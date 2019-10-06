Mi Band 5 ile NFC özelliği tüm dünyaya sunulacak

Mikrofon konusu belirsiz
Mi Band’in NFC’li versiyonlarının Çin’e özel kalmasının altındaki temel sebep, firmanın toplu taşıma ve alışveriş gibi konularda NFC’li bilekliği kullanabilmesi. Tüm dünyaya yayıldığında toplu taşımada ve ödemelerde bilekliğin Çin’deki kadar aktif kullanılamayacağı bir gerçek.
Ek olarak Mi Band 4’ün NFC’li versiyonunun dahili mikrofon ile geldiğini de hatırlatalım. Bu mikrofon ile firmanın sesli asistanını kullanabiliyorsunuz. Mi Band 5 ile mikrofonu da tüm dünyada görmemiz mümkün.Ayrıca Bkz. "Instagram “Grup Hikayeleri” özelliğini test ediyor"
Yine aynı kaynağa göre Mi Band 5, dayanıklılık konusunda oldukça gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkacak. Mi Band 4’ün çıkış tarihine bakarak bir tahmin yürütmek gerekirse, Mi Band 5’i 2020’nin ikinci çeyreğinde göreceğimizi belirtebiliriz. Xiaomi, oldukça başarılı giden bu seriyi daha dikkat çekici yapmayı başarabilecek mi hep birlikte göreceğiz.
https://www.gizmochina.com/2019/10/05/the-upcoming-mi-band-5-will-support-nfc-even-outside-china/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dili herkes bir şekilde halleder gerekirse Çince dahi kullanılır bir şekilde ama yumuşak g işareti yerine ekranda kutucuk çıkmasını bazı kelimelerin kutucuklar sebebiyle tek seferde okunamamasına ben şahsen katlanamıyorum.
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