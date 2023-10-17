Xiaomi resmen açıkladı: MIUI gidiyor, HyperOS geliyor

Her ne kadar işletim sistemi olarak lanse edilse de tamamen yeni bir Android tabanlı sistemden bahsediyoruz. HyperOS ilk olarak yakında piyasaya sürülecek Xiaomi 14 serisi akıllı telefonlarda yer alacak. Daha sonrasında ise kademeli olarak dünya genelindeki diğer cihazlara dağıtılacak.
Xiaomi'ye göre işletim sistemi üzerindeki çalışmalar 2017 yılında başladı. HyperOS akıllı telefonların yanı sıra akıllı ev cihazları ve otomobiller de dahil olmak üzere ekosistemin tüm ürünlerin temelini oluşturacak. Daha önce MiOS olarak tanıtılacağı söyleniyordu ancak şirket duyurudan önce isim değişikliği yapmış görünüyor.
HarmonyOS gibi bir Android çatalı
Platformun mimarisi, Android'in büyük ölçüde değiştirilmiş bir versiyonunu ve aynı zamanda IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazları için özel olarak geliştirilen Vela sisteminin yeteneklerini bir araya getiriyor. Yeni işletim sistemi tüm ürün ekosistemini birleştirecek ve kullanıcıların cihazlarını kontrol etmelerini ve yönetmelerini kolaylaştıracak.
Huawei de birkaç yıl önce benzer bir yol izleyerek HarmonyOS adlı Android çatalını piyasaya sürmüştü. Çok çeşitli cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmış evrensel bir işletim sistemi olarak tanımlanan HyperOS'un neler vaat ettiğini Ekim sonu ya da Kasım ayında yapılması beklen Xiaomi 14 lansmanında öğreneceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.