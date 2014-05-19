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MIT'den üç boyutlu gözlüksüz projektör prototipi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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MIT'den üç boyutlu gözlüksüz projektör prototipi
Birçok bilimsel ve teknolojik araştırma ile adını sık sık duyduğumuz Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT, kısa vadede holografik videolara göre daha ucuz ve pratik bir alternatif sağlayabilen üç boyutlu bir gözlüksüz projektör prototipini görücüye çıkarttı.
Şimdilik prototip aşamasında bulunan ve üzerinde çalışmalar devam eden projektör, gözlüksüz olarak üç boyutlu görüntü sağlayabiliyor ve bu işlemi iki adet likit kristal modülatör sayesinde yerine getirebiliyor. Bu likit kristal modülatörler ile giden ışığa açı veren ve böylece 8 farklı (Prototip versiyona özel) görüntü oluşturarak gözlüksüz üç boyut deneyimi sunabilen cihaz, bazı 3D sistemlerin aksine oldukça canlı renkler oluşturabiliyor ve görüntülerin orijinal bilgilerini korumak için grafik kartlarının hesaplama gücünü kullanıyor. 240Hz yenileme hızıyla gelen modülatörlerin 40Hz çıkış verdiğini söyleyen araştırmacılar, bu değerlerin filmler ve televizyon şovları için yeterli olacağını belirtiliyorlar. MIT'nin aynı zamanda çok daha geniş açılar için "lenticular" lens (Çocuk kitapları, fare altlıkları ya da ufak oyun kartlarında gördüğümüz farklı açıklarda farklı görüntü veren teknik benzeri) temelli özel bir ekran hazırladığı da açıklanan bilgiler arasında yer alıyor.
Önünde oldukça uzun bir araştırma ve geliştirme süreci bulunan üç boyutlu gözlüksüz projektör prototipi hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://newsoffice.mit.edu/2014/glasses-free-3-d-projector-0516 Yorum Yaz
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Sajuuk 5 yıl en beğenilen TaurenChef
fatih__bjk
mit'i görünce bizim mit sandım :)

Niye sanıyosun ki bizim ülkeden ne çıktı teknolojik ?
5 Yanıt Yanıtla +14
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chamicals2 5 yıl
MIT bizde hakan fidan diye okunur
MIT onlarda hi-tech diye okunur
teknoloji üzerine söyleyecek bir laf yok
belki 10 sene sonra hayatımıza girebilir
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Fx_57,5 5 yıl
sazan.avi
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Cpt. MacMillan 5 yıl
mükemmel bişey bu ya artık holografik olarak görüntülü iletişim bile mevcut olabilir 3 boyutlu yazıcılardan sonra büyük gelişme
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TeufeL-07 5 yıl
"Gözlüksüz 3 boyutlu" olmasın o ? :)
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Blimonaromalı 5 yıl
Mittir gitsin bizim mit degilse
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mares626 5 yıl CanTnçr
Aynı konudan iki tane açmışsınız
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matmuhendisi 5 yıl
Proje cok güzel ancak maliyet en önemli unsur bence
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