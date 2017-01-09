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Intel'den akıllı cihazlar için devrim: Compute Card

Günümüzde akıllı cihazlara ilgi giderek artıyor. Artık kol saati, buzdolabı, televizyon gibi çoğu cihaz da akıllı hale geliyor. Şimdi de Intel, akıllı cihazlar için devrimsel bir teknoloji tanıttı.
2 yıl
8,2b
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17
Diğer Ev Elektroniği
Alper Çakan
Yazar
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Intel'den akıllı cihazlar için devrim: Compute Card
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Günümüzde “akıllı” cihaz sayısı giderek artıyor. Artık kol saati, televizyon, buzdolabı ve daha birçok eşya “akıllı” hale geliyor. Bu akıllı cihazlar, bilgisayarlar gibi işlemci, bellek vb. çok sayıda donanım içeriyor. Bu gelişmeler güzel görünüyor ancak olumsuz bir sonucu da var: elektronik eşyalarımız daha hızlı eskiyor. Artık yeni bir ekran teknolojisi, daha yüksek bir çözünürlük çıkmadan televizyonumuz “yavaş” kaldığı için aslında diğer özellikleri iyi olan televizyonumuzu toptan değiştirmek gerekiyor. Bu durumun ise başta kullanıcıya getirdiği fazla masraf olmak üzere çok sayıda olumsuz sonucu var. Intel, CES 2017’de bu soruna yönelik Compute Card (İşlem Kartı) adını verdiği bir ürün tanıttı.

Compute Card, Intel SOC (system-on-chip), bellek, depolama ve ağ bağlantısı için gerekli donanımları içeriyor. Kredi kartı boyutunda olan Compute Card’ın amacı, televizyonunuzdaki veya buzdolabınızdaki girişe kolayca takarak cihazınızın donanımını güncellemeniz. Böylece yeni bir televizyon almak yerine çok daha ucuza yeni bir Compute Card alıyorsunuz. Ayrıca, Compute Card girişinin USB-C bağlantısıyla beraber daha fazla bağlantı içeren yeni bir standart olacağı ve USB, HDMI, PCIe, DP ve bazı diğer standartlarda iletişimi/veri aktarımını destekleyeceği belirtiliyor. 

Intel, bu ürünün üreticiler için de önemli olduğunu düşünüyor. Intel’e göre artık üreticiler cihazlarını akıllı hale getirecek işlemci, bellek vs. içeren sistemlerin tasarımını yapmak yerine sadece gerekli işlem gücü, depolama kapasitesi gibi özellikleri göz önünde bulundurarak uygun bir Compute Card seçecek. Böylece cihazın asıl özelliklerine odaklanabilecekler. Ya da yeni tasarladıkları ürün planda olmasa bile küçük değişiklikler ve Compute Card ile akıllı hale getirilebilecek.

2017’nin ortalarında piyasaya çıkacak olan Intel Compute Card’ın 7. nesil Intel işlemci içeren versiyonlarının da olacağı açıklandı. Fiyat bilgisi ise 2017’nin 2. çeyrekte paylaşılacak. Intel’in şimdiden Dell, HP, Lenovo ve Sharp gibi sektörün devleriyle Compute Card kullanımı konusunda anlaştığı göz önüne alınırsa, ülkemizde de Compute Card'lı cihazlar göreceğimizi söyleyebiliriz. Intel’in bu yeni ürünüyle ilgili bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.


https://newsroom.intel.com/newsroom/wp-content/uploads/sites/11/2017/01/intel-compute-card-fact-sheet.pdf Yorum Yaz
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Yoizhik 2 yıl en beğenilen WB
onunda çözümü var, şu videonun başında MSI GUS'ın tanıtımı var, inceleyin.

Aşağıdaki videodaysa bilgisayarın gitmesi gereken yönü (en azından benim için) gösteren bir video var, gün geçtikçe daha büyük kasalar daha şatafatlı su soğutma sistemleri ortaya çıkıyor ama ben bilgisayarın konsol hatta daha küçük boyutlara inmesini dört gözle bekliyorum.

onunda çözümü var, şu videonun başında MSI GUS'ın tanıtımı var, inceleyin.Aşağıdaki videodaysa bilgisayarın gitmesi gereken yönü (en azından ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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yec44 2 yıl
Şimdi sharp diyor ki '' sen 2017 de 1000usd ye televizyon aldın. 2020 de yine bana 1000usd ödeyip televizyon alma 300usd Intele ver. Benim karlılığım düşsün. Üretim kapasitem düşsün. Karlılığım düşsün Intel kazansın. ''
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Sertan-57 2 yıl
intel boyle ARM'ye meydani bos birakmayacagi kesin bencede ARM olmamali kesinlikle hep intel olmali ARM'nin iflas etmesini cok istiyorum intel olsun AMD olsun ikisinin iflas etmesini istemem cunku masaustu bilgisayarlarda kullandigimiz islemciler cunku ozellikle masaustu bilgisayarla en iyi kullanacagimiz islemciler intel AMD o kadar son noktayi koyuyorum.
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alemburda34 2 yıl
Boyle bir kart ile cihazi yukseltme yapabilirsek gercekten cok pratik olur.Uygun olur mu... Fiyata girmiyorum malum 3.70 lerde geziniyoruz
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interwap 2 yıl
Çok tutacağını sanmıyorum.
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Spider_hip 2 yıl
Hımm güzelmiş. Bunu bizim tüplü televizyonun neresine takarsam 4K smart tv'ye dönüşür.
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selahattın ısık 2 yıl
Devrim yapmak istiyorsa urunlerine hakettigi fiyatlar ile kistelesin....
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eAkman 2 yıl
Bu tip şeylerin geleceği olduğunu düşünmüyorum. Teknoloji sadece bu devre kartlarının içinde gelişmiyor, dışında da tümüyle gelişiyor. Misal eski bir televizyona bunu takınca Oled panelli ve HDR destekli bir TV ye dönüşmeyecek. Veya eski bir arabanın motorunu yeni nesil bir motorla değiştirince yeni bir araba olmayacak.
Nasılsa güncelleriz mantığıyla olmuyor, bunlar ancak kısa vadeli çözüm olur ki bu da içinde intel olunca hiç de ucuz yollu bir çözüm olmaz.
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kaptanos 2 yıl
Televizyonda pek mantıklı gelmedi bana, sonuçta bir süre sonra renkler gitmeye başlıyor, bu Compute Card dedikleri ayrıca bizde pekte ucuz olmayacaktır, her şey gibi.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
laf salatasından ana konuyu pek anlayamadım !
intel kredi kartı mı çıkarıyor !?
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