Mi Band 5 ile NFC özelliği tüm dünyaya sunulacak

Ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok ülkede satışta olan Mi Band 4 oldukça beğenildi. Global sürümü Mi Smart Band 4 olarak isimlendirilen cihazın NFC’li versiyonu maalesef Çin’e özel kaldı. Ortaya çıkan son raporlara göre Mi Band 5 ile birlikte NFC özelliği tüm dünyaya sunulacak.

Mikrofon konusu belirsiz

Mi Band’in NFC’li versiyonlarının Çin’e özel kalmasının altındaki temel sebep, firmanın toplu taşıma ve alışveriş gibi konularda NFC’li bilekliği kullanabilmesi. Tüm dünyaya yayıldığında toplu taşımada ve ödemelerde bilekliğin Çin’deki kadar aktif kullanılamayacağı bir gerçek.

Ek olarak Mi Band 4’ün NFC’li versiyonunun dahili mikrofon ile geldiğini de hatırlatalım. Bu mikrofon ile firmanın sesli asistanını kullanabiliyorsunuz. Mi Band 5 ile mikrofonu da tüm dünyada görmemiz mümkün.

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Yine aynı kaynağa göre Mi Band 5, dayanıklılık konusunda oldukça gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkacak. Mi Band 4’ün çıkış tarihine bakarak bir tahmin yürütmek gerekirse, Mi Band 5’i 2020’nin ikinci çeyreğinde göreceğimizi belirtebiliriz. Xiaomi, oldukça başarılı giden bu seriyi daha dikkat çekici yapmayı başarabilecek mi hep birlikte göreceğiz.

https://www.gizmochina.com/2019/10/05/the-upcoming-mi-band-5-will-support-nfc-even-outside-china/