MIUI 8.0 sürümüne geçiş için Ağustos ayı duyuruldu

Xiaomi cihazlarında yer verdiği MIUI ROM'un son sürümünün Ağustos ayında piyasaya çıkacağını onayladı. İlk olarak geçtiğimiz ay tanıtılan MIUI 8.0'ın beta sürümü ay başında indirmeye sunulmuştu.

İrili ufaklı pek çok yeniliği barındıran yeni sürümün son olarak ise çoklu pencere olarak da bilinen bölünmüş ekran özelliğini beraberinde getireceği ortaya çıkmıştı.

Bunlara ekstra olarak firma MIUI 8.0'dan önce ROM'un 7.5 sürümünü dağıtmaya başlayacak. 7.5 sürümü ile birlikte 8.0 ile gelecek bazı yeni özellikleri de barındırdığı belirtiliyor. Çin stabil ROM'u şu anda dağıtıma başlanan ROM'un detaylarına buradaki Xiaomi forum sayfasından ulaşabilirsiniz.

http://en.miui.com/thread-301340-1-1.html