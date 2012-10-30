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Microsoft, 4 günde 4 milyon Windows 8 yükseltmesi yapıldığını açıkladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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76
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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26 Ekim tarihinde saatler 00.01'i gösterdiğinde, merakla beklenen işletim sistemi Windows 8'i resmi olarak satışa sunan ve yükseltmelere başlayan Microsoft, gelen tepkilerden oldukça memnun.

Bugünkü BUILD konferansı açılışında konuşan Microsoft'un patronu Steve Ballmer, 4 gün içerisinde 4 milyon Windows 8 yükseltmesi satın alındığını açıkladı. 

Bu rakam sadece yükseltmeleri kapsıyor. Firma on milyonlarca lisansın OEM ortaklarına dağıtıldığını açıklamıştı. Yıl sonuna kadar bu lisanslardan kaç adedinin satıldığı kesin olarak ortaya çıkacak. Microsoft, dizüstü satışlarının da son dönemde tahminlerinin yüzde 20 üzerinde sattığını duyurdu. Yükseltme programının başlamış olmasının bunda etkisi büyük.

Günde ortalama bir milyon gibi bir yükseltme sayısı yakalayan Windows 8'in ilerleyen günlerde bu rakamı katlayarak artırması muhtemel görünüyor. Cihaza entegre gelen Windows RT işletim sisteminin ne kadar sattığı şimdilik belirsiz. Bu rakam da önümüzdeki haftalarda netleşecektir. Steve Ballmer, Windows 8 işletim sistemine olan ilginin çok yüksek olduğunu ifade ediyor. 

http://microsoft-news.com/microsoft-announces-4-million-windows-8-upgrades/ Yorum Yaz
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Hobar 7 yıl en beğenilen
29 a bulunca yüklemeden edemedik
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regaibyigit. 7 yıl
1 senedir windows 8 kullanıyorum eylül 2011de ilk developer sürümünden buyana kilometrelerce yol katettiler. Gerçekten herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum
1 senedir windows 8 kullanıyorum eylül 2011de ilk developer sürümünden buyana kilometrelerce yol katettiler. Gerçekten herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ediyor...
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swat882 7 yıl
fiyat uygun oldu türkiyedeki kullanıcıların gönlünü fethetti
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eozenir 7 yıl
demo11
şahsen ben kopya kullandığım için sevindim çünkü eğer beklenen stış olmasaydı bu sefer kopya kullanların başını ağrıtabilirdi Microsoft ama ucuz olsaydı Windows 8 pro şöyle 150 lira felan DVD sini alçaktım hakkını kaybetti Microsoft :(

arkadaşım senin içinde kopya kullanmak var. haa kredi kartı gibi işlemler yapıyorsan hesabın boşaltılırsa hiç acımam sevinirim. 29 tl ye yükseltme yapıyorsun. haa ben orjinal windows 7 ve orjinal office kullanıyorum. win 8 e geçecekmisin diye sorarsan 29 tl ye yükseltme hakkım olduğu halde geçmeyeceyim.
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mstfckmk 7 yıl
teklifi almak için kullandığımız orjinal keyi daha sonra win7 için kullanabiliyor muyuz bilen yok mu?
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Investigator 7 yıl
gayet normal 29 tl olunca herkes yükseltti tabi
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SysEdit 7 yıl
Microsoft açığı kapatmış korsana devammmm'!


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infom@n 7 yıl
SysEdit
Microsoft gibi bir şirket bilinçsizce böyle birşey yapacak kadar aptal mı sizce? Bu yeni pazarlama teknikleri ve gayet de başarılı arkadaşın dediği gibi en başta yapmaları gereken şeydi... Ucuza işletim sistemi satsa kimse korsan kullanmaz... Böyle bir kılıf uydurdular ucuz alınabilsin diye...

Doğru söylüyorsun ama farklı bir sistem ile indirimli ürün satabilme imkanı yok gibi.
Aslında Microsoft bunun gibi bir şeyi daha önce yapmalıydı. Korsandan kurtulma ayı gibi bir şey yapıp atıyorum yine 30-40 TL'ye online satış yapabiirdi.
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infom@n 7 yıl
bkadem
infom@n
dervis2007
arifbalyemez Benim windows 7 orjinal değil. Yükseltmelerin orjinal olmayan windowslar için geçerli olmadığını biliyorum. Eğer bunun bir yolu varsa bana da bir linkle yardımcı olur musunuz? Bir de bu yol güvenli midir? Kredi kartı bilgilerimizi bile vereceğiz sonuçta adamlar tespit ettiği an lisansımızı iptal etmesinler sonra! Ayrıca bu windows 8 beni kıllandırmıyor değil. Bu adamlar babalarının hayrına bu kadar ucuza satmazlar. Sonra sürekli uygulamalardan kaktırıp durmasınlar bize :)
windowsupgradeoffer.com/... bu linkdeki forumu doldur. ben dahil cogu kişi bu forumu doldurarak aldik. Microsoft bilerek böyle yapti bence. yani acik kapi birakti. cunku bir cok korsaciyi orginal Windows satdi.
Bir Microsoft Türkiye çalışanı sizin aldığınız şekilde alanların, korsan işlemi göreceğini söyledi. Fatura ibrazı isteyeceklermiş. 4 günde 4 milyon kişi mahkemelik oldu diye de haber çıkabilir :D
Faturayı kaybettim desem ne olacak? Görende sanki sistemi hackliyoruz da öyle yükseltme yapıyoruz. Eğer bu illegal bir şey ise neden Microsoft bu açığı kapatmıyor. Microsoft gibi bir kurum nasıl böyle bir şeye izin verir. Esas onu sorgulamalı. Belli ki Microsoft Windows 8i ilk etapta 29 TLden yaymaya çalışıyor. İnsanların kafasını karıştırmayın.....

Ben bana söyleneni söylüyorum, SSS'lerde zaten fatura talebi söylemi mevcut. Unutmayın ki faturayı kaybettiğinizde faturasız olur:)
Formu doldururken fatura numarası, satın aldığın yer, satın alma tarihi istiyor bunlar fatura bilgileridir:) iş o safhaya gelse zaten satın aldığınız yerden fatura örneği talep edebilirsiniz.
2010-2011 model bir bilgisayarada dün aldım diyemezsiniz :D
inşallah herkes 29 TL'ye herkes Windows 8 sahibi olur.
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Ajzen 7 yıl
Çünkü bu sefer olmuş
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ramazan_yıldız 7 yıl
Microsoftun son zamanlarda yaptığı en aklı başında iş. Bu fiyata hala almayan varsa bi kez daha düşünsün derim. ;)
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SysEdit 7 yıl
Microsoft gibi bir şirket bilinçsizce böyle birşey yapacak kadar aptal mı sizce? Bu yeni pazarlama teknikleri ve gayet de başarılı arkadaşın dediği gibi en başta yapmaları gereken şeydi... Ucuza işletim sistemi satsa kimse korsan kullanmaz... Böyle bir kılıf uydurdular ucuz alınabilsin diye...
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bkadem 7 yıl
infom@n
dervis2007
arifbalyemez Benim windows 7 orjinal değil. Yükseltmelerin orjinal olmayan windowslar için geçerli olmadığını biliyorum. Eğer bunun bir yolu varsa bana da bir linkle yardımcı olur musunuz? Bir de bu yol güvenli midir? Kredi kartı bilgilerimizi bile vereceğiz sonuçta adamlar tespit ettiği an lisansımızı iptal etmesinler sonra! Ayrıca bu windows 8 beni kıllandırmıyor değil. Bu adamlar babalarının hayrına bu kadar ucuza satmazlar. Sonra sürekli uygulamalardan kaktırıp durmasınlar bize :)
windowsupgradeoffer.com/... bu linkdeki forumu doldur. ben dahil cogu kişi bu forumu doldurarak aldik. Microsoft bilerek böyle yapti bence. yani acik kapi birakti. cunku bir cok korsaciyi orginal Windows satdi.
Bir Microsoft Türkiye çalışanı sizin aldığınız şekilde alanların, korsan işlemi göreceğini söyledi. Fatura ibrazı isteyeceklermiş. 4 günde 4 milyon kişi mahkemelik oldu diye de haber çıkabilir :D

Faturayı kaybettim desem ne olacak? Görende sanki sistemi hackliyoruz da öyle yükseltme yapıyoruz. Eğer bu illegal bir şey ise neden Microsoft bu açığı kapatmıyor. Microsoft gibi bir kurum nasıl böyle bir şeye izin verir. Esas onu sorgulamalı. Belli ki Microsoft Windows 8'i ilk etapta 29 TL'den yaymaya çalışıyor.
İnsanların kafasını karıştırmayın.....
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Agababangida 7 yıl
100 microsoft turkiye calisani alin gonul rahatligi ile kullanin orjinal lisanslarinizi dedi
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md07tr 7 yıl
Ben Win 8i beğendim daha hızlı ve daha kullanışlı
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infom@n 7 yıl
dervis2007
arifbalyemez Benim windows 7 orjinal değil. Yükseltmelerin orjinal olmayan windowslar için geçerli olmadığını biliyorum. Eğer bunun bir yolu varsa bana da bir linkle yardımcı olur musunuz? Bir de bu yol güvenli midir? Kredi kartı bilgilerimizi bile vereceğiz sonuçta adamlar tespit ettiği an lisansımızı iptal etmesinler sonra! Ayrıca bu windows 8 beni kıllandırmıyor değil. Bu adamlar babalarının hayrına bu kadar ucuza satmazlar. Sonra sürekli uygulamalardan kaktırıp durmasınlar bize :)
windowsupgradeoffer.com/... bu linkdeki forumu doldur. ben dahil cogu kişi bu forumu doldurarak aldik. Microsoft bilerek böyle yapti bence. yani acik kapi birakti. cunku bir cok korsaciyi orginal Windows satdi.

Bir Microsoft Türkiye çalışanı sizin aldığınız şekilde alanların, korsan işlemi göreceğini söyledi. Fatura ibrazı isteyeceklermiş. 4 günde 4 milyon kişi mahkemelik oldu diye de haber çıkabilir :D
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mstfckmk 7 yıl
teklifi aldıktan sonra sen illegal win 7 kullanıyormuşsun deyip başımızı ağrıtmasınlar sonra ?

ayrıca orjinal win7 li bir bilgisayar kullanarak bu teklifi alsak daha sonra windows 7 kurduğumuzda win7 keyi geçerli olacak mı ??
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