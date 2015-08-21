Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MIT'den "cam" kullanan üç boyutlu yazıcı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2b
1
5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MIT'den
 
Şimdiye kadar daha çok plastik ve metal malzeme ile üretim gerçekleştiren üç boyutlu yazıcılar, MIT Media Lab ve Glass Lab ortaklığında artık "cam" baskısı için de kullanılabiliyor.
Geleneksel üretim süreciyle kendine hayran bırakan cam, MIT'nin geliştirdiği G3DP isimli üç boyutlu yazıcıyla ise çok daha etkileyici bir hale geliyor. Standart üç boyutlu yazıcılar gibi katman katman üretim gerçekleştiren G3DP, tahmin edebileceğiniz üzere oldukça yüksek sıcaklıklarda (1040 derece) çalışma gösteriyor ve düz yanında farklı şekillerde de baskı gerçekleştirebiliyor. Soğuduktan sonra şeffaf forma geçen cam baskılar, içerisine ışık tutulduğu zaman da oldukça dikkat çekici ışık oyunları sunabiliyor.
İzlemesi inanılmaz keyif veren G3DP'nin üretim süreci aşağıda yer alıyor. Tamamlanmış bazı cam baskıların da önümüzki yıl Cooper Hewitt Smithsonian Tasarım Müzesi'nde sergileneceği söyleniyor.

http://www.popsci.com/we-can-now-3d-print-molten-glass-and-it-entrancing Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Captain_Ivy 3 yıl
Milli İstihbarat Teşkilatı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spinata 3 yıl
Adamlardaki pazarlamadaki dahi stratejiyi görüyorsunuz değil mi? çok af edersiniz hiç bir poh'a yaramayacak birşey'i nasıl da çok muhim bir hale getirmişler. Alacak arkadaşlara şimdiden hayırlı olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AKINCI_ 4 yıl
Eminim çok ileride canlı basımı yapan yazıcılar çıkacaktır.
(çokmu abarttım ne)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
farklı olmuş bu 3 boyutlu yazıcıların gelişmesini çok iyi buluyorum her alanda faydalı şeyler çıkıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cidelee 4 yıl
Dehşet.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Ov Yeah dedirten" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim