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    Çin’den elektrikli araçlar için yeni terim: Elektrikli Akıllı Araçlar (EIV)

    Çin’in elektrikli araçlar konusunda oldukça gelişmiş olduğu bir gerçek. Ve şimdi Çin, bunu daha da pekiştirmek için yeni terimler de üretiyor: Elektrikli Akıllı Araçlar (Electric Intelligent Vehicles)
    Çin’den elektrikli araçlara yeni tanım: Elektrikli Akıllı Araçlar Tam Boyutta Gör
    Çin’in elektrikli araç pazarındaki liderliği hız kesmeden devam ediyor. Ancak son dönemde ülkede kullanılan yeni bir terim dikkat çekiyor: Elektrikli Akıllı Araçlar (EIV – Electric Intelligent Vehicles). Dünyanın en büyük batarya üreticilerinden biri olan CATL’nin eş başkanı, bu yeni nesil araçların giderek yaygınlaştığını ve geleneksel içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla çok daha gelişmiş özellikler ve uygun fiyat sundukları için yükseldiklerini belirtiyor.

    Çin'in yükselişi durmuyor

    2024 yılında küresel çapta satılan 17,1 milyon elektrikli aracın yüzde 64’ü Çin menşeli olmuştu. Ülkede geçen yıl 11 milyon elektrikli araç satışı gerçekleşirken, bu oran bir önceki yıla göre yüzde 40’lık bir büyüme yakalamıştı. Bu büyümenin ardında sadece elektrikli tahrik sistemleri değil, aynı zamanda gelişmiş yapay zeka, otonom sürüş destek sistemleri (ADAS) ve bağlantılı teknolojiler yatıyor. CATL, bu unsurların birleşimiyle ortaya çıkan yeni nesil araçlara "Elektrikli Akıllı Araçlar" adının verildiğini belirtiyor. CATL Eş Başkanı Pan Jian , "Elektrik, zekayı mümkün kılıyor ve bu sayede tüketicilere geleneksel içten yanmalı motorlarla mümkün olmayan bir dizi yeni özellik sunabiliyoruz" diyor. CATL sözcüsü EIV tanımının henüz yaygın olmadığını ancak Çin’de hızla popülerlik kazandığının altını çiziyor.

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    Çin’in EIV pazarındaki büyümesini tetikleyen faktörler arasında uygun fiyat, gelişmiş teknoloji ve güvenlik önlemleri öne çıkıyor. Çinli üreticiler, elektrikli araçları içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla daha erişilebilir fiyatlarla sunabiliyor.

    Örneğin, Xiaomi’nin SU7 modeli 30.000 dolardan başlıyor. Bu araçta Apple CarPlay destekli 16.1 inç, 3K ultra net bilgi-eğlence sistemi ve 56 inç HUD dahil olmak üzere bir sürü teknoloji mevcut. Sürücüler, Xiaomi ekosistemine bağlı 1.000’den fazla akıllı ev cihazını doğrudan araç içinden kontrol edebiliyor. SU7, 11 adede kadar kamera, 12 ultrasonik radar, LiDAR ve NVIDIA Drive Orin platformu ile gelişmiş ADAS ve otonom sürüş özellikleri de içeriyor.

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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