Intel'den akıllı cihazlar için devrim: Compute Card

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Günümüzde “akıllı” cihaz sayısı giderek artıyor. Artık kol saati, televizyon, buzdolabı ve daha birçok eşya “akıllı” hale geliyor. Bu akıllı cihazlar, bilgisayarlar gibi işlemci, bellek vb. çok sayıda donanım içeriyor. Bu gelişmeler güzel görünüyor ancak olumsuz bir sonucu da var: elektronik eşyalarımız daha hızlı eskiyor. Artık yeni bir ekran teknolojisi, daha yüksek bir çözünürlük çıkmadan televizyonumuz “yavaş” kaldığı için aslında diğer özellikleri iyi olan televizyonumuzu toptan değiştirmek gerekiyor. Bu durumun ise başta kullanıcıya getirdiği fazla masraf olmak üzere çok sayıda olumsuz sonucu var. Intel, CES 2017’de bu soruna yönelik Compute Card (İşlem Kartı) adını verdiği bir ürün tanıttı.

Compute Card, Intel SOC (system-on-chip), bellek, depolama ve ağ bağlantısı için gerekli donanımları içeriyor. Kredi kartı boyutunda olan Compute Card’ın amacı, televizyonunuzdaki veya buzdolabınızdaki girişe kolayca takarak cihazınızın donanımını güncellemeniz. Böylece yeni bir televizyon almak yerine çok daha ucuza yeni bir Compute Card alıyorsunuz. Ayrıca, Compute Card girişinin USB-C bağlantısıyla beraber daha fazla bağlantı içeren yeni bir standart olacağı ve USB, HDMI, PCIe, DP ve bazı diğer standartlarda iletişimi/veri aktarımını destekleyeceği belirtiliyor.

Intel, bu ürünün üreticiler için de önemli olduğunu düşünüyor. Intel’e göre artık üreticiler cihazlarını akıllı hale getirecek işlemci, bellek vs. içeren sistemlerin tasarımını yapmak yerine sadece gerekli işlem gücü, depolama kapasitesi gibi özellikleri göz önünde bulundurarak uygun bir Compute Card seçecek. Böylece cihazın asıl özelliklerine odaklanabilecekler. Ya da yeni tasarladıkları ürün planda olmasa bile küçük değişiklikler ve Compute Card ile akıllı hale getirilebilecek.

2017’nin ortalarında piyasaya çıkacak olan Intel Compute Card’ın 7. nesil Intel işlemci içeren versiyonlarının da olacağı açıklandı. Fiyat bilgisi ise 2017’nin 2. çeyrekte paylaşılacak. Intel’in şimdiden Dell, HP, Lenovo ve Sharp gibi sektörün devleriyle Compute Card kullanımı konusunda anlaştığı göz önüne alınırsa, ülkemizde de Compute Card'lı cihazlar göreceğimizi söyleyebiliriz. Intel’in bu yeni ürünüyle ilgili bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.

https://newsroom.intel.com/newsroom/wp-content/uploads/sites/11/2017/01/intel-compute-card-fact-sheet.pdf