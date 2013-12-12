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MIT'den duvarların arkasındaki hareketi gösteren teknoloji: WiTrack

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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MIT'den duvarların arkasındaki hareketi gösteren teknoloji: WiTrack
Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile sık sık gündeme gelen Amerika merkezli Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT, duvarların arkasındaki hareketi gösterebilen WiTrack teknolojisini tanıttı.
Wi-Fi sinyallerinden 100 kat daha zayıf radyo sinyalleri ile çalıştığı belirtilen sistem, donanım olarak 4 adet verici ile 3 adet alıcıya ihtiyaç duyuyor ve bu sayede duvarların arkasında bulunan hareketli objeler özel yazılımın da desteğiyle konum olarak tespit edilebiliyor. Sinyallerin objeler üzerine çarpması ve geri dönmesi arasında geçen zamandan tespit yeteneği kazanan WiTrack sistemi, aldığı verilerden oluşturduğu üç boyutlu haritalar sayesinde, oda içerisinde bulunan mobilya gibi sabit objeleri eleyerek sadece harekete odaklanabiliyor ve 10 ile 20 cm arasında bir hassaslık seviyesi ortaya koyuyor.
Farklı oyun deneyimleri, otomatik ev ışıklandırması ya da uç nokta olarak rehine kurtarma işlemleri gibi farklı olanaklar sağlayabileceği düşünülen MIT'nin WiTrack sistemi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.


http://news.softpedia.com/news/MIT-Creates-WiTrack-a-Motion-Tracking-System-that-Works-Through-Walls-408321.shtml Yorum Yaz
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Firaristt 5 yıl en beğenilen
Adam bildiğin wall açmış
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DaRKFoRCeS 5 yıl
amerikan mit den olsa güzel olur bir an bende bu ülkenin sandım sonradan aklıma geldi.
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kungfukid 5 yıl
Bizim mit sandım yav
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sis651 5 yıl
Bu MIT hangi MIT diye bir umutla bakayım dedim habere, beklediğim MIT imiş aynen. :)
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einhander 5 yıl
müthiş icat
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cceviz 5 yıl
Amerikalılar diyorsa hemen inanmamak lazım. Sonuçta teknolojide herkesten ne kadar ilerde olduklarını insanlara inandırmak için her türlü yöntemi kullanan bir ülke.
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scot 5 yıl
Saçma ve gereksiz olmus..
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TechnoMobile 5 yıl
Ben de bizim MIT sandım. Bizimkiler uğraşırmıydı yaw böyle şeylerle derken haberi açtım, okudum ve yavaşça kapattım. Sonuç: Gâvurlar yapıyor aga :)
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DH Misafiri 5 yıl
Ubuntu candır :)
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interwap 5 yıl
Şeffaf lazer ile benzer çalışmalar vardı. Hatta klavyede basılan tuşların dahi tespit edilebileceği söyleniyordu. Yaptılarsa bile göstermeden kullanıyorlardı.
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Firaristt 5 yıl en beğenilen
Adam bildiğin wall açmış
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memoseler 5 yıl
Gelecekte hayalini kurduğum tek üniversite...
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