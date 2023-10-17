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    Anlık Bildirim

    Xiaomi resmen açıkladı: MIUI gidiyor, HyperOS geliyor

    Çinli teknoloji devi Xiaomi sonunda beklenen açıklamayı yaptı. Şirket HyperOS adlı yeni bir işletim sistemi geliştirdiğini resmen duyurdu. Peki nedir HyperOS? İşte detaylar.
    Xiaomi resmen açıkladı: MIUI gidiyor, HyperOS geliyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, kişisel sosyal medya hesabında önemli bir açıklama yaparak MIUI yazılımının yerini alacak HyperOS adlı yeni bir işletim sistemi geliştirdiklerini duyurdu. Deneyimli yönetici bu gelişmeyi şirketi için "tarihi bir an" olarak nitelendirdi.

    Her ne kadar işletim sistemi olarak lanse edilse de tamamen yeni bir Android tabanlı sistemden bahsediyoruz. HyperOS ilk olarak yakında piyasaya sürülecek Xiaomi 14 serisi akıllı telefonlarda yer alacak. Daha sonrasında ise kademeli olarak dünya genelindeki diğer cihazlara dağıtılacak.

    Xiaomi'ye göre işletim sistemi üzerindeki çalışmalar 2017 yılında başladı. HyperOS akıllı telefonların yanı sıra akıllı ev cihazları ve otomobiller de dahil olmak üzere ekosistemin tüm ürünlerin temelini oluşturacak. Daha önce MiOS olarak tanıtılacağı söyleniyordu ancak şirket duyurudan önce isim değişikliği yapmış görünüyor.

    Xiaomi resmen açıkladı: MIUI gidiyor, HyperOS geliyor Tam Boyutta Gör

    HarmonyOS gibi bir Android çatalı

    Platformun mimarisi, Android'in büyük ölçüde değiştirilmiş bir versiyonunu ve aynı zamanda IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazları için özel olarak geliştirilen Vela sisteminin yeteneklerini bir araya getiriyor. Yeni işletim sistemi tüm ürün ekosistemini birleştirecek ve kullanıcıların cihazlarını kontrol etmelerini ve yönetmelerini kolaylaştıracak.

    Huawei de birkaç yıl önce benzer bir yol izleyerek HarmonyOS adlı Android çatalını piyasaya sürmüştü. Çok çeşitli cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmış evrensel bir işletim sistemi olarak tanımlanan HyperOS'un neler vaat ettiğini Ekim sonu ya da Kasım ayında yapılması beklen Xiaomi 14 lansmanında öğreneceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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