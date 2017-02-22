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UPS, drone ile teslimat testlerine başladı

Dünyanın önde gelen taşımacılık şirketi UPS, otonom drone’larla kargoları teslim etmek için testlere başladı. Şirket drone teslimatıyla enerji ve zaman tasarrufu sağlamanın peşinde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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UPS, drone ile teslimat testlerine başladı

Geçtiğimiz günlerde e-ticaret devi Amazon, drone ve paraşütleri kullanarak kargo teslimatına yeni bir boyut kazandıracağını duyurmuştu. Amazon’un hava filosunu destekleyen taşımacılık şirketi UPS de hibrit kamyon ve otonom drone’ları ile teslimat testlerine başladı. Şirket bu yöntemle hem zamandan hem de enerjiden tasarruf etmek istiyor.

Amazon’un projesine göre çok daha mütevazi görünse de UPS'in oldukça umutlu olduğu teslimat yöntemi şu şekilde gerçekleşiyor: İlk olarak UPS şoförü kamyonu birden çok teslimatın yapılabileceği bir bölgeye park ediyor. Ardından kargoyu drone’a yerleştirerek kamyonun içindeki ekran üzerinden teslim edilecek noktayı işaretliyor ve kamyonun çatısında bulunan drone harekete geçerek teslimat noktasına doğru yol alıyor. Teslimatı tamamlayan drone daha sonra tekrardan kamyondaki yerini alıyor.

Basit Ama Şirkete Katkısı Büyük

Özellikle dolambaçlı yollarda oldukça işlevsel olan yöntemde, drone’lar; Amazon’un drone’lu ilk denemelerinin 2 katı ağırlığı yani 10 kilogramı taşıyabilecek güce sahip. Her ne kadar drone’ların yaptığı iş çok basit gibi görünse de şirketin hesaplarına göre drone’lar sayesinde bütün UPS kamyonları yıllık ortalama 1 mil daha az yol yapacak ve bu sayede şirket 50 milyon dolar tasarruf edecek.

Tabi sistemin hemen kullanılamamasının tek nedeni henüz test aşamasında olması değil. Federal Havacılık Dairesi(FAA), ABD’de drone’ların belirli ticari amaçlarla kullanılmasına izin veriyor olsa da daha önce Amazon ve bazı drone üreticileriyle karşı karşıya gelmiş ve drone kullanmalarına engel olmuştu. UPS şimdi FAA’ya öneriler sunarak drone ile kargo teslimatı için izin almaya çalışacak.

UPS’in drone testini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:


http://bgr.com/2017/02/21/ups-drone-delivery-service-video/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xmen121 2 yıl
İlginç teslimat
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V4LKyR 2 yıl
UPS iyidir.
Universal Postal Service diye de geçer.
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deniz.gokcen 2 yıl
Aman diyim yurtiçi kargo duymasın!
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The Balance 2 yıl
Çok garip bir firma. Basit şeylerden bile bir sürü kar yapabiliyor. Mesela UPS'in kargo araçlarında özel bir yazılım sayesinde gerekmediğinde sola dönüşü yasak. Bu sayede milyonlarca dolar kar yapabiliyorlar. Şaka gibi geliyor fakat bu bir gerçek.




Nasıl akıllarına geldi hiç bir fikrim yok fakat müthiş bir şey
1 Yanıt Yanıtla +1
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Sosisli Süt 2 yıl The Balance
Centaurus A
Çok garip bir firma. Basit şeylerden bile bir sürü kar yapabiliyor. Mesela UPS'in kargo araçlarında özel bir yazılım sayesinde gerekmediğinde sola dönüşü yasak. Bu sayede milyonlarca dolar kar yapabiliyorlar. Şaka gibi geliyor fakat bu bir gerçek.




Nasıl akıllarına geldi hiç bir fikrim yok fakat müthiş bir şey





Istanbul'da zor ama, her yer trafik...
Ups ile karsilarsirsam sormak istiyorum gercekten, kullaniyorlarmiymis diye
1 Yanıt Yanıtla
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