Microsoft, 2011 mali yılı 3.çeyrek sonuçlarını açıkladı

Bilişim denildiğinde akla gelen isimlerin başında gelen Microsoft, 31 Mart 2011 tarihinde sona eren 2011 mali yılı 3.çeyrek (2011 takvim yılı 1.çeyrek) sonuçlarını açıkladı. Yazılım, geride bıraktığımız çeyrekte, devi özellikle Office 2010'un etkisiyle Kurumsal ve Xbox ile Kinect'in etkisiyle Eğlence & Cihazlar birimlerinde elde ettiği yüksek büyüme ile birlikte geçtiğimize yıla oranla %13'lük artış ile 16.43 milyar dolar gelir elde etti.

Firmanın açıkladığı sonuçlara göre Microsoft geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla; %10'luk artış ile 5.71 milyar dolar operasyon karı, %31'lik artış ile 5.23 milyar dolar net kar elde ederken; hisse başına kazanç ise %36'lık artış ile 0.61 dolara yükseldi. Microsoft'un birimlere göre gelirlerindeki artışlar ise şöyle;

Kurumsal Birim: %21

Sunucular & Araçlar Birimi: %11

Çevrimiçi Hizmetler Birimi: %14

Eğlence & Cihazlar Birimi: %60

Microsoft'un Finans Direktörü Peter Kleim, 3.çeyrekle ilgili olarak "Kullanıcılar Office 2010, Xbox ve Kinect'e büyük talep gösteriyorlar ve küçük-büyük farketmeksizin bütün işletmeler Microsoft'un platformlarını ve uygulamalarını satın alıyorlar." diyerek kullanıcıların gösterdiği ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.