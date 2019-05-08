Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Android ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google, dünya çapında 2.5 milyardan fazla aktif Android cihaz olduğunu açıkladı

Teknoloji devi Google, I/O 2019 geliştiriciler konferansında, Android işletim sisteminin dünya çapında 2.5 milyardan fazla cihazda kullanıldığını duyurdu. İşte konunun detayları.
1 hf.
1,8b
1
7
android
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android, dünyanın en yaygın kullanılan mobil işletim sistemi ve bu konumunu yeni rekorlarla tazelemeye devam ediyor. Google, bugünlerde gerçekleştirilen I/O 2019 geliştiriciler konferansında, dünya genelinde 2.5 milyardan fazla aktif Android cihazın kullanıldığını açıkladı. Bu rakamı Google’ın Android direktörü Stephanie Cuthbertson duyurdu.

Rakamlar 6 ay sonra ilk kez paylaşıldı

Şirket, bu 2.5 milyar aktif Android cihazın, 180 farklı donanım şirketi tarafından üretildiğini belirtti. Bu cihazların hepsi akıllı telefon değil. Zira uçakların koltuk arkalarında kullanılan eğlence ekranları çoğu bile, Android işletim sistemini çalıştırıyor. Şirket 6 ayın ardından bu rakamları açıkladı. Zira en son açıklama Ekim 2018 tarihinde gelmişti.
Son veriler, Google'ın mobil işletim sisteminin en son sürümü olan Android 9 Pie'nın, bu cihazların yüzde 10'unda çalıştığını gösteriyor. Android 8.1 ve 8.0 sırasıyla yüzde 15.4 ve 12.9 oranında. Android 6.0 şu anda yüzde 16.9 oranla pastadaki en büyük paya sahip. Google önümüzdeki aylarda da işletim sisteminin en yeni sürümü olan Android Q versiyonunu başlatacak.

https://twitter.com/Android/status/1125822326183014401 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
medyxnet 1 hf.
İos bunu beğenmedi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Giresunlufuk 1 hf.
Herkes bir gün Android kullanacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 hf.
2.5 Milyar cihaz ABD'ye sürekli istihbarat gönderiyor...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 hf.
google android sadece
linux çekirdeği üzerine kurulu
sanal bir masaüstü api'si dir.
bunun ötesinde hiç bir şey değildir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 1 hf.
artık ana güncellemeler 2-3 yılda bir çıkmalı bence. Mesela 2019'da 10.0, 2020'de 10.1, 2021'de 10.2 sonrasında 2022'de 11.0
Çünkü zaten güncellemeler arasında devasa farklılık yok.
İnsanlar güncelleme alamıyoruz diye şikayetçi
Güvenlik ve arayüz güncellemelerini yap. Olsun bitsin. Firmalar neden bunu görmüyor veya görmek istemiyor anlamıyorum.
Gerçi anlıyorum biraz. Amaç senin telefonun eskidi diyip yeni telefon satmak.
Donanımlar artık oldukça üst seviyede. Giriş seviyesi cihazlar rahat 2-3 yıl. Orta seviye cihazlar ise donanım olarak neredeyse 5 yıl dayanacak güçte. Hatta belki daha fazla. Ancak bu süre içinde yeni telefonlar çıkıyor. İnsan yeni telefonlara yöneliyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Venüs_us 1 hf. yeni yorumcu
Android cihaz çok da güncelleme olmayınca bir anlamı kalmıyor.
Sürekli yeni cihaz almaya zorluyorlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 1 hf.
6.0 altında olup da o kadar çalışan cihaz var ki, donanım gücü yettiği halde.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. iPhone XR'ın halefi ortaya çıktı: Karşınızda çift arka kameralı iPhone XE 1 hf. Veremin direnç geliştirmesini engelleyen bileşik geliştirildi 1 hf. Lenovo ThinkPad ailesine AMD Ryzen Pro’lu modeller eklendi 1 hf. Şık tasarıma sahip Motorola One Vision yeni görselleri ile karşımızda 1 hf. Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler 1 hf. HBO'nun 'Watchmen' dizisinden ilk fragman yayınlandı 1 hf. Gücünü telefondan alan artırılmış gerçeklik gözlüğü 1 hf. Logitech G502 kablosundan kurtuluyor 1 hf. TSMC: Çoğu 7 nm müşterimiz doğrudan 6 nm’ye geçecek 1 hf. Google Haritalar ve Arama uygulamalarına gizli mod özelliği geliyor 1 hf. Orijinal Minecraft sürümü web tarayıcılarda 1 hf. Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu! 1 hf. Bilim insanları, antibiyotiğe dirençli yeni bir gen keşfetti 1 hf. Bitmain'de hashrate düşüşü devam ediyor 1 hf. Battlefield 5 Battle Royale modu büyük başarıya ulaştı 1 hf. İşte karşınızda çentiksiz Huawei P Smart Z 1 hf. Porsche, dizel skandalı kapsamında 535 milyon euro para cezası aldı 1 hf. Android Q 15 yeni cihaza yayınlandı: Nasıl indirilir? 1 hf. Razer kullanıcıları artık gezindikleri sitelerin renklerini her yerde görecek 1 hf. Tofaş açıkladı: Makyajlı Fiat Egea 2020 yılında geliyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Google, dünya çapında 2.5 milyardan fazla aktif Android cihaz olduğunu açıkladı Sonraki Apex Legends mobil versiyonu geliyor 1 hf. Urbanears Rålis tanıtıldı: Firmadan ilk Bluetooth hoparlör 1 hf. Apple'ın WWDC 2019 etkinliğinde duyuracağı tüm yenilikler 1 hf. Turkcell'in yerli e-posta servisi, AFAD tarafından kullanılmaya başlandı 1 hf. Anneler Günü için akıllı telefon önerileri 1 hf. Google, katlanabilir akıllı telefon geliştirdiğini onayladı 1 hf. Xbox Live mobilde açılışı Gameloft ile yaptı 1 hf. Tekrar tekrar geri dönüştürülebilen plastik malzeme üretildi 1 hf. Binance hacklendi, 7000 BTC kayboldu 1 hf. Avengers: Endgame, Türkiye'de 2 milyon seyirciye ulaştı 1 hf. Retweet metinleri artık görsel içeriklerle desteklenecek 1 hf. Google Pixel 3A XL kutusundan çıkıyor | Saf Android, iddialı kamera 1 hf. Airbus, yeni şirketiyle uydu fotoğraflarını daha erişilebilir hâle getiriyor 1 hf. İngiliz enerji santralleri beş gün boyunca hiç kömür yakmadı 1 hf. Seagate 18TB HDD hazırlıklarını sürdürüyor 1 hf. Güvenlik güncellemeleri Google Play Store üzerinden verilecek 1 hf. HTC’nin 2019 yılı ilk akıllı telefonu sonunda göründü 1 hf. Popüler indie oyunu ‘Dead Cells’ bu yaz mobile geliyor 1 hf. Windows 10 bu yaz dâhili Linux kerneline sahip olacak 1 hf. Yapay zeka çocuklarda depresyonu tespit edebiliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim