Bir devir kapandı: Xiaomi, MIUI arayüzüne veda etti

HyperOS: Tek bir ekosistem
Yayınlanan üç dakikalık videoda Xiaomi, MIUI'nin evrimini gösterdi ve arayüzün her sürümündeki ana yenilikleri vurguladı. Videonun sonunda ise şirket HyperOS'a dikkat çekti ve yeni işletim sisteminin insan, araba ve akıllı ev için tek bir akıllı ekosistem olarak tasarlandığını vurguladı.
Hatırlatmak gerekirse, Xiaomi kısa süre önce 2024'ün ilk çeyreğinde HyperOS'a yükseltilecek cihazların küresel bir listesini yayınlamıştı. Şirketin HyperOS ile birlikte kullanıcı deneyimini hangi seviyelere getireceğini ise önümüzdeki dönemde göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.