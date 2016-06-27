Xiaomi, yılın ikinci yarısı için 3 amiral gemi modeli planlıyor

Akıllı telefon pazarında artık kendi hemşehrileri ile mücadele etmeye başlayan Xiaomi, yılın ikinci yarısı için iddialı akıllı telefonlar hazırlıyor. Bunlar arasında geçen yılın Mi Note serisinin devamı ve Mi 5 versiyonu yer alacak.

Çin’den gelen bilgilere göre, yılın ikinci yarısı için 3 amiral gemi modeli söz konusu. Bunlardan ikisi Mi Note serisine ait. Geçen yılın amiral gemi sınıfında yer alan Mi Note, bu yıl Mi Note 2 olarak karşımıza çıkacak. Yine standart ve Pro şeklinde modellerin sıralanacağı tahmin ediliyor.

5.7 inçlik Full HD ekrana sahip olması beklenen standart modelde Snapdragon 820 yonga seti ve 4GB LPDDR4 RAM yer alıyor. Cihazın depolama belleği UFS 2.0 ile 150MB/s yazma hızlarına çıkabiliyor. Ayrıca 256GB bellek seçeneği de yer alıyor.

Mi Note 2 Pro modelinde ise farklı olarak daha hızlı Snapdragon 821/823 yonga seti ve 6GB LPDDR4 RAM bulunuyor. Diğer özellikleri ise standart modeli ile aynı olacak. Büyük boyut nedeniyle seride yüksek kapasiteli bir bataryanın yer alacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Bkz.

"Xiaomi’den elektrikli bisiklet"

Son model ise Xiaomi Mi 5s modeli olacak. Firma bilindiği gibi genelde Mi amiral gemi modeli serisinde farklı versiyonlara da yer veriyor. Xiaomi Mi 5s bu geleneği devam ettiriyor ancak bir iki noktada farklılık söz konusu. İlki 3D Tocuh benzeri dokunmatik hassasiyetli ekran.

İkincisi ise Snapdragon 820 yonga setinde yer alan ancak orijinal modelde kullanılmayan ultrason parmak izi okuyucu. Ultrason teknolojisinde ses dalgaları ile parmak izinin haritası çıkarılıyor ve mevcut teknolojiden daha hızlı tarama yapılabiliyor. Bunlar haricinde orijinal model ile aynı donanım kullanılacak.

Xiaomi’nin yeni telefonları ne zaman piyasaya çıkacak bilinmiyor ancak yaz sonlarına doğru Mi 5s modelinin görücüye çıkabileceği düşünülüyor. Sonbahar sonlarına doğru ise Mi Note 2 serisi karşımıza çıkacak.