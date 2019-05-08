Google, dünya çapında 2.5 milyardan fazla aktif Android cihaz olduğunu açıkladı

Android, dünyanın en yaygın kullanılan mobil işletim sistemi ve bu konumunu yeni rekorlarla tazelemeye devam ediyor. Google, bugünlerde gerçekleştirilen I/O 2019 geliştiriciler konferansında, dünya genelinde 2.5 milyardan fazla aktif Android cihazın kullanıldığını açıkladı. Bu rakamı Google’ın Android direktörü Stephanie Cuthbertson duyurdu.

Rakamlar 6 ay sonra ilk kez paylaşıldı

Şirket, bu 2.5 milyar aktif Android cihazın, 180 farklı donanım şirketi tarafından üretildiğini belirtti. Bu cihazların hepsi akıllı telefon değil. Zira uçakların koltuk arkalarında kullanılan eğlence ekranları çoğu bile, Android işletim sistemini çalıştırıyor. Şirket 6 ayın ardından bu rakamları açıkladı. Zira en son açıklama Ekim 2018 tarihinde gelmişti.

https://twitter.com/Android/status/1125822326183014401

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Son veriler, Google'ın mobil işletim sisteminin en son sürümü olan'nın, bu cihazların'unda çalıştığını gösteriyor.vesırasıylaveoranında.şu andaoranla pastadaki en büyük paya sahip. Google önümüzdeki aylarda da işletim sisteminin en yeni sürümü olanversiyonunu başlatacak.