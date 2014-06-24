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MIT'nin geliştirdiği yeni sistem ile insansız hava araçları elektrik tellerinden enerji depolayabiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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MIT'nin geliştirdiği yeni sistem ile insansız hava araçları elektrik tellerinden enerji depolayabiliyor
Hem askeri hem de sivil işlemler için aktif olarak kullanılan insansız hava araçları, hemen her mobil teknolojide olduğu gibi düşük batarya ömürlerine sahipler. Bu sorunu çözmek için yeni bir yol geliştiren Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT, elektrik tellerine dayanan ilginç bir sistem hazırlamış durumda.

Bu amacı için özel bir sabit kanatlı insansız hava aracı geliştiren MIT, kuşlardan ilham aldığı sistemiyle hava araçlarının elektrik tellerine takılmasına/iniş yapmasına ve buradan manyetik alan temelinde şarj olmasına imkan tanıyor. Çok pervaneli modellerin daha kolay şekilde adapte olabildiği yeni sistem, görevini yerine getirmek için de uçaklarda yer alan gömülü sensör ve elektronik yardımcı birimlerini kullanıyor.

Üzerinde çalışmalar devam eden ve şimdilik motorsuz bir model ile denenen şarj sistemi, yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile gözler önüne seriyor.


http://newsoffice.mit.edu/2014/charging-solution-delivery-drones-take-after-our-feathered-friends Yorum Yaz
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ardabeyim 5 yıl
guş gibi maşşşallah
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med_cezir91 5 yıl
Tellere paralel uçarak şarj olmuyor pili bitmeye yakın sensörlerini kullanarak tele iniş yapıyor. Tele indikten sonra indüksiyon ile şarj oluyor sonrasını anlatmamışlar ama kendisini salıp yere düşmeden uçmaya devam edecektir. Çok küçük insansız hava araçları için kullanılabilir ancak.
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any77 5 yıl med_cezir91
med_cezir91

Tellere paralel uçarak şarj olmuyor pili bitmeye yakın sensörlerini kullanarak tele iniş yapıyor. Tele indikten sonra indüksiyon ile şarj oluyor sonrasını anlatmamışlar ama kendisini salıp yere düşmeden uçmaya devam edecektir. Çok küçük insansız hava araçları için kullanılabilir ancak.

Çok küçük araçlar için kullanılabilir bunu söylüyorum bende. Bu gelişmiş bir teknoloji değil. Görende aa sihirli bir şekilde tellere konuyor diye değerlendiriyor. Bir mıknatıs koymuşlar. Tellerin manyetik alanına girince devreye geçiyor otomatik olarak tabi. Arkadaki flaplardan birini harekete geçiriyor. Olay bu basit bir şey?
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BLooregard Q.Kazoo 5 yıl
olm o bişey mi biz duble yok yaptık
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Gukama 5 yıl
Ben cok yanlis geldim
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any77 5 yıl
Elektromanyetik indüksiyon ile ne kadar başarılı bir şarj yapılabilir ki?

edit: Videoyu izledim, indüksiyon enerjisini kullanarak uçağı tellere yönlendirmişler sanırım ilkel bi teknoloji olmuş. MIT'ten daha iyi bi şeyler beklerdim
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