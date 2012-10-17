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Microsoft, 2012 dördüncü çeyreği için 3-5 milyonluk Surface siparişi verdi

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Haziran ayında bir Hollywood stüdyosunda gerçekleştirdiği tanıtımla donanım endüstrisinin yeni bir kolunda hizmet vermeye başlayacağını duyuran Microsoft, Surface adlı ilk tablet bilgisayarının satışların oldukça umutlu görünüyor. Wall Street Journal'in Asya merkezli donanım parçası üreticilerinden edindiği verilere göre; yazılım devi yılın dördüncü çeyreği için 3 ile 5 milyon arasında Surface siparişinde bulunmuş. Seri üretimine Ekim ayı başında başlandığını aktaran WSJ, aynı zaman dilimi için Amazon'un Kindle Fire HD ve Google'ın Nexus 7 için de 3-5 milyon seviyesinde siparişte bulunduğunu bildirdi.

10.6 inç büyüklüğünde ClearType HD ekran, Gorilla Glass 2, VaporMg adlı magnezyum kaplama ve Windows 8/RT işletim sistemine sahip olan Surface, ARM tabanlı NVIDIA Tegra 3 T30 çipsetli ve Intel Ivy Bridge işlemcili ik ifarklı sürümü mevcut. Windows RT'li ARM işlemcinin güç verdiği tablet için 499$'dan başlayan fiyatlarla ön sipariş alımına başlanırken dağıtımın 26 Ekim'de gerçekleştirileceği aktarıldı. Windows 8 ve x86 mimarisinin mevcut olduğu daha gelişmiş özelliklerle donatılan Surface modeliyle alakalı şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmadı.
Ekim sonu itibariyle tablet sektörüne giriş yapacak olan Microsoft'un özel teknoloji ve aksesuarla donattığı Surface bilgisayarlarının tüketiciden nasıl bir ilgi göreceği merakla konusu. Redmond merkezli teknoloji firmasının sipariş rakamları kayda değer bir başarının yolda olduğunu ortaya koyuyor. Ancak küçük tablet modeli için aynı dönemde 10 milyonluk bir satış öngören Apple, liderliğini sürdürmekte kararlı. Yine de Microsoft'un kendine özgü donanımı ve benzersiz tasarımıyla ilk çözümünde bu endüstrideki iddiasını ispatlayacağı tahmin ediliyor. 

http://blogs.wsj.com/digits/2012/10/16/microsoft-plans-large-volume-production-of-surface/ Yorum Yaz
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sertacarslan 6 yıl en beğenilen
Bir 100 dolar daha ucuzdan girseydi...
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nurettinaz 6 yıl
Eğer ülkemizde de erişebilir bir fiyata satılırsa laptop almak yerine gidip bunu alacağım.
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infom@n 6 yıl
Amedra
3-5 Milyoncuk diyorsun yani..

üjj-bej gibi mi?
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infom@n 6 yıl
oktayakgoz
Orijinalden alıntı: sertacarslanBir 100 dolar daha ucuzdan girseydi...
Bir 100 dolar daha ucuzdan girseydi diyecektin

O zaman da "bir 100 dolar daha ucuza girseydi" diyebilirdi :)
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sertacarslan 6 yıl infom@n
infom@n

oktayakgoz

sertacarslanBir 100 dolar daha ucuzdan girseydi...
Bir 100 dolar daha ucuzdan girseydi diyecektin

O zaman da "bir 100 dolar daha ucuza girseydi" diyebilirdi :)


Çoluk çocuk doluşmuş.
Üçüncünüz ve buçukluğunuz (99/100) nerede?
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osmanefeozkan 6 yıl
yılbaşında özel indirimle satışlar olur. yanlış hatılramıyorsam zamanın birinde bir kaç hafta gibi bir süre için xbox, fatop foto mak. gibi teknoloji ürünlerinde çok büyük indirimler olmuştu
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Myrnin 6 yıl
İyi bir şey çıkar umarım. Yine de apple'ın liderlikten ineceğini düşünmüyorum.
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emrahgk 6 yıl
Windows tabanlı programların kullanılması,usb girişi gibi özelliklerle ipad ' i zorlayacak gibi .
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haymatloshan 6 yıl
microsoft.com/...
Detaylı özellikleri çıkmış Pro 8 modeli için,sanki pahalı olacak gibi geliyor,hadi hayırlısı.
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Amedra 6 yıl
3-5 Milyoncuk diyorsun yani..
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sertacarslan 6 yıl en beğenilen
Bir 100 dolar daha ucuzdan girseydi...
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oktayakgoz 6 yıl sertacarslan
sertacarslan
Bir 100 dolar daha ucuzdan girseydi...

Bir 100 dolar daha ucuzdan girseydi diyecektin
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haymatloshan 6 yıl
Birde diğer modelle ilgili bilgileri gün yüzüne çıkartsalar,pili ne durumda,işlemci gücü ne durumda,kamerası ne kadar,bunları tam olarak açıklamadılar.Fiyatı uçuk olmasın 10 milyonu rahat devirir.
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| OMG! | 6 yıl
o nası rakam ya,3-5 milyon :D
microsoft satsın yahu,android-ios tablet fiyatına windows tablet. fanlığa gerek yok windows ile ios elmayla armut gibi apayrı iki dünya.
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