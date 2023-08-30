Xiaomi dört akıllı telefonu için güncelleme desteğini sonlandırdı: İşte listesi

Tam Boyutta Gör Xiaomi, Redmi ve Poco markalarının dört popüler akıllı telefonunu Destek Sonu (EOS) listesine ekledi. Bundan böyle listedeki cihazlar artık herhangi bir yazılım güncellemesi almayacak.

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Çinli şirketin Destek Sonu listesine şu Redmi ve Poco modelleri eklendi:

Redmi 9 Prime

Redmi 9C NFC

Poco M2 Pro

Redmi K30 Ultra

Güncellenmeyen telefonlar riskli

Xiaomi'nin ürettiği bu cihazlar artık güvenlik yamalarını, Android işletim sistemi güncellemelerini ve MIUI arayüz güncellemelerini almayı durduracak. Üreticinin yazılım desteğini çekmesi, kullanıcıların güvenliğini ve akıllı telefonlarda depolanan verilerin güvenliğini tehlikeye atacak ve bu cihazlar gelecekte kötü niyetli kullanıcılar tarafından istismar edilebilecek güvenlik açıkları için yamalanmayacak.

Tam Boyutta Gör Ayrıca listedeki telefon modellerine sahip kullanıcıların, yazılım hataları ve performans sorunları ile karşılaşmamaları için cihazlarını daha modern olanlarla değiştirmeleri tavsiye ediliyor.

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