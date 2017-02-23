MIT, elektronik cihazlarda güç tasarrufu sağlayan yeni bir sistem geliştirdi

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Günümüzde kullandığımız pek çok elektrikli alet güç elektroniği prensibine uygun olarak kullanım dışı zamanlarda daha az güç tüketmeye çalışır. Bu sistem cihazların, sahip oldukları güç elektroniği dönüştürücüleri sayesinde, güçlerini pasif modda(açık ama kullanılmıyor) iken uzun süreler boyunca azar azar tüketmesine ve sonuç olarak bize daha uzun bir kullanım süresi sunmasını sağlar ancak özellikle nesnelerin internetini kullanan cihazlarda ve kablosuz ağlara sahip cihazlarda pasif modda bile kullanıcıların istediğinden daha yüksek miktarlarda güç kullanılıyor olması araştırmacıları buna bir çare bulma fikrine itmekteydi.

Bu konuda çalışmalar yapan MIT(Massachusetts Institute of Technology)’deki araştırmacılar cihazların kullanılmadığı anlarda mevcut güç elektroniği dönüştürücülerine göre %50 daha az güç tüketen yeni bir sistem geliştirdiler. Araştırmacılara göre bu sistem günümüzde kullandığımız cihazların pasif moddayken bile belirli bir seviyede kesintisiz güç tüketmesinin aksine cihazın o anki çalışma durumuna göre gücü ‘’yudum yudum’’ vererek güç tüketimini azaltacak.

Gerektiği Kadar Güç Verilecek

Cihazın çalışma prensibi ise şu şekilde: İlk olarak enerji kaynağı tek bir parça gibi değil de milyonlarca küçük paketlerden oluşan bir bütün gibi oluşturuluyor ardından eğer cihaz çalışır durumda ise bu paketlerin bir kısmı cihaza güç sağlarken diğer kısmı, gücün yeterli olmadığı zamanlarda destek vermeye hazır bir şekilde bekliyor ancak cihaz pasif modda ise güç paketlerinden sadece biri, cihaza enerji sağlarken diğer paketlerden herhangi bir enerji akışı olmuyor.

MIT tarafından şubat ayının başında gerçekleşen Uluslararası Katı Hal Devreleri Konferansı’da duyurulan sistem 500 pikoamperden 1 miliampere kadar çok geniş yelpazedeki akımlarda verimli bir şekilde çalışabiliyor.

MIT bu sistemin özellikle akıllı saatler, akıllı ev sistemleri gibi sürekli açık durması gereken ancak her zaman aktif olarak kullanılmayan cihazlarda yüksek bir verimlilik sağlayacağını söylese de uzmanlara göre bu teknolojinin geliştirilmesiyle birlikte cep telefonları ve bilgisayarlarda da kullanılması halinde enerji verimliliği sağlanabilir.

http://news.mit.edu/2017/efficient-power-converter-internet-of-things-0217