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MIT'den fiziksel etkileşim noktasında hazırlanan gelişmiş sistem: inFORM

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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MIT'den fiziksel etkileşim noktasında hazırlanan gelişmiş sistem: inFORM
Günümüzde görüntülü konuşma sistemleri ciddi oranda gelişmiş olsa da, fiziksel etkileşim tarafı hep eksik kalıyor. Aynı ortamda bulunmayan kişilerin yaptıkları görüşmelere fiziksel müdahaleyi katabilmesi için Massachusetts Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen inFORM isimli sistem, gerçekten çok ilginç ve etkili bir yapı ortaya koyuyor.
Temel olarak plastik işaretçilerin bulunduğu bilgisayar destekli bir masadan oluşan sistem, aynı ortamda bulunmayan diğer kişilerin el hareketlerini Microsoft Kinect yardımıyla tarıyor ve bu hareketleri kendi içerisine aktararak direkt olarak özel işaretçileri ile gösterebiliyor. Örneğin dünyanın farklı yerlerinde bulunan iki kişi, Skype üzerinden yaptığı konuşmaya fiziksel etkileşim ekleyebiliyor, ortak olarak tasarım projeleri oluşturabiliyor ya da en basitinden oyun oynayabiliyor. Genel olarak büyük boyutlu versiyonları ile çok daha geniş bir kullanım alanı sunabileceği belirtilen inFORM sistemi, geliştirilmeye devam ediyor.
inFORM sisteminin yapabildiklerini gösteren açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 


http://www.pocket-lint.com/news/125123-mit-invents-shapeshifting-robotic-screen-that-mimics-your-hands-from-the-other-side-of-the-world Yorum Yaz
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speedy_ 6 yıl en beğenilen
çok yakında çubukların kalınlığını azaltıp yüksek çözünürlüğe de geçerler, özellikle formüllerin gösterimine bayıldım. süper
çok üzülüyorum yaa onlarda teknoloji gelişme, bilim... bizde türban, kızlı erkekli , gavat... çok yazık çook
çok yakında çubukların kalınlığını azaltıp yüksek çözünürlüğe de geçerler, özellikle formüllerin gösterimine bayıldım. süperçok üzülüyorum yaa onlarda te...
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Yanıtla +47
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mustafa1300 6 yıl
mit deyince bizim mit i anlıyorum vaybe diyorum içeriği okuuynca hevesim kursağımda kalıyor
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balcis 6 yıl
ilk aklıma gelen uzaktaki birine sarılmak.. inanılmaz.
1 Yanıt Yanıtla +5
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musa_unsal2005 6 yıl
Oha da jenario !!!
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FERFEROS 6 yıl
Tek kelime ile harika.
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Tycan 6 yıl
Şu oturduğu yerden milletine sallayan arkadaşlar. Konuşmayın da harekete geçin sizden görelim. Anca yerden yere vur. Türbanmış.
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speedy_ 6 yıl Tycan
Keşke sorun türbanın kendisi olsaydı.
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saruman_me 6 yıl
CİDDEN HELAL ADAMLAR YİNE MİSTİK YETENEKLERİNİ KONUŞTURMUŞLAR. BİZDE UZAKTAN BAKIP İMRENMEKLE YETİNELİM BİZİM NEYİMİZE TEKNOILOJİ TÜRBAN KONUSU VARKEN..
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seven44 6 yıl
adamlar aşmış
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SEO-Uzmanı 6 yıl
adamlar aşmış, bizimkiler TÜBİTAK'ta anca tüpü takar ! :(
gaz geldi mi lo !
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LilTunechi 6 yıl
Türkiyede caiz değil deriz kullandırtmayız
diyanet bütün bakanlıklardan fazla alıyorken ve kimsenin buna sesi çıkmıyorken biz niye yapamıyoruz yaea demeyin.
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manyakurt 6 yıl
muazzam güzel ya insan izlemekten kendini alamıyor...
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JoeyBane 6 yıl
İmrenmemek elde değil.
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balcis 6 yıl
ilk aklıma gelen uzaktaki birine sarılmak.. inanılmaz.
Yanıtla +5
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speedy_ 6 yıl
çok yakında çubukların kalınlığını azaltıp yüksek çözünürlüğe de geçerler, özellikle formüllerin gösterimine bayıldım. süper
çok üzülüyorum yaa onlarda teknoloji gelişme, bilim... bizde türban, kızlı erkekli , gavat... çok yazık çook
Yanıtla +47
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mustafa1300 6 yıl
mit deyince bizim mit i anlıyorum vaybe diyorum içeriği okuuynca hevesim kursağımda kalıyor
Yanıtla +9
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