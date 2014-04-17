MIT'den görme engelli kişilere özel yüzük formunda giyilebilir okuma cihazı: FingerReader

Herhangi bir nedenden dolayı görme duyusunu kaybetmiş insanlar için hayatın ne kadar zor olduğunu açıklamaya gerek yok. Bu zorlu süreci bir nebze azaltmak için yola çıkan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT'den Media Labs araştırmacıları, FingerReader isimli bir okuma cihazı üzerinde çalışıyorlar.

İşaret parmağına takılacak şekilde hazırlanan FingerReader, bünyesinde yer alan kamera ve açık kaynak kodlu yazılımıyla basılı materyaller üzerinde yer alan yazıları seslendirebiliyor ve böylece görme engelli kişilerin yaşadıkların en büyük problemlerden bir tanesi aşılmış oluyor. Şimdilik araştırma geliştirme çalışmaları devam ettiği için kablo ile bağlantı kuran ve gövde yapısı nispeten büyük hazırlanan cihaz, kitap okunmasına dahi imkan sağlayabiliyor ve özel algoritmasıyla satır başı ile satır sonlarını algılayabiliyor.

Baş parmağın konumlandırıldığı noktaya göre kelimeleri otomatik olarak algılayarak her zaman bir adım önde giden ve bu sayede akıcı bir okuma deneyimi vaat eden FingerReader, söylendiği kadarıyla aynı çalışma mantığıyla anlık dil çevirisi de yapabiliyor ve satır başı ile satır sonlarında titreşim üzerinde kişiye uyarı verebiliyor. Yüzük formundaki okuma cihazının en hayati kullanım alanları arasında ise ilaç kutularının üzerini okumak yer alıyor ve böylece yanlış ilaçları içmenin önüne geçilebiliyor. FingerReader ayrıca e-mürekkep ekranlı okuma cihazlarıyla da aktif olarak kullanılabiliyor.

Ticari olarak satışı hakkında henüz bir bilgi bulunmayan FingerReader'ın ileride kablosuz olarak bilgisayarlar yanında akıllı telefonlarla da kullanılabileceği söyleniyor. Ürünü yapabildiklerini anlatan oldukça açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://techcrunch.com/2014/04/17/mits-fingerreader-helps-the-blind-read-with-a-swipe-of-a-digit/?ncid=rss