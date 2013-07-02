MIT'den duvarların arkasını gösteren sistem: Wi-Vi

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Duvarların ya da kapalı kapıların arkasında olup bitenleri görmek için uzun zamandır farklı sistemler geliştiriliyor. Herkes tarafından icat edilmesi merakla beklenen bu teknolojiye, yapılan araştırmalar ile yavaş yavaş yaklaşılıyor.
MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı araştırmacıları, radar ve sonar görüntüleme temelinde hazırladıkları sistem sayesinde düşük maliyetli Wi-Fi sinyalleri üzerinden duvarların arkasında yer alan insanları tespit edebiliyorlar. Wi-Di ismi verilen sistem, herkesin beklediği gibi direkt olarak birebir görüntü veremiyor olsa da, özel geliştirilen teknoloji sayesinde sadece hareket eden insanlardan geriye dönen sinyaller algılanıyor ve bu sayede gerekli tespitler yapılabiliyor.
Özellikle doğal afetler sonucu oluşabilecek olumsuz durumlarda arama kurtarma işlemleri için kullanılabileceği belirtilen sistem hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda görebilirsiniz.
http://web.mit.edu/press/2013/new-system-uses-low-power-wi-fi-signal-to-track-moving-humans.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Densizin birisi de eksi basmış. Benim babam da görse Mit zanneder.
Bari açıklamasını yazsaydın iyi olurdu ama neyse.
Massachusetts Institute of Technology diyelim de bilmeyenler öğrensin...
Nsa'in kullanımı için yeni teknolojiler işte.
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