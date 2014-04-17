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MIT'den görme engelli kişilere özel yüzük formunda giyilebilir okuma cihazı: FingerReader

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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MIT'den görme engelli kişilere özel yüzük formunda giyilebilir okuma cihazı: FingerReader
Herhangi bir nedenden dolayı görme duyusunu kaybetmiş insanlar için hayatın ne kadar zor olduğunu açıklamaya gerek yok. Bu zorlu süreci bir nebze azaltmak için yola çıkan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT'den Media Labs araştırmacıları, FingerReader isimli bir okuma cihazı üzerinde çalışıyorlar.
İşaret parmağına takılacak şekilde hazırlanan FingerReader, bünyesinde yer alan kamera ve açık kaynak kodlu yazılımıyla basılı materyaller üzerinde yer alan yazıları seslendirebiliyor ve böylece görme engelli kişilerin yaşadıkların en büyük problemlerden bir tanesi aşılmış oluyor. Şimdilik araştırma geliştirme çalışmaları devam ettiği için kablo ile bağlantı kuran ve gövde yapısı nispeten büyük hazırlanan cihaz, kitap okunmasına dahi imkan sağlayabiliyor ve özel algoritmasıyla satır başı ile satır sonlarını algılayabiliyor.
Baş parmağın konumlandırıldığı noktaya göre kelimeleri otomatik olarak algılayarak her zaman bir adım önde giden ve bu sayede akıcı bir okuma deneyimi vaat eden FingerReader, söylendiği kadarıyla aynı çalışma mantığıyla anlık dil çevirisi de yapabiliyor ve satır başı ile satır sonlarında titreşim üzerinde kişiye uyarı verebiliyor. Yüzük formundaki okuma cihazının en hayati kullanım alanları arasında ise ilaç kutularının üzerini okumak yer alıyor ve böylece yanlış ilaçları içmenin önüne geçilebiliyor. FingerReader ayrıca e-mürekkep ekranlı okuma cihazlarıyla da aktif olarak kullanılabiliyor.
Ticari olarak satışı hakkında henüz bir bilgi bulunmayan FingerReader'ın ileride kablosuz olarak bilgisayarlar yanında akıllı telefonlarla da kullanılabileceği söyleniyor. Ürünü yapabildiklerini anlatan oldukça açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://techcrunch.com/2014/04/17/mits-fingerreader-helps-the-blind-read-with-a-swipe-of-a-digit/?ncid=rss Yorum Yaz
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abdulmusavvir 5 yıl en beğenilen
Hedef kitle görme engelliler olabilir belki ama parayı kıracağı mecrâ, okumayı henüz öğrenmemiş veya öğrenmekte olan küçük büyük herkes.
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaslar ben 5 ay once garantiden servise zopo telefonumu gonderdim telefonum hala gelmedi servis nunaralarina cevap vermiyolar yardinci olurmusunuz
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okan_cehapelioglu 5 yıl
helal olsun inş böyle faydalı projeler çoğalır
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lighthearted 5 yıl
Görme engelliler için Word belgelerini okuyabilen program gayet iyi iş görüyor.
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sarikanarya567 5 yıl
Bu işte bari şeytanı karıştırmayın ortaya, şeytanı meleği karıştıranların ne yaptığı belli zaten şu dünyada...
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FlyingUnderpants 5 yıl
Keşke insanoğlu beynini hep iyiye güzele doğruya yorsa bu tip gelişmeler çoğalsa. Ama para yok mu o para. Şeytanın insan oğlunu baştan çıkarmak için kullandığı tek yol.
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assasin34 5 yıl
8.yorum


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Lion 5 yıl
Harika ama google translate bile bundan kat kat iyi okuyor. Google bu sirketi satin alsin bari hayirli bir is yapmis olur. İyice gelistirirler
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Adittorie 5 yıl
Milli İstihbarat Teşkilatı sandım :(
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mehmetoguzderin 5 yıl Adittorie
Adittorie
Milli İstihbarat Teşkilatı sandım :(

Bu espriyi 100. kez görüşüm ve artık midem bulanıyor.
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Drakoid 5 yıl Adittorie
Adittorie
Milli İstihbarat Teşkilatı sandım :(

Yok bizim MIT anca saga sola silah kacakciligi yapar.
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abdulmusavvir 5 yıl en beğenilen
Hedef kitle görme engelliler olabilir belki ama parayı kıracağı mecrâ, okumayı henüz öğrenmemiş veya öğrenmekte olan küçük büyük herkes.
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