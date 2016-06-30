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MIUI 8.0 sürümüne geçiş için Ağustos ayı duyuruldu

Xiaomi'nin sevilen arayüzü MIUI'nin yeni sürümüne ait yeni bilgiler geldi. MIUI 8, Ağustos ayında dağıtılmaya başlanacakken MIUI 7.5 bugün itibariyle piyasaya sürüldü.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,4b
1
7
Cep İşletim Sistemleri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Xiaomi cihazlarında yer verdiği MIUI ROM'un son sürümünün Ağustos ayında piyasaya çıkacağını onayladı. İlk olarak geçtiğimiz ay tanıtılan MIUI 8.0'ın beta sürümü ay başında indirmeye sunulmuştu.
İrili ufaklı pek çok yeniliği barındıran yeni sürümün son olarak ise çoklu pencere olarak da bilinen bölünmüş ekran özelliğini beraberinde getireceği ortaya çıkmıştı.
Bunlara ekstra olarak firma MIUI 8.0'dan önce ROM'un 7.5 sürümünü dağıtmaya başlayacak. 7.5 sürümü ile birlikte 8.0 ile gelecek bazı yeni özellikleri de barındırdığı belirtiliyor. Çin stabil ROM'u şu anda dağıtıma başlanan ROM'un detaylarına buradaki Xiaomi forum sayfasından ulaşabilirsiniz.

http://en.miui.com/thread-301340-1-1.html Yorum Yaz
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gurkanse 3 yıl en beğenilen
clanyum
bunu mesela lg g3e yükleyebilir miyiz ? rootlu olarak tabi

g3 ü sat mi 5 al kafan rahat olsun
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kadirirdem 3 yıl
mi 5 aldım bayramda elimde bakalım ilk defa xiaomi ye geçiyorum....
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KillerNoob 3 yıl
clanyum
bunu mesela lg g3e yükleyebilir miyiz ? rootlu olarak tabi

XDA gibi sitelerde bulursun LG G3 için Miui8.
Snaprdagon işlemciye sahip Xiaomi cihazın yazılımını biri portlamıştır LG G3 için herhalde.
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KillerNoob 3 yıl
clanyum
bunu mesela lg g3e yükleyebilir miyiz ? rootlu olarak tabi

XDA gibi sitelerde bulursun LG G3 için Miui8.
Snaprdagon işlemciye sahip Xiaomi cihazın yazılımını biri portlamıştır LG G3 için herhalde.
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Quoand 3 yıl
beta miui 8 kullanıyorum on numara oldu arayüz :)
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gurkanse 3 yıl en beğenilen
clanyum
bunu mesela lg g3e yükleyebilir miyiz ? rootlu olarak tabi

g3 ü sat mi 5 al kafan rahat olsun
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clanyum 3 yıl
bunu mesela lg g3'e yükleyebilir miyiz ? rootlu olarak tabi
1 Yanıt Yanıtla +1
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A.F.Y.D 3 yıl clanyum
öyle bir şey olunca otomatik olarak yüklenir diye biliyorum.
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