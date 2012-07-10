Microsoft; Android pazarının yüzde 70'inden lisans geliri elde ediyor

Açık kaynak olarak dağıtılan ve Google'ın reklam gösterimlerinden gelir elde edebildiği Android işletim sistemli cihazlardan en önemli geliri Microsoft firması elde ediyor.





Elinde bulundurduğu bazı patentler nedeniyle Android cihaz üreticilerini lisans bedeli ödemeye zorlayan Microsoft; LG, Samsung, Compal, Amazon, Velocity Micro gibi 15'e yakın firmayı anlaşma masasına getirdi. Android pazarının yüzde 70'ine yakın kısmından lisans geliri elde eden Microsoft, şimdi bu rakamı da geride bıraktı.





Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre Aluratek ve Coby Electronics adlı iki tablet üreticisi daha lisans bedeli anlaşması için masaya oturdu. Ancak bedel miktarı açıklanmadı.





Microsoft, elindeki patentler nedeniyle hiçbir Android ve Chrome OS üreticisinin kendisine bedel ödemeden piyasaya cihaz süremeyeceğini belirtiyor.





Bu sayede yılda 500 milyon dolar civarında gelir elde etmesi beklenen Microsoft'un Windows Phone cihazlarından kazandığından bile daha fazla gelir elde edeceği ifade ediliyor.