Microsoft, 4 günde 4 milyon Windows 8 yükseltmesi yapıldığını açıkladı

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26 Ekim tarihinde saatler 00.01'i gösterdiğinde, merakla beklenen işletim sistemi Windows 8'i resmi olarak satışa sunan ve yükseltmelere başlayan Microsoft, gelen tepkilerden oldukça memnun.
Bugünkü BUILD konferansı açılışında konuşan Microsoft'un patronu Steve Ballmer, 4 gün içerisinde 4 milyon Windows 8 yükseltmesi satın alındığını açıkladı.
Bu rakam sadece yükseltmeleri kapsıyor. Firma on milyonlarca lisansın OEM ortaklarına dağıtıldığını açıklamıştı. Yıl sonuna kadar bu lisanslardan kaç adedinin satıldığı kesin olarak ortaya çıkacak. Microsoft, dizüstü satışlarının da son dönemde tahminlerinin yüzde 20 üzerinde sattığını duyurdu. Yükseltme programının başlamış olmasının bunda etkisi büyük.
Günde ortalama bir milyon gibi bir yükseltme sayısı yakalayan Windows 8'in ilerleyen günlerde bu rakamı katlayarak artırması muhtemel görünüyor. Cihaza entegre gelen Windows RT işletim sisteminin ne kadar sattığı şimdilik belirsiz. Bu rakam da önümüzdeki haftalarda netleşecektir. Steve Ballmer, Windows 8 işletim sistemine olan ilginin çok yüksek olduğunu ifade ediyor.
http://microsoft-news.com/microsoft-announces-4-million-windows-8-upgrades/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
arkadaşım senin içinde kopya kullanmak var. haa kredi kartı gibi işlemler yapıyorsan hesabın boşaltılırsa hiç acımam sevinirim. 29 tl ye yükseltme yapıyorsun. haa ben orjinal windows 7 ve orjinal office kullanıyorum. win 8 e geçecekmisin diye sorarsan 29 tl ye yükseltme hakkım olduğu halde geçmeyeceyim.
Doğru söylüyorsun ama farklı bir sistem ile indirimli ürün satabilme imkanı yok gibi.
Aslında Microsoft bunun gibi bir şeyi daha önce yapmalıydı. Korsandan kurtulma ayı gibi bir şey yapıp atıyorum yine 30-40 TL'ye online satış yapabiirdi.
Ben bana söyleneni söylüyorum, SSS'lerde zaten fatura talebi söylemi mevcut. Unutmayın ki faturayı kaybettiğinizde faturasız olur:)
Formu doldururken fatura numarası, satın aldığın yer, satın alma tarihi istiyor bunlar fatura bilgileridir:) iş o safhaya gelse zaten satın aldığınız yerden fatura örneği talep edebilirsiniz.
2010-2011 model bir bilgisayarada dün aldım diyemezsiniz :D
inşallah herkes 29 TL'ye herkes Windows 8 sahibi olur.
Faturayı kaybettim desem ne olacak? Görende sanki sistemi hackliyoruz da öyle yükseltme yapıyoruz. Eğer bu illegal bir şey ise neden Microsoft bu açığı kapatmıyor. Microsoft gibi bir kurum nasıl böyle bir şeye izin verir. Esas onu sorgulamalı. Belli ki Microsoft Windows 8'i ilk etapta 29 TL'den yaymaya çalışıyor.
İnsanların kafasını karıştırmayın.....
Bir Microsoft Türkiye çalışanı sizin aldığınız şekilde alanların, korsan işlemi göreceğini söyledi. Fatura ibrazı isteyeceklermiş. 4 günde 4 milyon kişi mahkemelik oldu diye de haber çıkabilir :D
ayrıca orjinal win7 li bir bilgisayar kullanarak bu teklifi alsak daha sonra windows 7 kurduğumuzda win7 keyi geçerli olacak mı ??
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