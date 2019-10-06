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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mi Band 5 ile NFC özelliği tüm dünyaya sunulacak

    Xiaomi’nin popüler modeli Mi Band, Çin’e özel olarak NFC’li bir versiyonla sunuluyor. Ortaya çıkan duyumlara göre Mi Band 5 ile birlikte NFC özelliği global sürüme de eklenecek.
    5 gün
    7,2b
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    13
    Cep Tel Aksesuarları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Mi Band 5 ile NFC özelliği tüm dünyaya sunulacak
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    Ülkemiz de dahil olmak üzere pek çok ülkede satışta olan Mi Band 4 oldukça beğenildi. Global sürümü Mi Smart Band 4 olarak isimlendirilen cihazın NFC’li versiyonu maalesef Çin’e özel kaldı. Ortaya çıkan son raporlara göre Mi Band 5 ile birlikte NFC özelliği tüm dünyaya sunulacak.

    Mikrofon konusu belirsiz

    Mi Band’in NFC’li versiyonlarının Çin’e özel kalmasının altındaki temel sebep, firmanın toplu taşıma ve alışveriş gibi konularda NFC’li bilekliği kullanabilmesi. Tüm dünyaya yayıldığında toplu taşımada ve ödemelerde bilekliğin Çin’deki kadar aktif kullanılamayacağı bir gerçek.

    Ek olarak Mi Band 4’ün NFC’li versiyonunun dahili mikrofon ile geldiğini de hatırlatalım. Bu mikrofon ile firmanın sesli asistanını kullanabiliyorsunuz. Mi Band 5 ile mikrofonu da tüm dünyada görmemiz mümkün.

    Ayrıca Bkz. "Instagram “Grup Hikayeleri” özelliğini test ediyor"

    Yine aynı kaynağa göre Mi Band 5, dayanıklılık konusunda oldukça gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkacak. Mi Band 4’ün çıkış tarihine bakarak bir tahmin yürütmek gerekirse, Mi Band 5’i 2020’nin ikinci çeyreğinde göreceğimizi belirtebiliriz. Xiaomi, oldukça başarılı giden bu seriyi daha dikkat çekici yapmayı başarabilecek mi hep birlikte göreceğiz.



    https://www.gizmochina.com/2019/10/05/the-upcoming-mi-band-5-will-support-nfc-even-outside-china/ Yorum Yaz
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    burgfb 5 gün en beğenilen
    Akıllı saatlerde Türkçe olmalı evet ama bunlar bileklik kısıtlı birkaç kelime var zaten. Yıllarca Casioları (databanklar dahil) ingilizce bilmeden kullandık. Topu topu 15 kelime var ezberleyin onlarıda tamamdır.
    Akıllı saatlerde Türkçe olmalı evet ama bunlar bileklik kısıtlı birkaç kelime var zaten. Yıllarca Casioları (databanklar dahil) ingilizce bilmeden kullandık. To...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    sankii 5 gün
    Türkçe olması lazım artik. NFC özelliği olmayan telefonlara NFC özelliği katarsa çok satar. Mobil ödeme büyük kolaylık
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    Askaparta 2 gün
    Nfc fiyatı artıracaktır ama f/p en iyisi bu.
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    RaptorFX 4 gün
    Nfc, ve bluetooth kulaklık takılıysa görüşmeyi cevaplama gelmeli.
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    DH Misafiri 4 gün
    Her gün toplu taşıma da NFC kullanan birisi olarak işimi baya kolaylaştırır.
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    ermayuha 4 gün
    Nfc özellik nedir?
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    burgfb 5 gün en beğenilen
    Akıllı saatlerde Türkçe olmalı evet ama bunlar bileklik kısıtlı birkaç kelime var zaten. Yıllarca Casioları (databanklar dahil) ingilizce bilmeden kullandık. Topu topu 15 kelime var ezberleyin onlarıda tamamdır.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Quattro 4 gün burgfb
    Sorun dilden ziyade Türkçe karakterlerin düzgün görüntülenememesi...
    Dili herkes bir şekilde halleder gerekirse Çince dahi kullanılır bir şekilde ama yumuşak g işareti yerine ekranda kutucuk çıkmasını bazı kelimelerin kutucuklar sebebiyle tek seferde okunamamasına ben şahsen katlanamıyorum.
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    muhammetsaykal 5 gün
    Telefonda nfc yok ama yinede band ın nfc si kullanilabilirmi?
    Yanıtla +1
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    sankii 5 gün
    Türkçe olması lazım artik. NFC özelliği olmayan telefonlara NFC özelliği katarsa çok satar. Mobil ödeme büyük kolaylık
    Yanıtla +4
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    smart1978 5 gün
    Duyumlara gore, Ban4 NFC li modelini Cin disindan da siparis verildigi uzerine bu karar alinmis... Bence gec kalinmisti ...
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    yorumculuklar 5 gün smart1978
    Yazılım Çince gelmiyor mu? NFC li şekilde dilini degistirebiliyorsak alınabilir gerçekten.
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    10 etiket daha mi band 5 nfc mikrofon çin global sesli asistan Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ MPopüler
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