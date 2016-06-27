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Xiaomi, yılın ikinci yarısı için 3 amiral gemi modeli planlıyor

Yılın ikinci yarısı için vites artıran Xiaomi, pazar kendisine en büyük rakip olan hemşehrilerinden pay koparmayı amaçlıyor. Bu dönem için 3 amiral gemi modeli söz konusu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi, yılın ikinci yarısı için 3 amiral gemi modeli planlıyor

Akıllı telefon pazarında artık kendi hemşehrileri ile mücadele etmeye başlayan Xiaomi, yılın ikinci yarısı için iddialı akıllı telefonlar hazırlıyor. Bunlar arasında geçen yılın Mi Note serisinin devamı ve Mi 5 versiyonu yer alacak.

Çin’den gelen bilgilere göre, yılın ikinci yarısı için 3 amiral gemi modeli söz konusu. Bunlardan ikisi Mi Note serisine ait. Geçen yılın amiral gemi sınıfında yer alan Mi Note, bu yıl Mi Note 2 olarak karşımıza çıkacak. Yine standart ve Pro şeklinde modellerin sıralanacağı tahmin ediliyor.

5.7 inçlik Full HD ekrana sahip olması beklenen standart modelde Snapdragon 820 yonga seti ve 4GB LPDDR4 RAM yer alıyor. Cihazın depolama belleği UFS 2.0 ile 150MB/s yazma hızlarına çıkabiliyor. Ayrıca 256GB bellek seçeneği de yer alıyor.

Mi Note 2 Pro modelinde ise farklı olarak daha hızlı Snapdragon 821/823 yonga seti ve 6GB LPDDR4 RAM bulunuyor. Diğer özellikleri ise standart modeli ile aynı olacak. Büyük boyut nedeniyle seride yüksek kapasiteli bir bataryanın yer alacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi’den elektrikli bisiklet"

Son model ise Xiaomi Mi 5s modeli olacak. Firma bilindiği gibi genelde Mi amiral gemi modeli serisinde farklı versiyonlara da yer veriyor. Xiaomi Mi 5s bu geleneği devam ettiriyor ancak bir iki noktada farklılık söz konusu. İlki 3D Tocuh benzeri dokunmatik hassasiyetli ekran.

İkincisi ise Snapdragon 820 yonga setinde yer alan ancak orijinal modelde kullanılmayan ultrason parmak izi okuyucu. Ultrason teknolojisinde ses dalgaları ile parmak izinin haritası çıkarılıyor ve mevcut teknolojiden daha hızlı tarama yapılabiliyor. Bunlar haricinde orijinal model ile aynı donanım kullanılacak.

Xiaomi’nin yeni telefonları ne zaman piyasaya çıkacak bilinmiyor ancak yaz sonlarına doğru Mi 5s modelinin görücüye çıkabileceği düşünülüyor. Sonbahar sonlarına doğru ise Mi Note 2 serisi karşımıza çıkacak. 

 

http://wccftech.com/xiaomi-prepping-release-three-new-smartphones-including-mi-note-2/ Yorum Yaz
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ozkn_s 3 yıl en beğenilen
" Telefondan bisiklete bir aşk hikayesi :) "
Geçenlerde forumda bir arkadaş yazmıştı.
ne güzel söylemiş.

Yalnız bu 6gb ram olayı hassas bir konu.
diyeceksiniz ki neyi hassas.
Geçenlerde one plus 3 piyasaya çıktı .
onda da sd820 ve 6gb ram vardı.
sonra bir öğrendik ki oppo firması yazılım yoluyla ram'ların tamamını kullanmayı engellemiş.kullanıcılar durumu farkedince kıyamet koptu.bütün yabancı forumlarda
bu konu konuşuldu.
donanımhaber hariç tabii.biz yazalım da belki gündeme alırlar.ve oppo firması gelen baskılar ve şikayetler karşısında durumu kabul etti.
ram kullanımını kısıtladıklarını bunu da
daha uzun batarya ömrü için yaptıklarını açıkladı.
ram kısıtlamasını kaldırmak için bir güncelleme sözü verdiler 10 gün kadar önce .bugün itibariyle sözlerini tuttular.
güncelleme yayınlandı.
one plus 3 kullanıcıları güncellemeyi yükleyerek ram kısıtlamasını kaldırabilecekler.
işin komik tarafı madem 6gb ram batarya ömrü için sıkıntı yaratacak niye 4gb ram koymazsın telefona.
hem 6gb ram var deyip telefonu pazarla
ondan sonra kısıtlama koy .böyle yaparak tüketiciyi aldatmış olmuyormusun.
Şimdi xiaomi de 6gb ram koyacak telefona . Tabii insan merak ediyor
aynı hadise yaşanır mı diye .
Xiaomi batarya ömrünü uzun tutmak için
extra birşey yapacak mı ?
En nihayetinde şöyle bir soru gündeme geliyor.

Telefonlar için 6gb ram gerekli mi ?
Yoksa sadece bir pazarlama taktiği mi ?
" Telefondan bisiklete bir aşk hikayesi :) "Geçenlerde forumda bir arkadaş yazmıştı.ne güzel söylemiş.Yalnız bu 6gb ram ...
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kadirirdem 3 yıl
gurkanse
mi 5 kullanıyorum çok memnunum.bu adamların yaptığı çoğu ürün hem ucuz hem kaliteli.yalnız mi 5s sadece parmak izi güçlendirmesi ile gelecekse boşa gelmesin bence.zaten 0.03 saniye gibi muazzam bir hızda parmak izi okuyor.daha ötesi olmasa da olur şimdilik.başka şeylere yönelseler daha iyi olur.mi 5 zaten çok güzel ama mi 5s illa çıkartıcaklarsa bari genel olarak geliştirip çıkarsınlar.Full HD ekran değişmeden.bakalım mi note 2 ve pro versiyonları nasıl olacakmi max kullandım 1 hafta pili çok iyi gidiyordu ama 6.44 çok büyüktü ve oyunlarda ısınma yapıyordu.umarım mi note 2 ile bunları aşmışlardır

kardeşim bende mi 5 aldım bayramda elimde inşallah nasıl memnunmusun var mı ? bir sıkınıtısı filan birde çin romu kurulu nasıl global kurarım...
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wolf silver 3 yıl
Adamlar globala çıksa çoğu firmaya kök söktürür... Özelikle Samsunga. Fiyat performans oranı mükemmel tutturuyor.
1 Yanıt Yanıtla +2
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ufo 3 yıl wolf silver
wolf silver
Adamlar globala çıksa çoğu firmaya kök söktürür... Özelikle Samsunga. Fiyat performans oranı mükemmel tutturuyor.

Globale ciksa patent davasindan kafasını kaldiramaz rezil olurlar. Kolay degil oyle lisanssiz kullanim isleri.. bosuna adim atamiyorlar
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Neyinkafasi 3 yıl
İsimlendirmeleri çok karmaşık biraz daha ayırt edilebilirliği kolaylaştırmaları lazım.diğer yandan cihazları gerçekten kaliteli ve ucuz.
Redmi 3
Redmi Note 3
Mi 3
Mi note
Sene sonuna mi note 3 te çıkar seri tamamlanır.
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ozkn_s 3 yıl en beğenilen
" Telefondan bisiklete bir aşk hikayesi :) "
Geçenlerde forumda bir arkadaş yazmıştı.
ne güzel söylemiş.

Yalnız bu 6gb ram olayı hassas bir konu.
diyeceksiniz ki neyi hassas.
Geçenlerde one plus 3 piyasaya çıktı .
onda da sd820 ve 6gb ram vardı.
sonra bir öğrendik ki oppo firması yazılım yoluyla ram'ların tamamını kullanmayı engellemiş.kullanıcılar durumu farkedince kıyamet koptu.bütün yabancı forumlarda
bu konu konuşuldu.
donanımhaber hariç tabii.biz yazalım da belki gündeme alırlar.ve oppo firması gelen baskılar ve şikayetler karşısında durumu kabul etti.
ram kullanımını kısıtladıklarını bunu da
daha uzun batarya ömrü için yaptıklarını açıkladı.
ram kısıtlamasını kaldırmak için bir güncelleme sözü verdiler 10 gün kadar önce .bugün itibariyle sözlerini tuttular.
güncelleme yayınlandı.
one plus 3 kullanıcıları güncellemeyi yükleyerek ram kısıtlamasını kaldırabilecekler.
işin komik tarafı madem 6gb ram batarya ömrü için sıkıntı yaratacak niye 4gb ram koymazsın telefona.
hem 6gb ram var deyip telefonu pazarla
ondan sonra kısıtlama koy .böyle yaparak tüketiciyi aldatmış olmuyormusun.
Şimdi xiaomi de 6gb ram koyacak telefona . Tabii insan merak ediyor
aynı hadise yaşanır mı diye .
Xiaomi batarya ömrünü uzun tutmak için
extra birşey yapacak mı ?
En nihayetinde şöyle bir soru gündeme geliyor.

Telefonlar için 6gb ram gerekli mi ?
Yoksa sadece bir pazarlama taktiği mi ?
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 3 yıl
mi 5 kullanıyorum çok memnunum.bu adamların yaptığı çoğu ürün hem ucuz hem kaliteli.
yalnız mi 5s sadece parmak izi güçlendirmesi ile gelecekse boşa gelmesin bence.zaten 0.03 saniye gibi muazzam bir hızda parmak izi okuyor.daha ötesi olmasa da olur şimdilik.başka şeylere yönelseler daha iyi olur.
mi 5 zaten çok güzel ama mi 5s illa çıkartıcaklarsa bari genel olarak geliştirip çıkarsınlar.Full HD ekran değişmeden.
bakalım mi note 2 ve pro versiyonları nasıl olacak
mi max kullandım 1 hafta pili çok iyi gidiyordu ama 6.44" çok büyüktü ve oyunlarda ısınma yapıyordu.umarım mi note 2 ile bunları aşmışlardır
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