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MIT, meme kanserine yakalanma ihtimalini tahmin eden yapay zeka geliştiriyor

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü araştırmacıları, kadınlarda meme kanserine yakalanma ihtimalini tahmin edebilecek bir yapay zeka geliştirdiklerini açıkladılar.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Önlemenin, tedaviden daha iyi olduğu iddia edilmiştir. Temel olarak bir hastalığa yakalanmadan önce tedbir almak ve buna göre yaşamak uzun vadede bizi birçok hastalıktan koruyabilir. Peki tedbiri neye göre ve nasıl alacağız? İşte tam da bu noktada kendimizi yapay zekaya (AI) teslim etmemiz gerekebilir.

Mamografi taramaları analiz ediliyor

Yapay zeka teknolojisinin Tıp alanına girmesiyle birlikte, gelecek yıllarda birçok hastalığın önceden tespit edilebileceği öngörülüyor. Bunlardan birisi de meme kanseri. MIT araştırmacıları, kadınlarda meme kanserine yakalanma riskini önceden tahmin edebilen bir yapay zeka modeli geliştirdiklerini açıkladılar. Bu yapay zeka hastanın meme kanserine yakalın yakalanmayacağını mamografi taramasına göre öngörebiliyor.
Bu yapay zeka modeli, Massachusetts General Hastanesi'nde tedavi gören 60.000'den fazla hastanın mamografi taraması ile oluşturuldu. Bu taramaların ardından beş yıl içinde meme kanserine yakalanan kadınların taramaları işaretlenerek, yapay zeka modeline aktarıldı ve bu sonuçlar gelecek taramalarla karşılaştırılarak hastalara erken teşhis konulması planlanıyor. Bu modelin önceki risk değerlendirmelerine göre de oldukça iyi performans sergilediği belirtiliyor.

https://www.engadget.com/2019/05/07/mit-ai-model-breast-cancer/ Yorum Yaz
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ALKaraca 1 hf.
İnşallah insanlığa yarar sağlaması için açık kaynak ve ücretsiz olacak şekilde yayınlarlar.
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