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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram “Grup Hikayeleri” özelliğini test ediyor

    Instagram uygulamasının kodları içerisinde “Grup Hikayeleri” özelliğinin test edildiği fark edildi. Bu özellik ile grup kurarak hikayelerinizi yalnızca bu gruptakilerle paylaşabileceksiniz.
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    sosyal medya
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Instagram “Grup Hikayeleri” özelliğini test ediyor
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    Instagram’a her geçen gün yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Bugün ise başka bir özelliğin test edildiği fark edildi. “Grup Hikayeleri” şeklinde tanımlanabilecek bu özellik sayesinde, hikayelerinizi oluşturduğunuz gruplar içerisinde paylaşabileceksiniz.

    Facebook tarafında denendi

    Bazı kullanıcılara bu özellik tanıdık gelebilir. Çünkü Instagram’ın çatı şirketi Facebook, grup hikayelerini yaklaşık bir yıl önce ekledi. Facebook tarafında kullanıcılar tarafından ilgi çekmeyen özellik geçtiğimiz ay sonlandırıldı.

    Facebook’un hikayeler kısmı Instagram kadar popüler olmadığından dolayı grup hikayeleri özelliğinin tutmamış olması mümkün. Instagram cephesinde çok daha popüler olan hikayelerde denenmesi, en azından firmanın böyle düşündüğüne işaret ediyor.

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    Daha önce de belirttiğimiz gibi özellik şimdilik uygulamanın kodları içerisinde gizlenmiş durumda. Yani test aşamasından hiçbir zaman çıkmama ihtimali var. Daha önce ortaya çıkan bu tarz özelliklerden vazgeçildiğine şahit olduk. Grup hikayeleri de benzeri bir durumla karşılaşabilir.



    https://www.engadget.com/2019/10/05/instagram-tests-group-stories/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    alemburda34 5 gün
    zuckerberg keşke sosyal medya uygulamalarını tek bir uygulama yapsa sekme gibi geçiş yapabilsek.
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