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Microsoft; Android pazarının yüzde 70'inden lisans geliri elde ediyor

6 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Açık kaynak olarak dağıtılan ve Google'ın reklam gösterimlerinden gelir elde edebildiği Android işletim sistemli cihazlardan en önemli geliri Microsoft firması elde ediyor.

Elinde bulundurduğu bazı patentler nedeniyle Android cihaz üreticilerini lisans bedeli ödemeye zorlayan Microsoft; LG, Samsung, Compal, Amazon, Velocity Micro gibi 15'e yakın firmayı anlaşma masasına getirdi. Android pazarının yüzde 70'ine yakın kısmından lisans geliri elde eden Microsoft, şimdi bu rakamı da geride bıraktı.

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Aluratek ve Coby Electronics adlı iki tablet üreticisi daha lisans bedeli anlaşması için masaya oturdu. Ancak bedel miktarı açıklanmadı.

Microsoft, elindeki patentler nedeniyle hiçbir Android ve Chrome OS üreticisinin kendisine bedel ödemeden piyasaya cihaz süremeyeceğini belirtiyor.

Bu sayede yılda 500 milyon dolar civarında gelir elde etmesi beklenen Microsoft'un Windows Phone cihazlarından kazandığından bile daha fazla gelir elde edeceği ifade ediliyor.

http://www.zdnet.com/microsoft-adds-two-more-android-tablet-makers-to-its-patent-licensing-list-7000000515/ Yorum Yaz
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cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
ar-ge nin önemi.
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myhotyro 6 yıl
Hasanhh
Eksik haber, lisans bedeli ödemeye sebep olan durumun ne olduğu haberden anlaşılmıyor.

DonanımHaber editörlerinin anlaşılır ve tarafsız olmak gibi bir kaygıları hiç olmamıştır, asla olmayacaktır da.
HasanhhEksik haber, lisans bedeli ödemeye sebep olan durumun ne olduğu haberden anlaşılmıyor.DonanımHaber editörlerinin anlaşılır ve ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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ment877 6 yıl
myhotyro
HasanhhEksik haber, lisans bedeli ödemeye sebep olan durumun ne olduğu haberden anlaşılmıyor.
DonanımHaber editörlerinin anlaşılır ve tarafsız olmak gibi bir kaygıları hiç olmamıştır, asla olmayacaktır da.

Ergen Apple fanboyun tekidir kafanı bunlarla yorma sen.
DH'nin bu misafir olayına çözüm bulmayışı da ayrı bir olay tabi.
myhotyroHasanhhEksik haber, lisans bedeli ödemeye sebep olan durumun ne olduğu haberden anlaşılmıyor.DonanımHaber editörlerinin a...
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#etiket 6 yıl
Teknolojinin öncüsü olan markalar bu lisanslamalarla geleceklerini sağlam temeller üzerine inşa ediyorlar, sürekli bir gelir kapısı oluşuyor.
Mobil akıllı telefon pazarının eski lideri de bu sayede yeni atılımlar için gerekli desteği lisansladığı teknolojilerden sağlıyor.
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Mr.Legend 6 yıl
ment877
cagataykorogluar-ge nin önemi.
Apple fanboyu,Android fanboyundan sonra şimdi de Microsoft fanboyları türedi.Forum bildiğin ergenden geçilmiyor.

Adam doğru demiş yalnız, Ar-Ge önemlidir ki meyvelerini toplamış Microsoft. Ayrıca fanboyluk falan göremiyorum.
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E_Aydin35 6 yıl
İşini bilen ve önceden tedbirini alıp şimdiye yatırım yapan firmalar kazanıyor işte :)
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chatlaxs 6 yıl
Bukadar parayi ne yapacaklar acaba
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pergamonist 6 yıl
Microsoft pazar payı alamayacagi piyasadan bile para kazanabiliyor. Hangi materyalden dolayı lisans geliri kazanabiliyor. Ben daha çok bunu merak ettim. Sonuçta linux tabanlı bir işletim sistemi değilmi?
İşin güzel tarafı android bu hızla gelişirse ortada ne windows işletim sistemi kalır ne de windows içerikli uygulama. Hayal etmek çok zor değil. Android sürüm 10.1 pizza pizza for pc :)
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TearsForFears 6 yıl
Htc'den iyi para kazanıyordur bu Microsoft.Malum her hafta yeni telefon duyuruyor. :)
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mavizaman 6 yıl
bu bir skandal.
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myhotyro 6 yıl
Patentlere sahip olmanın bir süre sınırı var. Bir mühdet sonra MS avucunu yapalamaya başlayacak. Hatta Google ve diğerlerinin yeni patentleri için para vermeye başlayacak belkide.
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sariugur 6 yıl
patent hakları baya sorunlar çıkarıyor üreticilere ama bi yandan Microsoft da haklı; zamanında o kadar para-emek harcayıp geliştirdiği, icat ettiği şeyleri şimdi başkalarının bakıp kopyalamasına izin veremez, bu da dolaylı yoldan hırsızlığa giriyor. ama bir yandan da öteki firmaları çok çok zor durumda bırakıyorlar... yani aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık :)
buna her iki tarafın da çıkarı için uygun bir çözüm bulunmalı gerçekten...
ayrıca her ne kadar bende iOS ve iPhone kullanıcısı olsamda bu DH misafirlerinin abuk sabuk fan yazıları canımı sıkıyor, adam gibi fikrini-düşüncesini-yorumunu katanların yazılarını okurken arada böyle zıpçıktıları görmek, benimle aynı cihazları-firmaları beğenselerde- her açıdan kötü. buna da bir çare bulunmalı!
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Lady Fantasy 6 yıl
Son cümledeki sübliminal mesaj, WP'nin içinde bulunduğu durumun ironik biçimde ifade edilişidir.
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Mr. Jingles 6 yıl
Tabiki alacak. Adam kendisine ait olan bir şeyi babasının hayrına verecek değil ya. Zamanında gerekli yatırımları yapmış ve yaptığının karşılığını alıyor. Ne yapmalıydı. Ben bunu insanlık için yaptım herkes kullanabilir diyecek hali yok. Tek çözüm de masaya oturmaktır. Diğer türlü ödemese bunun hırsızlıktan farksız olduğunu biliyorsunuzdur herhalde?
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ment877 6 yıl
cagataykoroglu
ar-ge nin önemi.

Apple fanboyu,Android fanboyundan sonra şimdi de Microsoft fanboyları türedi.
Forum bildiğin ergenden geçilmiyor.
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jovanovic 6 yıl
Gerçekten %70 ise gayet yüksek...
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