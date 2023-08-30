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    Xiaomi dört akıllı telefonu için güncelleme desteğini sonlandırdı: İşte listesi

    Xiaomi dört popüler akıllı telefon modelini EOS (Destek Sonu) listesine ekledi. Şirket artık bu cihazlar için işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri yayınlamayacak.
    Xiaomi dört akıllı telefonu için güncelleme desteğini sonlandırdı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, Redmi ve Poco markalarının dört popüler akıllı telefonunu Destek Sonu (EOS) listesine ekledi. Bundan böyle listedeki cihazlar artık herhangi bir yazılım güncellemesi almayacak.

    Çinli şirketin Destek Sonu listesine şu Redmi ve Poco modelleri eklendi:

    • Redmi 9 Prime
    • Redmi 9C NFC
    • Poco M2 Pro
    • Redmi K30 Ultra

    Güncellenmeyen telefonlar riskli

    Xiaomi'nin ürettiği bu cihazlar artık güvenlik yamalarını, Android işletim sistemi güncellemelerini ve MIUI arayüz güncellemelerini almayı durduracak. Üreticinin yazılım desteğini çekmesi, kullanıcıların güvenliğini ve akıllı telefonlarda depolanan verilerin güvenliğini tehlikeye atacak ve bu cihazlar gelecekte kötü niyetli kullanıcılar tarafından istismar edilebilecek güvenlik açıkları için yamalanmayacak.

    Xiaomi dört akıllı telefonu için güncelleme desteğini sonlandırdı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca listedeki telefon modellerine sahip kullanıcıların, yazılım hataları ve performans sorunları ile karşılaşmamaları için cihazlarını daha modern olanlarla değiştirmeleri tavsiye ediliyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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