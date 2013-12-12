MIT'den duvarların arkasındaki hareketi gösteren teknoloji: WiTrack

Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile sık sık gündeme gelen Amerika merkezli Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT, duvarların arkasındaki hareketi gösterebilen WiTrack teknolojisini tanıttı.

Wi-Fi sinyallerinden 100 kat daha zayıf radyo sinyalleri ile çalıştığı belirtilen sistem, donanım olarak 4 adet verici ile 3 adet alıcıya ihtiyaç duyuyor ve bu sayede duvarların arkasında bulunan hareketli objeler özel yazılımın da desteğiyle konum olarak tespit edilebiliyor. Sinyallerin objeler üzerine çarpması ve geri dönmesi arasında geçen zamandan tespit yeteneği kazanan WiTrack sistemi, aldığı verilerden oluşturduğu üç boyutlu haritalar sayesinde, oda içerisinde bulunan mobilya gibi sabit objeleri eleyerek sadece harekete odaklanabiliyor ve 10 ile 20 cm arasında bir hassaslık seviyesi ortaya koyuyor.

Farklı oyun deneyimleri, otomatik ev ışıklandırması ya da uç nokta olarak rehine kurtarma işlemleri gibi farklı olanaklar sağlayabileceği düşünülen MIT'nin WiTrack sistemi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://news.softpedia.com/news/MIT-Creates-WiTrack-a-Motion-Tracking-System-that-Works-Through-Walls-408321.shtml