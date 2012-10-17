Microsoft, 2012 dördüncü çeyreği için 3-5 milyonluk Surface siparişi verdi





Haziran ayında bir Hollywood stüdyosunda gerçekleştirdiği tanıtımla donanım endüstrisinin yeni bir kolunda hizmet vermeye başlayacağını duyuran Microsoft, Surface adlı ilk tablet bilgisayarının satışların oldukça umutlu görünüyor. Wall Street Journal'in Asya merkezli donanım parçası üreticilerinden edindiği verilere göre; yazılım devi yılın dördüncü çeyreği için 3 ile 5 milyon arasında Surface siparişinde bulunmuş. Seri üretimine Ekim ayı başında başlandığını aktaran WSJ, aynı zaman dilimi için Amazon'un Kindle Fire HD ve Google'ın Nexus 7 için de 3-5 milyon seviyesinde siparişte bulunduğunu bildirdi.





10.6 inç büyüklüğünde ClearType HD ekran, Gorilla Glass 2, VaporMg adlı magnezyum kaplama ve Windows 8/RT işletim sistemine sahip olan Surface, ARM tabanlı NVIDIA Tegra 3 T30 çipsetli ve Intel Ivy Bridge işlemcili ik ifarklı sürümü mevcut. Windows RT'li ARM işlemcinin güç verdiği tablet için 499$'dan başlayan fiyatlarla ön sipariş alımına başlanırken dağıtımın 26 Ekim'de gerçekleştirileceği aktarıldı. Windows 8 ve x86 mimarisinin mevcut olduğu daha gelişmiş özelliklerle donatılan Surface modeliyle alakalı şimdiye kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Ekim sonu itibariyle tablet sektörüne giriş yapacak olan Microsoft'un özel teknoloji ve aksesuarla donattığı Surface bilgisayarlarının tüketiciden nasıl bir ilgi göreceği merakla konusu. Redmond merkezli teknoloji firmasının sipariş rakamları kayda değer bir başarının yolda olduğunu ortaya koyuyor. Ancak küçük tablet modeli için aynı dönemde 10 milyonluk bir satış öngören Apple, liderliğini sürdürmekte kararlı. Yine de Microsoft'un kendine özgü donanımı ve benzersiz tasarımıyla ilk çözümünde bu endüstrideki iddiasını ispatlayacağı tahmin ediliyor.

http://blogs.wsj.com/digits/2012/10/16/microsoft-plans-large-volume-production-of-surface/