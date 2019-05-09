MIT, meme kanserine yakalanma ihtimalini tahmin eden yapay zeka geliştiriyor

Önlemenin, tedaviden daha iyi olduğu iddia edilmiştir. Temel olarak bir hastalığa yakalanmadan önce tedbir almak ve buna göre yaşamak uzun vadede bizi birçok hastalıktan koruyabilir. Peki tedbiri neye göre ve nasıl alacağız? İşte tam da bu noktada kendimizi yapay zekaya (AI) teslim etmemiz gerekebilir.

Mamografi taramaları analiz ediliyor

Yapay zeka teknolojisinin Tıp alanına girmesiyle birlikte, gelecek yıllarda birçok hastalığın önceden tespit edilebileceği öngörülüyor. Bunlardan birisi de meme kanseri. MIT araştırmacıları, kadınlarda meme kanserine yakalanma riskini önceden tahmin edebilen bir yapay zeka modeli geliştirdiklerini açıkladılar. Bu yapay zeka hastanın meme kanserine yakalın yakalanmayacağını mamografi taramasına göre öngörebiliyor.

https://www.engadget.com/2019/05/07/mit-ai-model-breast-cancer/

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Bu yapay zeka modeli, Massachusetts General Hastanesi'nde tedavi görenhastanıntaraması ile oluşturuldu. Bu taramaların ardından beş yıl içindeyakalanan kadınların taramaları işaretlenerek, yapay zeka modeline aktarıldı ve bu sonuçlarkarşılaştırılarak hastalara erken teşhis konulması planlanıyor. Bu modelin önceki risk değerlendirmelerine göre desergilediği belirtiliyor.