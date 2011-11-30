Microsoft; Android ve iOS kullanıcıları için web üzerinden Windows Phone 7 deneyimi sunuyor

Haber Editörü
Mobil işletim sistemi Windows Phone için şimdiye kadar hiç bir masraftan kaçınmayan ve büyük ortaklıklar yapan Microsoft tanıtım konusunda ilginç bir girişime imza attı.
Android ve iOS kullanıcıları, cihazlarının internet tarayıcısından http://aka.ms/wpdemo adresine ulaştıklarında doğrudan bir Windows Phone 7 emülatörüne yönlendiriliyor. Emülatör Windows Phone 7 deneyimini mobil platform kullanıcılarına da yaşatmayı hedefliyor. Windows Phone 7 tecrübesi ve uygulamaların sunduğu avantajlar emülatörde aynen yansıtılmaya çalışılmış.
Tarayıcının dikey pozisyonda kullanılması tavsiye ediliyor diğer türlü çözünürlük bozuluyor. Kullanılan telefon modeline göre de font ve görsellerde değişimler yaşanabiliyor.
Microsoft özellikle kullandığı işletim sisteminden vazgeçmek istemeyen ancak Windows Phone işletim sistemine de bir göz atmak isteyen tüketicileri hedefliyor.
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tabi bir iOS,bir alex değil
Nokia yakın zamanda, piyasada liderliğine tekrar oynayacaktır.
Değişik bi tarzı var, ilk bakışta hiç hoş ve kullanışlı gelmiyor. Bilmiyorum, belki kullandıkça hoş gelmeye başlıyordur.
Not: Bu arada sana bi +1 benden, konuda +'ya geçen ilk isim ol
Tabi android i orta segment telden kullanirsan verecegin cevap bu :-) neyin ne olduğunu çok iyi biliyorsun hakkaten de
Android kullanıcısıyım.
Eğer gelişirse Windows'a geçebilirim
Karışıklık değil o dediğiniz arayüz tabi iphone da arayuz olmadigi icin nerden bileceksiniz arayuzu :-) android kullanıcısım.
android 1000 sayfalık bir kitap gibi içine girdinmi cıkılamaz hale geliyor bir duvar kagıdının 100 tane ayarı var hangisini nerden yaptıgınızı bulabilmek için çok ugras vermeniz gerekiyor. gerçi heryeri aynı ulaşılmaz çıkılmaz bir sistem. doğal ve şeffaf olması taraftarıyım ben
Oo android hem de nasil karisik anlatamam ama dogru ne yapacaksiniz siz arayuzu bi sag bi sol baska birsey yok ustelik teli siz kullanmayacaksiniz tel sizi kullanacak istekleriniz buysa buyrun ios :-)
hmmm demek android o kadar karışık