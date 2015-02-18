MIT araştırmacıları kendi kendine kurulan bir sandalye geliştirdi

Haber Editörü
IKEA gibi büyük firmaların ürettiği mobilyaları daha rahat taşımak adına parçalar halinde satması, birçok kişinin zorlu montaj süreçleriyle baş etmesine neden oluyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT'nin geliştirdiği yeni teknoloji ise bu montaj işini direkt olarak mobilyalara bırakıyor.
Şimdilik prototip aşamasında bulunan MIT'nin yeni projesi, ilk olarak 15 x 15cm boyutundaki ufak bir sandalye üzerinde sürdürülüyor. Manyetik temelli bağlantı noktaları özel olarak geliştirilen bu ufak sandalye, suyun içine atıldığı zaman uzun bir süreç (Yaklaşık 7 saat gibi) gerektirmesine rağmen kendine kendine birleşebiliyor ve her parçanın özel bir bağlantı yüzü olduğu için yanlış montajın önüne geçilmiş oluyor. Skylar Tibbits, Baily Zuniga, Carrie McKnelly ve Athina Papadopoulou önderliğinde yürütülen projenin ilerleyen süreç için karmaşık mobilyalar yanında kendi kendine kurabilen elektronik cihazlar gibi bir potansiyeli de bulunuyor.
Süreç hakkında yayınlanan hızlandırılmış tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.slashgear.com/mit-researchers-design-a-chair-that-can-assemble-itself-18369569/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mitin zekasından şüpe etmeye başladım.
Su içinde değil de belki uzay boşluğunda bu şekilde kendi kendini montajlayabilen cisimler belki iş görebilir ?
Uyduların, istasyonların insansız tamirinde vs... Yani biraz daha geniş anlamda düşünmek lazım.
"... özel olarak geliştirilen bu ufak sandalye, suyun içine atıldığı zaman ... kendine kendine birleşebiliyor."
"insanlık" için önemli bir sorundu, çözmüşler...
bu da "çağın buluşu" olarak lanse edilen ginger'a benziyor, bir çok problemi çözer...
mobilyanın yanında bir de montaj için su deposu verirler artık yoksa ne yaparız...
IKEA Allah'tan mobilya üretiyor sadece. Uzay aracı üretse mahvolurdu.