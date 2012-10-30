Microsoft, 4 günde 4 milyon Windows 8 yükseltmesi yapıldığını açıkladı





26 Ekim tarihinde saatler 00.01'i gösterdiğinde, merakla beklenen işletim sistemi Windows 8'i resmi olarak satışa sunan ve yükseltmelere başlayan Microsoft, gelen tepkilerden oldukça memnun.





Bugünkü BUILD konferansı açılışında konuşan Microsoft'un patronu Steve Ballmer, 4 gün içerisinde 4 milyon Windows 8 yükseltmesi satın alındığını açıkladı.





Bu rakam sadece yükseltmeleri kapsıyor. Firma on milyonlarca lisansın OEM ortaklarına dağıtıldığını açıklamıştı. Yıl sonuna kadar bu lisanslardan kaç adedinin satıldığı kesin olarak ortaya çıkacak. Microsoft, dizüstü satışlarının da son dönemde tahminlerinin yüzde 20 üzerinde sattığını duyurdu. Yükseltme programının başlamış olmasının bunda etkisi büyük.





Günde ortalama bir milyon gibi bir yükseltme sayısı yakalayan Windows 8'in ilerleyen günlerde bu rakamı katlayarak artırması muhtemel görünüyor. Cihaza entegre gelen Windows RT işletim sisteminin ne kadar sattığı şimdilik belirsiz. Bu rakam da önümüzdeki haftalarda netleşecektir. Steve Ballmer, Windows 8 işletim sistemine olan ilginin çok yüksek olduğunu ifade ediyor.

http://microsoft-news.com/microsoft-announces-4-million-windows-8-upgrades/