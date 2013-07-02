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MIT'den duvarların arkasını gösteren sistem: Wi-Vi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,1b
1
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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MIT'den duvarların arkasını gösteren sistem: Wi-Vi
Duvarların ya da kapalı kapıların arkasında olup bitenleri görmek için uzun zamandır farklı sistemler geliştiriliyor. Herkes tarafından icat edilmesi merakla beklenen bu teknolojiye, yapılan araştırmalar ile yavaş yavaş yaklaşılıyor.
MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı araştırmacıları, radar ve sonar görüntüleme temelinde hazırladıkları sistem sayesinde düşük maliyetli Wi-Fi sinyalleri üzerinden duvarların arkasında yer alan insanları tespit edebiliyorlar. Wi-Di ismi verilen sistem, herkesin beklediği gibi direkt olarak birebir görüntü veremiyor olsa da, özel geliştirilen teknoloji sayesinde sadece hareket eden insanlardan geriye dönen sinyaller algılanıyor ve bu sayede gerekli tespitler yapılabiliyor.
Özellikle doğal afetler sonucu oluşabilecek olumsuz durumlarda arama kurtarma işlemleri için kullanılabileceği belirtilen sistem hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda görebilirsiniz.

http://web.mit.edu/press/2013/new-system-uses-low-power-wi-fi-signal-to-track-moving-humans.html Yorum Yaz
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oledudi 6 yıl en beğenilen
Videodan anladığım harekete duyarlı bir teknoloji olduğu. Enkaz Altında bir insanın nasıl hareket etmesi beklenir ki?
2 Yanıt Yanıtla +24
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memoseler 6 yıl
Mit dediği kurumun Türkiye ile alakası yok. Yanlış anlaşılmasın.
1 Yanıt Yanıtla +5
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serdarcenk 6 yıl
Bizde de MIT var ama haburla, oslo ile uğraşıyor, heyhat :)
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UçanAtPegasus 6 yıl
problem yok anlaşılmıştır
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SiNaPSiS 6 yıl
Anaa bildigimiz wallhack la
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$developer; 6 yıl
Gören değil tespit eden sistem olması lazım.
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SuperSantorelli 6 yıl $developer;
zaten buda görmüyor bir nevi tespit ediyor..
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alp0007 6 yıl
İnsanları çıplak gösterse çok satar.
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OverClocK1ng 6 yıl
memoseler
Mit dediği kurumun Türkiye ile alakası yok. Yanlış anlaşılmasın.

Densizin birisi de eksi basmış. Benim babam da görse Mit zanneder.
Bari açıklamasını yazsaydın iyi olurdu ama neyse.
Massachusetts Institute of Technology diyelim de bilmeyenler öğrensin...
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cceviz 6 yıl
bu teknolojiin daha çok yolu olduğu belli ama öteki taraftan da genel olarak hızla gelişen teknolojinin faydaları olduğu kadar, düşündüğünüzde insanı huzursuz eden bir yanı da var.
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Arcues 6 yıl
Isteselerdi ben atardim wallhack.exe yi
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glos7777 6 yıl
Wall var ^^
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Psydia 6 yıl
Ne kadar ilginc. Ozel hayatin gizliligi ile ilgili butun icatlara istisnasiz "dogal afetlerde kullanilmak uzere" diyorlar. Eminim bu yalana inanan binlerce insan da vardir.
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Umutcan 6 yıl Psydia
Psydia

Ne kadar ilginc. Ozel hayatin gizliligi ile ilgili butun icatlara istisnasiz "dogal afetlerde kullanilmak uzere" diyorlar. Eminim bu yalana inanan binlerce insan da vardir.

Nsa'in kullanımı için yeni teknolojiler işte.
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