Xiaomi dört akıllı telefonu için güncelleme desteğini sonlandırdı: İşte listesi

Çinli şirketin Destek Sonu listesine şu Redmi ve Poco modelleri eklendi:
- Redmi 9 Prime
- Redmi 9C NFC
- Poco M2 Pro
- Redmi K30 Ultra
Güncellenmeyen telefonlar riskli
Xiaomi'nin ürettiği bu cihazlar artık güvenlik yamalarını, Android işletim sistemi güncellemelerini ve MIUI arayüz güncellemelerini almayı durduracak. Üreticinin yazılım desteğini çekmesi, kullanıcıların güvenliğini ve akıllı telefonlarda depolanan verilerin güvenliğini tehlikeye atacak ve bu cihazlar gelecekte kötü niyetli kullanıcılar tarafından istismar edilebilecek güvenlik açıkları için yamalanmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.