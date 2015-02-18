Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MIT araştırmacıları kendi kendine kurulan bir sandalye geliştirdi

4 yıl
2,4b
1
16
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MIT araştırmacıları kendi kendine kurulan bir sandalye geliştirdi
IKEA gibi büyük firmaların ürettiği mobilyaları daha rahat taşımak adına parçalar halinde satması, birçok kişinin zorlu montaj süreçleriyle baş etmesine neden oluyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT'nin geliştirdiği yeni teknoloji ise bu montaj işini direkt olarak mobilyalara bırakıyor.
Şimdilik prototip aşamasında bulunan MIT'nin yeni projesi, ilk olarak 15 x 15cm boyutundaki ufak bir sandalye üzerinde sürdürülüyor. Manyetik temelli bağlantı noktaları özel olarak geliştirilen bu ufak sandalye, suyun içine atıldığı zaman uzun bir süreç (Yaklaşık 7 saat gibi) gerektirmesine rağmen kendine kendine birleşebiliyor ve her parçanın özel bir bağlantı yüzü olduğu için yanlış montajın önüne geçilmiş oluyor. Skylar Tibbits, Baily Zuniga, Carrie McKnelly ve Athina Papadopoulou önderliğinde yürütülen projenin ilerleyen süreç için karmaşık mobilyalar yanında kendi kendine kurabilen elektronik cihazlar gibi bir potansiyeli de bulunuyor.
Süreç hakkında yayınlanan hızlandırılmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.slashgear.com/mit-researchers-design-a-chair-that-can-assemble-itself-18369569/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
doctor_bey 4 yıl
Teknoloji güzel aslında, ancak IKEA gibi devler gün gelirde böyle bir şey kullanırsa hence alternatif olarak sunmalılar bunu, isteyen kendi kursun isteyen otomatik olarak kurulmasını beklesin. Çünkü haberin altındaki yorumlarda bir akradaşın da dediği gibi bunu hobi olarak yapan insanlar da var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Asami Zdrenka 4 yıl
Bi ahşap mobilya montaj keyfimiz vardı onunda içine edecekler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
partyboy 4 yıl
Paraları çarçur ediyolar...
Mitin zekasından şüpe etmeye başladım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
Pratikte bir geleceği olmayan gereksiz bir proje gibi, ama araştırma üzerinden gidilip bu şekilde yeni teknolojiler geliştirilebilir elbet.
Su içinde değil de belki uzay boşluğunda bu şekilde kendi kendini montajlayabilen cisimler belki iş görebilir ?
Uyduların, istasyonların insansız tamirinde vs... Yani biraz daha geniş anlamda düşünmek lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vahsisalata 4 yıl
ondan sonra da evrim yok derler :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bayberty 4 yıl
"IKEA gibi büyük firmaların ürettiği mobilyaları daha rahat taşımak adına parçalar halinde satması, birçok kişinin zorlu montaj süreçleriyle baş etmesine neden oluyor."

"... özel olarak geliştirilen bu ufak sandalye, suyun içine atıldığı zaman ... kendine kendine birleşebiliyor."

"insanlık" için önemli bir sorundu, çözmüşler...
bu da "çağın buluşu" olarak lanse edilen ginger'a benziyor, bir çok problemi çözer...
mobilyanın yanında bir de montaj için su deposu verirler artık yoksa ne yaparız...


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ynsemre1 4 yıl
Su israfı Afrikada insanlar su diye diye kavruluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 4 yıl
Daha geniş düşünelim,marsa yada dünya yörüngesine fırlatılan kapsüllerin içinde bulunan parçalar kendisini belirli sürede birleştirecek ve istenilen üs,platform kurulacak.Yanına yapay zeka robotlar konulduğunda insanın yaşamasını sağlayacak zemin hazırlana kadar bu platformun kontrolünü sağlayacak,içeride bitkileri yetiştirecek ve deneyler yapacak.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dgo_cr7 4 yıl kımyasal
yok onlar mit nin ikea sandalyesi kurarken zorlananlara kolaylık olsun diye çalıştığını zannediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl kımyasal
kımyasal

Daha geniş düşünelim,marsa yada dünya yörüngesine fırlatılan kapsüllerin içinde bulunan parçalar kendisini belirli sürede birleştirecek ve istenilen üs,platform kurulacak.Yanına yapay zeka robotlar konulduğunda insanın yaşamasını sağlayacak zemin hazırlana kadar bu platformun kontrolünü sağlayacak,içeride bitkileri yetiştirecek ve deneyler yapacak.

IKEA Allah'tan mobilya üretiyor sadece. Uzay aracı üretse mahvolurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Qnzxt00w 4 yıl
Elle kurmak daha kolaydı :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Technotronic 4 yıl
Kendi elimle kurarım daha iyi , 3 dakikamı almaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 4 yıl
balıkçı sandalyesi kullansınlar :):): en portatifi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2436 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, araştırma ve
3 etiket daha mit bilim teknoloji
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Zopo ZP999 inceleme videosu "MT6595, 5,5" Full HD ekran ve fazlası" 4 yıl Samsung'un 2015 teknolojileri: Yeni nesil televizyonlar ve beyaz eşyalar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim