Çin’den elektrikli araçlar için yeni terim: Elektrikli Akıllı Araçlar (EIV)

Çin'in yükselişi durmuyor
2024 yılında küresel çapta satılan 17,1 milyon elektrikli aracın yüzde 64’ü Çin menşeli olmuştu. Ülkede geçen yıl 11 milyon elektrikli araç satışı gerçekleşirken, bu oran bir önceki yıla göre yüzde 40’lık bir büyüme yakalamıştı. Bu büyümenin ardında sadece elektrikli tahrik sistemleri değil, aynı zamanda gelişmiş yapay zeka, otonom sürüş destek sistemleri (ADAS) ve bağlantılı teknolojiler yatıyor. CATL, bu unsurların birleşimiyle ortaya çıkan yeni nesil araçlara "Elektrikli Akıllı Araçlar" adının verildiğini belirtiyor. CATL Eş Başkanı Pan Jian , "Elektrik, zekayı mümkün kılıyor ve bu sayede tüketicilere geleneksel içten yanmalı motorlarla mümkün olmayan bir dizi yeni özellik sunabiliyoruz" diyor. CATL sözcüsü EIV tanımının henüz yaygın olmadığını ancak Çin’de hızla popülerlik kazandığının altını çiziyor.
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Çin’in EIV pazarındaki büyümesini tetikleyen faktörler arasında uygun fiyat, gelişmiş teknoloji ve güvenlik önlemleri öne çıkıyor. Çinli üreticiler, elektrikli araçları içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla daha erişilebilir fiyatlarla sunabiliyor.
Örneğin, Xiaomi’nin SU7 modeli 30.000 dolardan başlıyor. Bu araçta Apple CarPlay destekli 16.1 inç, 3K ultra net bilgi-eğlence sistemi ve 56 inç HUD dahil olmak üzere bir sürü teknoloji mevcut. Sürücüler, Xiaomi ekosistemine bağlı 1.000’den fazla akıllı ev cihazını doğrudan araç içinden kontrol edebiliyor. SU7, 11 adede kadar kamera, 12 ultrasonik radar, LiDAR ve NVIDIA Drive Orin platformu ile gelişmiş ADAS ve otonom sürüş özellikleri de içeriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P