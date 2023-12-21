Bir devir kapandı: Xiaomi, MIUI arayüzüne veda etti

Tam Boyutta Gör Ekim ayının sonunda Xiaomi, MIUI'nin yerini alması için geliştirilen HyperOS işletim sistemini tanıttı ve bugün şirket bir veda videosu yayınlayarak arayüzüne resmen veda etti.

İşte globalde HyperOS güncellemesi alacak ilk Xiaomi telefonlar 2 gün önce eklendi

HyperOS: Tek bir ekosistem

Yayınlanan üç dakikalık videoda Xiaomi, MIUI'nin evrimini gösterdi ve arayüzün her sürümündeki ana yenilikleri vurguladı. Videonun sonunda ise şirket HyperOS'a dikkat çekti ve yeni işletim sisteminin insan, araba ve akıllı ev için tek bir akıllı ekosistem olarak tasarlandığını vurguladı.

Hatırlatmak gerekirse, Xiaomi kısa süre önce 2024'ün ilk çeyreğinde HyperOS'a yükseltilecek cihazların küresel bir listesini yayınlamıştı. Şirketin HyperOS ile birlikte kullanıcı deneyimini hangi seviyelere getireceğini ise önümüzdeki dönemde göreceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.