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SoundCloud zorlu bir dönemden geçiyor, Google tarafından satın alınabilir

Karlılık konusunda büyük sıkıntılar yaşayan SoundCloud’u yeni müzik servisleri SoundCloud Go da kurtaramayabilir. Google’ın SoundCloud’u satın alabileceği söyleniyor. Detaylar haberimizde.
2 yıl
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11
Web Siteleri
Alper Çakan
Yazar
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Günümüzde Spotify, Pandora, Apple Music gibi müzik servisleri oldukça popüler hale geldi. Bunu gören ünlü müzik sunucusu SoundCloud da Mart 2016’da SoundCloud Go isminde benzer bir servis kurmuştu. Bu servis gelirini artıyor olsa da Financial Times’agöre yeni yatırımcılar bulamazlarsa bu senenin sonuna doğru hiç paraları kalmayacak. SoundCloud Go’nun açılmasıyla büyüme gösteren SoundCloud şirketinin 2015’te 52 milyon dolara yakın zarar ettiği düşünüldüğünde Financial Times’ın iddiaları daha ciddiye alınabilir.
Hatırlayacağınız gibi Eylül ayında Spotify’ın SoundCloud'u 1 milyar dolara satın almak için görüşmeler yaptığı ortaya çıkmış ve bu çokça konuşulmuştu. Sonradan şirketin 2017’de halka arz edileceği ve bu nedenle satınalmadan vazgeçtiği söylenmişti. Geçen hafta ise MusicBusiness Worldwide’dangelen bir raporda, Google’ın SoundCloud için 500 milyon dolarlık teklif düşündüğü söylentisi başlamıştı.
SoundCloud’u zorlu bir gelecek bekliyor. Fast Company’dengelen rapora göre CEO Alex Ljung SoundCloud Go’nun bu durumu değiştireceğini umut ediyor ve şirket yeni yatırımcılar arıyor. Ancak yine de Spotify ve Pandora gibi bu özel müzik servisi devlerinin bile karlılığı korumakta çok sıkıntı çektiğini hatırlatalım. Fast Company’nin raporuna göre SoundCloud Go’nun çok fazla abone elde etmesi bile şirketi kurtarmaya yetmez. Şirketin tek kurtuluş yolu olarak yeni yatırım alması gösteriliyor.
Bununla beraber SoundCloud piyasadaki en büyük müzik sunucularından biri ve 175 milyon dinleyiciye sahip. Yeni müzisyenler tarafından sıklıkla kullanılan SoundCloud, dinleyiciler tarafından da yeni müzisyenler ve müzikler keşfetmek için kullanılıyor. Ayrıca Kanye West ve Chance The Rapper gibi ünlü müzisyenler tarafından da kullanılıyor. Bu gibi etkenlerin SoundCloud’a faydası olacak mı hep beraber göreceğiz.
 

http://www.theverge.com/2017/1/8/14206830/soundcloud-possible-acquisition-streaming-music-google Yorum Yaz
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sniper23 2 yıl en beğenilen BekirTemel
BekirTemel

Google tarafından alınırsa bu piyango da olabilir bir anlamda


Google tarafından alınırsa, Youtube gibi telif hakkı manyağına döner. Müzik falan kalmaz.
BekirTemelGoogle tarafından alınırsa bu piyango da olabilir bir anlamdaGoogle tarafından alınırsa, Youtube g...
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ozgur 2 yıl
Tek kullandığım müzik kaynağı.Spotify'da Apple Music'de de belli süre takıldım ama kesinlikle ikisi de bana hitap etmiyor.
En başta dinlediğim müzik türünü en uygun ve yaygın olarak Soundcloud da buluyorum, özellikle underground dj'leri takip etmek için harika bir yer.
Ha ben isim yazıp tek tek şarkı,albüm dinleyeceğim diyorsanız Soundcloud da tek şarkıyı bulmak için bile çırpınırsınız
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cyberoid 2 yıl
google soundcloud'u ne için alacak ? asıl soru bu.
motorola'ya yaptığı gibi sadece lisansları için alırsa sıkıntı olur, soundcloud biter. ancak spotify'a rakip olsun diye alırlar ve geliştirirlerse ortalığı yıkar.
spotify ile yarışır bandcamp'i geçer.
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Kerim5100 2 yıl
Google'ın ucuza içerik sağlama hedefini düşünürsek rekabet daha da artabilir.
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shadowtr 2 yıl
Amacından sapmış bir oluşum. Daha çok para kazanmak için her şeye göz yumuyorlar.
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Kırarım Boynuzunu İblis 2 yıl
Mixcloudu da alsınlar. Saçma programlarına çevirecekler yine.
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alemburda34 2 yıl
Birakin bu ayaklari cogu kisi soundclound uzerinden lisansli mp3 korsan indiriyor. Sitede buna cogu zaman goz yumuyor zaten Google satilirsa Youtube dusunuldugunde valla surundurur hepimizi
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olley123 2 yıl
zaten bu soundcloud go olayı kadar saçma şey görmedim.önceden sanatçılar kendi soudcloud hesabı üzerinden şarkılarını yüklüyorlardı.şimdi o hesaplar spotify gibi oldu soundcloudun kendi açtığı hesaplar gibi oldu.şarkılar artık dinlenemiyor ya da 30 saniye dinliyor.30 saniye sınırı koyunca "daha fazla dinlemek istiyorsan soundcloud go'ya geç" diyor ama bu sefer de ülkenizde soundcloud go kullanılamıyor diyor.e madem sen şarkıları 30 saniye ile sınırlandırıyorsun,bari biz upload edelim de dinleyelim diyoruz o zaman da "telif ihlali var bilader" diyor.lan ya sen rahat bırak ya da bize müsama göster.
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exterminant 2 yıl
bu hiç iyi olmadı
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BekirTemel 2 yıl
Google tarafından alınırsa bu piyango da olabilir bir anlamda
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sniper23 2 yıl BekirTemel
BekirTemel

Google tarafından alınırsa bu piyango da olabilir bir anlamda


Google tarafından alınırsa, Youtube gibi telif hakkı manyağına döner. Müzik falan kalmaz.
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