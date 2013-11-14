MIT'den fiziksel etkileşim noktasında hazırlanan gelişmiş sistem: inFORM

Günümüzde görüntülü konuşma sistemleri ciddi oranda gelişmiş olsa da, fiziksel etkileşim tarafı hep eksik kalıyor. Aynı ortamda bulunmayan kişilerin yaptıkları görüşmelere fiziksel müdahaleyi katabilmesi için Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen inFORM isimli sistem, gerçekten çok ilginç ve etkili bir yapı ortaya koyuyor.

Temel olarak plastik işaretçilerin bulunduğu bilgisayar destekli bir masadan oluşan sistem, aynı ortamda bulunmayan diğer kişilerin el hareketlerini Microsoft Kinect yardımıyla tarıyor ve bu hareketleri kendi içerisine aktararak direkt olarak özel işaretçileri ile gösterebiliyor. Örneğin dünyanın farklı yerlerinde bulunan iki kişi, Skype üzerinden yaptığı konuşmaya fiziksel etkileşim ekleyebiliyor, ortak olarak tasarım projeleri oluşturabiliyor ya da en basitinden oyun oynayabiliyor. Genel olarak büyük boyutlu versiyonları ile çok daha geniş bir kullanım alanı sunabileceği belirtilen inFORM sistemi, geliştirilmeye devam ediyor.

inFORM sisteminin yapabildiklerini gösteren açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.pocket-lint.com/news/125123-mit-invents-shapeshifting-robotic-screen-that-mimics-your-hands-from-the-other-side-of-the-world