MIT araştırmacıları kendi kendine kurulan bir sandalye geliştirdi

IKEA gibi büyük firmaların ürettiği mobilyaları daha rahat taşımak adına parçalar halinde satması, birçok kişinin zorlu montaj süreçleriyle baş etmesine neden oluyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT'nin geliştirdiği yeni teknoloji ise bu montaj işini direkt olarak mobilyalara bırakıyor.

Şimdilik prototip aşamasında bulunan MIT'nin yeni projesi, ilk olarak 15 x 15cm boyutundaki ufak bir sandalye üzerinde sürdürülüyor. Manyetik temelli bağlantı noktaları özel olarak geliştirilen bu ufak sandalye, suyun içine atıldığı zaman uzun bir süreç (Yaklaşık 7 saat gibi) gerektirmesine rağmen kendine kendine birleşebiliyor ve her parçanın özel bir bağlantı yüzü olduğu için yanlış montajın önüne geçilmiş oluyor. Skylar Tibbits, Baily Zuniga, Carrie McKnelly ve Athina Papadopoulou önderliğinde yürütülen projenin ilerleyen süreç için karmaşık mobilyalar yanında kendi kendine kurabilen elektronik cihazlar gibi bir potansiyeli de bulunuyor.

Süreç hakkında yayınlanan hızlandırılmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/mit-researchers-design-a-chair-that-can-assemble-itself-18369569/