MIT, göz hastalıklarının tespiti için kompakt bir tarama cihazı geliştirdi

Göz hastalıklarının teşhisi için bildiğiniz üzere hastaneler ya da özel klinikler içerisinde oldukça büyük görüntüleme aletleri kullanılıyor. Genelde kontrol için gitmediğimiz bu mekanların sunduklarını gerekirse ev içerisine ya da benzer ortamlara getirmek için Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni tarama cihazı, video kamera benzeri boyutuyla süreci ciddi oranda kolaylaştırabiliyor.

Üzerinde yer alan özel optikler ile kişilerin retinasını tarayan ve olası sorunları ortaya koyabilen cihaz, bu tespit işlemleri için optik koherens tomografi (OCT ) teknolojisini kullanıyor. Bu teknik sayesinde lazer ışığı ile dokuların geri yansıtma özelliğinden yararlanarak yansıtma yoğunluğu ölçülüyor ve dahili tarayıcıyla retinanın 3D görüntüsü oluşturuluyor. Sonuçların çok daha doğru elde edilebilmesi için retinayı farklı açılardan birden fazla sayıda tarayan cihaz, bu farklı taramaları tek bir üç boyutlu görüntü üzerinde birleştiriyor ve sırf bu özelliği sayesinde daha önce geliştirilen birçok benzer portatif tarayıcı modelinin önünde yer alıyor.

Konu hakkında Erlangen ve Praevium / Thorlabs Üniversiteleri ile işbirliği içinde olduğu belirtilen MIT, üzerinde çalışmaya devam edeceği belirtilen yeni tarama teknolojisi sayesinde göz hastalıklarının erken tespitinde oldukça başarılı bir sistem oluşturmuş durumda.





http://www.osa.org/en-us/about_osa/newsroom/newsreleases/2013/early_detection_of_blinding_eye_disease_could_be_a/