Ultra'nın yeni kamera dizilimini gösteren kısa bir video da ortaya çıktı. Dörtlü kamera kurulumuna sahip olan telefonun kamera adasında Leica yazısı ve hap şeklinde LED flaş yer alıyor.



    Xiaomi 15 Ultra beklenen özellikler

    Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 15 Ultra, OIS desteğine sahip 1 inçlik 50 MP LYT-900 ana kameraya sahip olacak. Bunun yanında, 50 MP Samsung JN5 ultra geniş lens, 3x optik yakınlaştırma ve makro çekim yeteneklerine sahip 50 MP Sony IMX858 telefoto kamera ve 4,3x optik yakınlaştırma yapabilen 200 MP Samsung HP9 periskop telefoto kamera yer alacak. Özçekimler için cihazın 32 MP OmniVision OV32B sensörüne sahip olması bekleniyor.

    Xiaomi 15 Ultra, 6,8 inç büyüklüğünde dört taraftan mikro kavisli AMOLED LTPO ekranla gelecek. Ekranın 2K çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucuya sahip olması bekleniyor. Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alması beklenen telefon, Android 15 temelli HyperOS 2.0 işletim sistemiyle gelecek. Xiaomi 15 Ultra'nın Çin'de 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama ile gelmesi beklenirken, küresel pazarlarda sadece 16 GB + 512 GB versiyonuyla satışa çıkabilir. Son olarak telefonun, 90 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj desteğine sahip 6.000 mAh batarya ile gelmesinin beklendiğini belirtelim.

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    Mantarın Başı 4 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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