MIT'nin geliştirdiği yeni sistem ile insansız hava araçları elektrik tellerinden enerji depolayabiliyor

Hem askeri hem de sivil işlemler için aktif olarak kullanılan insansız hava araçları, hemen her mobil teknolojide olduğu gibi düşük batarya ömürlerine sahipler. Bu sorunu çözmek için yeni bir yol geliştiren Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT, elektrik tellerine dayanan ilginç bir sistem hazırlamış durumda.





Bu amacı için özel bir sabit kanatlı insansız hava aracı geliştiren MIT, kuşlardan ilham aldığı sistemiyle hava araçlarının elektrik tellerine takılmasına/iniş yapmasına ve buradan manyetik alan temelinde şarj olmasına imkan tanıyor. Çok pervaneli modellerin daha kolay şekilde adapte olabildiği yeni sistem, görevini yerine getirmek için de uçaklarda yer alan gömülü sensör ve elektronik yardımcı birimlerini kullanıyor.





Üzerinde çalışmalar devam eden ve şimdilik motorsuz bir model ile denenen şarj sistemi, yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile gözler önüne seriyor.





http://newsoffice.mit.edu/2014/charging-solution-delivery-drones-take-after-our-feathered-friends