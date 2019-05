SoundCloud zorlu bir dönemden geçiyor, Google tarafından satın alınabilir

Günümüzde Spotify, Pandora, Apple Music gibi müzik servisleri oldukça popüler hale geldi. Bunu gören ünlü müzik sunucusu SoundCloud da Mart 2016’da SoundCloud Go isminde benzer bir servis kurmuştu. Bu servis gelirini artıyor olsa da Financial Times’agöre yeni yatırımcılar bulamazlarsa bu senenin sonuna doğru hiç paraları kalmayacak. SoundCloud Go’nun açılmasıyla büyüme gösteren SoundCloud şirketinin 2015’te 52 milyon dolara yakın zarar ettiği düşünüldüğünde Financial Times’ın iddiaları daha ciddiye alınabilir.

Hatırlayacağınız gibi Eylül ayında Spotify’ın SoundCloud'u 1 milyar dolara satın almak için görüşmeler yaptığı ortaya çıkmış ve bu çokça konuşulmuştu. Sonradan şirketin 2017’de halka arz edileceği ve bu nedenle satınalmadan vazgeçtiği söylenmişti. Geçen hafta ise MusicBusiness Worldwide’dangelen bir raporda, Google’ın SoundCloud için 500 milyon dolarlık teklif düşündüğü söylentisi başlamıştı. Ayrıca Bkz. "ASUS'tan iki yeni üst seviye monitör" SoundCloud’u zorlu bir gelecek bekliyor. Fast Company’dengelen rapora göre CEO Alex Ljung SoundCloud Go’nun bu durumu değiştireceğini umut ediyor ve şirket yeni yatırımcılar arıyor. Ancak yine de Spotify ve Pandora gibi bu özel müzik servisi devlerinin bile karlılığı korumakta çok sıkıntı çektiğini hatırlatalım. Fast Company’nin raporuna göre SoundCloud Go’nun çok fazla abone elde etmesi bile şirketi kurtarmaya yetmez. Şirketin tek kurtuluş yolu olarak yeni yatırım alması gösteriliyor. Bununla beraber SoundCloud piyasadaki en büyük müzik sunucularından biri ve 175 milyon dinleyiciye sahip. Yeni müzisyenler tarafından sıklıkla kullanılan SoundCloud, dinleyiciler tarafından da yeni müzisyenler ve müzikler keşfetmek için kullanılıyor. Ayrıca Kanye West ve Chance The Rapper gibi ünlü müzisyenler tarafından da kullanılıyor. Bu gibi etkenlerin SoundCloud’a faydası olacak mı hep beraber göreceğiz.

