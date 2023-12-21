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    Bir devir kapandı: Xiaomi, MIUI arayüzüne veda etti

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yayınladığı bir veda videosuyla MIUI arayüzüne resmen veda etti. Şirket bundan böyle cihazlarında HyperOS işletim sistemini kullanacak.
    Bir devir kapandı: Xiaomi, MIUI arayüzüne veda etti Tam Boyutta Gör
    Ekim ayının sonunda Xiaomi, MIUI'nin yerini alması için geliştirilen HyperOS işletim sistemini tanıttı ve bugün şirket bir veda videosu yayınlayarak arayüzüne resmen veda etti.

    HyperOS: Tek bir ekosistem

    Yayınlanan üç dakikalık videoda Xiaomi, MIUI'nin evrimini gösterdi ve arayüzün her sürümündeki ana yenilikleri vurguladı. Videonun sonunda ise şirket HyperOS'a dikkat çekti ve yeni işletim sisteminin insan, araba ve akıllı ev için tek bir akıllı ekosistem olarak tasarlandığını vurguladı.

    Hatırlatmak gerekirse, Xiaomi kısa süre önce 2024'ün ilk çeyreğinde HyperOS'a yükseltilecek cihazların küresel bir listesini yayınlamıştı. Şirketin HyperOS ile birlikte kullanıcı deneyimini hangi seviyelere getireceğini ise önümüzdeki dönemde göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 15 saat önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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