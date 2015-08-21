MIT'den "cam" kullanan üç boyutlu yazıcı

Şimdiye kadar daha çok plastik ve metal malzeme ile üretim gerçekleştiren üç boyutlu yazıcılar, MIT Media Lab ve Glass Lab ortaklığında artık "cam" baskısı için de kullanılabiliyor.

Geleneksel üretim süreciyle kendine hayran bırakan cam, MIT'nin geliştirdiği G3DP isimli üç boyutlu yazıcıyla ise çok daha etkileyici bir hale geliyor. Standart üç boyutlu yazıcılar gibi katman katman üretim gerçekleştiren G3DP, tahmin edebileceğiniz üzere oldukça yüksek sıcaklıklarda (1040 derece) çalışma gösteriyor ve düz yanında farklı şekillerde de baskı gerçekleştirebiliyor. Soğuduktan sonra şeffaf forma geçen cam baskılar, içerisine ışık tutulduğu zaman da oldukça dikkat çekici ışık oyunları sunabiliyor.

İzlemesi inanılmaz keyif veren G3DP'nin üretim süreci aşağıda yer alıyor. Tamamlanmış bazı cam baskıların da önümüzki yıl Cooper Hewitt Smithsonian Tasarım Müzesi'nde sergileneceği söyleniyor.

http://www.popsci.com/we-can-now-3d-print-molten-glass-and-it-entrancing