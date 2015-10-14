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MIT'nın interaktif masa sistemi, artık montaj işlemleri için de kullanılabiliyor

3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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MIT'nın interaktif masa sistemi, artık montaj işlemleri için de kullanılabiliyor
 
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla MIT, 2013 yılında uzak mesafeler arasında fiziksel etkileşim sunabilen inFORM isimli oldukça ilginç bir teknoloji ile karşımıza çıkmıştı. Aradan geçen uzun süre içerisinde bu teknolojiyi geliştirmeye devam eden kurum, inFORM altyapısını artık montaj işlemleri için de kullanmaya başladı.
Temel olarak plastik işaretçilerin bulunduğu bilgisayar destekli bir masadan oluşan sistem, ilk versiyonunda aynı ortamda bulunmayan kişilerin el hareketlerini Microsoft Kinect yardımıyla tarıyor ve bu hareketleri gerçek zamanlı olarak karşı tarafa iletiyordu. MIT tarafından yayınlanan yeni videosunda artık tablet üzerinden de kontrol edilebildiği görülen sistem, bünyesinde yer alan plastik işaretçileri hareket ettirerek üzerine konulan objeleri yönlendirebiliyor, üst üste koyabiliyor ve hatta manyetik bağlantılar ile karmaşık yapılar oluşturabiliyor.
Objeleri her yöne çevirebilen ve obje takip yeteneğine sahip olan sistem, farklı aksesuarlar ile kullanım sahasını genişletebiliyor ve oldukça hızlı çalışma gösterebiliyor olmasıyla kendisine hayran bırakıyor. Aynı anda birden fazla obje ile etkileşime girebilen sistem, genel montaj sürecini tersine çevirerek bütünü parçalarına da bölebiliyor. İlginç teknoloji, şimdilik erken geliştirme aşamasında bulunuyor olmasına rağmen ilerleyen dönem için büyük bir potansiyel vaadediyor.
Sistemin yapabildiklerini gösteren açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://gizmodo.com/mits-morphing-table-is-now-skilled-enough-to-stack-buil-1736336860 Yorum Yaz
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umut_baris 3 yıl
Bizdeki de 7-8 füze attırıyor ama.
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