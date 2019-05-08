Google, dünya çapında 2.5 milyardan fazla aktif Android cihaz olduğunu açıkladı

Teknoloji Editörü
Android, dünyanın en yaygın kullanılan mobil işletim sistemi ve bu konumunu yeni rekorlarla tazelemeye devam ediyor. Google, bugünlerde gerçekleştirilen I/O 2019 geliştiriciler konferansında, dünya genelinde 2.5 milyardan fazla aktif Android cihazın kullanıldığını açıkladı. Bu rakamı Google’ın Android direktörü Stephanie Cuthbertson duyurdu.
Rakamlar 6 ay sonra ilk kez paylaşıldı
Şirket, bu 2.5 milyar aktif Android cihazın, 180 farklı donanım şirketi tarafından üretildiğini belirtti. Bu cihazların hepsi akıllı telefon değil. Zira uçakların koltuk arkalarında kullanılan eğlence ekranları çoğu bile, Android işletim sistemini çalıştırıyor. Şirket 6 ayın ardından bu rakamları açıkladı. Zira en son açıklama Ekim 2018 tarihinde gelmişti.Son veriler, Google'ın mobil işletim sisteminin en son sürümü olan Android 9 Pie'nın, bu cihazların yüzde 10'unda çalıştığını gösteriyor. Android 8.1 ve 8.0 sırasıyla yüzde 15.4 ve 12.9 oranında. Android 6.0 şu anda yüzde 16.9 oranla pastadaki en büyük paya sahip. Google önümüzdeki aylarda da işletim sisteminin en yeni sürümü olan Android Q versiyonunu başlatacak.
https://twitter.com/Android/status/1125822326183014401 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
linux çekirdeği üzerine kurulu
sanal bir masaüstü api'si dir.
bunun ötesinde hiç bir şey değildir.
Çünkü zaten güncellemeler arasında devasa farklılık yok.
İnsanlar güncelleme alamıyoruz diye şikayetçi
Güvenlik ve arayüz güncellemelerini yap. Olsun bitsin. Firmalar neden bunu görmüyor veya görmek istemiyor anlamıyorum.
Gerçi anlıyorum biraz. Amaç senin telefonun eskidi diyip yeni telefon satmak.
Donanımlar artık oldukça üst seviyede. Giriş seviyesi cihazlar rahat 2-3 yıl. Orta seviye cihazlar ise donanım olarak neredeyse 5 yıl dayanacak güçte. Hatta belki daha fazla. Ancak bu süre içinde yeni telefonlar çıkıyor. İnsan yeni telefonlara yöneliyor.
Sürekli yeni cihaz almaya zorluyorlar.