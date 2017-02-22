UPS, drone ile teslimat testlerine başladı





Geçtiğimiz günlerde e-ticaret devi Amazon, drone ve paraşütleri kullanarak kargo teslimatına yeni bir boyut kazandıracağını duyurmuştu. Amazon’un hava filosunu destekleyen taşımacılık şirketi UPS de hibrit kamyon ve otonom drone’ları ile teslimat testlerine başladı. Şirket bu yöntemle hem zamandan hem de enerjiden tasarruf etmek istiyor.

Amazon’un projesine göre çok daha mütevazi görünse de UPS'in oldukça umutlu olduğu teslimat yöntemi şu şekilde gerçekleşiyor: İlk olarak UPS şoförü kamyonu birden çok teslimatın yapılabileceği bir bölgeye park ediyor. Ardından kargoyu drone’a yerleştirerek kamyonun içindeki ekran üzerinden teslim edilecek noktayı işaretliyor ve kamyonun çatısında bulunan drone harekete geçerek teslimat noktasına doğru yol alıyor. Teslimatı tamamlayan drone daha sonra tekrardan kamyondaki yerini alıyor.

Basit Ama Şirkete Katkısı Büyük

Özellikle dolambaçlı yollarda oldukça işlevsel olan yöntemde, drone’lar; Amazon’un drone’lu ilk denemelerinin 2 katı ağırlığı yani 10 kilogramı taşıyabilecek güce sahip. Her ne kadar drone’ların yaptığı iş çok basit gibi görünse de şirketin hesaplarına göre drone’lar sayesinde bütün UPS kamyonları yıllık ortalama 1 mil daha az yol yapacak ve bu sayede şirket 50 milyon dolar tasarruf edecek.

Tabi sistemin hemen kullanılamamasının tek nedeni henüz test aşamasında olması değil. Federal Havacılık Dairesi(FAA), ABD’de drone’ların belirli ticari amaçlarla kullanılmasına izin veriyor olsa da daha önce Amazon ve bazı drone üreticileriyle karşı karşıya gelmiş ve drone kullanmalarına engel olmuştu. UPS şimdi FAA’ya öneriler sunarak drone ile kargo teslimatı için izin almaya çalışacak.

UPS’in drone testini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

http://bgr.com/2017/02/21/ups-drone-delivery-service-video/