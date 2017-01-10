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MIT’den inhibitör nöronlarla ilgili önemli çalışma

MIT’den bir grup araştırmacı, beynimizdeki inhibitör nöronların çalışmasıyla ilgili önemli ayrıntılara ulaştı. Bilgisayar bilimine dayalı bu araştırmanın ayrıntıları haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Alper Çakan
Yazar
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MIT’den inhibitör nöronlarla ilgili önemli çalışma
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Özellikle teknolojinin ilerlemesiyle beraber yapay zeka, yapay nöron, yapay sinir ağı gibi teknolojiler de gelişiyor ama yine de kendi beynimizin çalışmasıyla ilgili ayrıntılar henüz tamamen ortaya çıkmış değil. MIT’den bir grup araştırmacı ise teknolojinin nimetlerinden faydalanarak beynimizdeki inhibitör nöronların nasıl çalıştığını açıklamak için bir bilgisayar modeli oluşturmuş.
Çalışmanın ayrıntılarına geçmeden önce inhibitör nöronlar hakkında bazı bilgiler vermekte yarar var. İnhibitör nöronlar, sinir sistemimizin sorunsuz şekilde çalışması açısından büyük önem teşkil ediyor. İnhibitör nöronların en önemli görevlerinden biri, sinirsel uyartıların yanlış yerlere gitmesini engellemek.
Beyninizde ayağınızdaki bir kasınızı kasmanız için bir sinyal oluştuğu zaman ayağınızın başka bölgelerine de aynı sinir hattı gidiyor olabilir, bundan dolayı aynı uyartı gider. Ancak inhibitör nöron gerekli yerlerde uyartıyı bloke ederek uyartının gitmemesi gereken bölgeye ulaşması engelleniyor.
MIT’den Yazılım Bilimi ve Mühendislik Profesörü Nancy Lynch önderliğindeki takımın yaptığı araştırmanın sonuçları bu hafta içinde Innovations in Theoretical Computer Science konferansında sunulacak. Bu çalışmada, “kazanan hepsini alır” sistemine dayalı bir modele teorik bilgisayar bilimi yöntemleri uygulanmış. Birkaç giriş nöronuyla başlatılan işlemde inhibitör nöronların verimli bir şekilde çalıştığı ve sadece tek bir çıkış nöronundan çıktı alınan inhibitör nöron kombinasyonu oluşturulmaya çalışılıyor.
Çalışmanın ortaya koyduğu önemli sonuçların yanında, nöron ağlarını bu şekilde modelleyip bilgisayarlı analiz kullanması da yeni çalışmalar için güzel örnek teşkil ediyor. Bu araştırmanın bir anda ortaya çıkan bir çalışma olmadığı hatırlatalım. Lynch ve ekibi, biyolojik bu araştırmadan önce yıllarca personel ağlarında iletişim ve kaynak paylaşımı konusunda uzun yıllar boyunca çalışmalar yapmış. Çalışmanın sonuçlarını içeren yayına kaynaktaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.



https://arxiv.org/pdf/1610.02084v1.pdf Yorum Yaz
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arel.gr 2 yıl
@kadirirdem staa konu nöron olunca mutlaka yorum bekliyoruz.
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kadirirdem 2 yıl arel.gr
artık alıntı'la masan ? gerçekten baydı bana diyorsun milleti kopyalıyorsun diye sende beni alıntı'laya alıntı'laya mesaj sayısı kastın...
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Paroksetin 2 yıl
Bazı nöron uyarıcı maddeler bu nöronlara zarar verebilir mi? Mesela bir madde tarafından inhibe edilmiş bir enzim aynı zamanda induce yapılı maddeler tarafından aktive edilebiliyor. Bu işlem sonucunda enzim %100 bloklu olsa da substratlar ile reaksiyona geçebiliyorlar.
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yimmasabi 2 yıl
Teşekkürler, akademik ama çok faydalı bir haber olmuş, pdf'i indirdim. Adamlar makaleyi 16 sayfada bitirmiş, o kadar heyecanla çalışmışlar ki 26 sayfada Ek tartışma olarak yayınlanmış. Buradaki çalışmanın düşünülen yapay zekada çalışmalarından daha çok ANN tabanlı spesifik hesap/analiz çalışmalarına faydası olur düşüncesindeyim.
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sniper23 2 yıl
Beyin tarafında daha çok araştırma lazım, MIT'dekileri tebrik etmek lazım. İnsan beyni hala insan vuc
MIT'i sürekli Milli İstihbarat Teşkilatı ile karışmasak çok iyi olacak.
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exterminant 2 yıl
istihbarat teşkilatı diye kutlamaya gelirler demedi demeyin
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