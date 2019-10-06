Instagram “Grup Hikayeleri” özelliğini test ediyor

Instagram’a her geçen gün yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Bugün ise başka bir özelliğin test edildiği fark edildi. “Grup Hikayeleri” şeklinde tanımlanabilecek bu özellik sayesinde, hikayelerinizi oluşturduğunuz gruplar içerisinde paylaşabileceksiniz.

Facebook tarafında denendi

Bazı kullanıcılara bu özellik tanıdık gelebilir. Çünkü Instagram’ın çatı şirketi Facebook, grup hikayelerini yaklaşık bir yıl önce ekledi. Facebook tarafında kullanıcılar tarafından ilgi çekmeyen özellik geçtiğimiz ay sonlandırıldı.

Facebook’un hikayeler kısmı Instagram kadar popüler olmadığından dolayı grup hikayeleri özelliğinin tutmamış olması mümkün. Instagram cephesinde çok daha popüler olan hikayelerde denenmesi, en azından firmanın böyle düşündüğüne işaret ediyor.

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Daha önce de belirttiğimiz gibi özellik şimdilik uygulamanın kodları içerisinde gizlenmiş durumda. Yani test aşamasından hiçbir zaman çıkmama ihtimali var. Daha önce ortaya çıkan bu tarz özelliklerden vazgeçildiğine şahit olduk. Grup hikayeleri de benzeri bir durumla karşılaşabilir.

https://www.engadget.com/2019/10/05/instagram-tests-group-stories/