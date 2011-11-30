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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft; Android ve iOS kullanıcıları için web üzerinden Windows Phone 7 deneyimi sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
4,8b
1
43
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil işletim sistemi Windows Phone için şimdiye kadar hiç bir masraftan kaçınmayan ve büyük ortaklıklar yapan Microsoft tanıtım konusunda ilginç bir girişime imza attı.

Android ve iOS kullanıcıları, cihazlarının internet tarayıcısından http://aka.ms/wpdemo adresine ulaştıklarında doğrudan bir Windows Phone 7 emülatörüne yönlendiriliyor. Emülatör Windows Phone 7 deneyimini mobil platform kullanıcılarına da yaşatmayı hedefliyor. Windows Phone 7 tecrübesi ve uygulamaların sunduğu avantajlar emülatörde aynen yansıtılmaya çalışılmış.

Tarayıcının dikey pozisyonda kullanılması tavsiye ediliyor diğer türlü çözünürlük bozuluyor. Kullanılan telefon modeline göre de font ve görsellerde değişimler yaşanabiliyor.

Microsoft özellikle kullandığı işletim sisteminden vazgeçmek istemeyen ancak Windows Phone işletim sistemine de bir göz atmak isteyen tüketicileri hedefliyor.


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cybiko 7 yıl
Kullanışsız ve karmaşık geldi bunun yanında microsoft arayüzü olmadan hiç bir yükleme yapılamıyor ve taşınabilir bellek gibi kullanma imkanı yok
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| OMG! | 8 yıl
sade ve basit bana göre,arayüzdeki tek sıkıntı logoların neyi temsil ettiğini öğrenme zorunluluğu. diğer sistemlerde logonun altında ne işe yaradığı yazar,burda yazmıyor. o nedenle karışık geliyor arkadaşlar,biraz kurcalarsanız zekice ve kolay bir kullanımının olduğunu görürsünüz.
tabi bir iOS,bir alex değil
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FRAPS 8 yıl
Süper süper süper , maldroid halt etmiş.Resmen geleceğin işletim sistemi diyebilirim artık insanların zamanları eskisine göre daha değerli, Yüzlerce menü arasından kaybolmak yerine hızlıca istediğini telefona yaptırmak istiyor.
Nokia yakın zamanda, piyasada liderliğine tekrar oynayacaktır.
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Gopluumit 8 yıl
Gereksiz bi işletim sistemi bence Akıllı telefonlar için :)
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Djalma Feitosa Dias 8 yıl
Hayatımda gördüğüm en enteresan en iğrenç arayüz denedim onayladım :):):) Normal telefonlardaki arayüz var gibi geldi bana.Akıllı telefona yakışmayan cinsten...Menülerde gezinirken sıkıldım,içim karardı ve yazılar haddinden fazla büyük geldi :) Microsoftun wp7 yi beğendirme çabaları android ve İOStan kullanıcı çekme çabaları bana göre boş.Sadece Android kullanan birinin wp7 ye geçme olasılığı 0 seviyesinde.İOS u bilemem ama (kişisel görüş Sadece)
1 Yanıt Yanıtla +1
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treabacks 8 yıl Djalma Feitosa Dias
FaruK_26

Hayatımda gördüğüm en enteresan en iğrenç arayüz denedim onayladım :):):) Normal telefonlardaki arayüz var gibi geldi bana.Akıllı telefona yakışmayan cinsten...Menülerde gezinirken sıkıldım,içim karardı ve yazılar haddinden fazla büyük geldi :) Microsoftun wp7 yi beğendirme çabaları android ve İOStan kullanıcı çekme çabaları bana göre boş.Sadece Android kullanan birinin wp7 ye geçme olasılığı 0 seviyesinde.İOS u bilemem ama (kişisel görüş Sadece)


Değişik bi tarzı var, ilk bakışta hiç hoş ve kullanışlı gelmiyor. Bilmiyorum, belki kullandıkça hoş gelmeye başlıyordur.

Not: Bu arada sana bi +1 benden, konuda +'ya geçen ilk isim ol
1 Yanıt Yanıtla +2
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dost1984 8 yıl
ahh be kardesim evde birtane wave 8530 birtane desire birde ip4 var neyin nasil oldugunu nasil kullanildigini senden coook iyi biliyorum. birde annemdede n8 var istersen resimleri yada videolu gosterebilirim sana bu telefonlarla ilgili bi sikintin olursa bilgi verebilirim sana ogrenmenin sonu yok kardes
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UnInvited_Guest 8 yıl

dost1984
ahh be kardesim evde birtane wave 8530 birtane desire birde ip4 var neyin nasil oldugunu nasil kullanildigini senden coook iyi biliyorum. birde annemdede n8 var istersen resimleri yada videolu gosterebilirim sana bu telefonlarla ilgili bi sikintin olursa bilgi verebilirim sana ogrenmenin sonu yok kardes

Tabi android i orta segment telden kullanirsan verecegin cevap bu :-) neyin ne olduğunu çok iyi biliyorsun hakkaten de
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acbold 8 yıl
Hicbir albenisi yok gibi.zune hd.zamannda biraz hosuma gitmsti bu arayuz.ama resmen bombos.wp mmntikli bi yanini goremedim.o kadar reklam vs beni hakli cikariyor bence...
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dost1984 8 yıl
bana göre güzel oldugunu söyledim zaten sen karışıklığı seviyorsan git androit al kullan karışanmı var
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Cloud Nine 8 yıl
Bana göre de gayet güzel. Denedim, beğendim.

Android kullanıcısıyım.

Eğer gelişirse Windows'a geçebilirim
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UnInvited_Guest 8 yıl

dost1984
bana göre güzel oldugunu söyledim zaten sen karışıklığı seviyorsan git androit al kullan karışanmı var

Karışıklık değil o dediğiniz arayüz tabi iphone da arayuz olmadigi icin nerden bileceksiniz arayuzu :-) android kullanıcısım.
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zafercap 8 yıl
Denedim. Gerçekten güzel olmuş hoşuma gitti. 2. telefonum Winmo 7.5 yüklü olabilir :)
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dost1984 8 yıl
ios den sonra kullanacağım tek işletim sistemi budur. MS nin biraz gpu ve oyunlar üzerinde çalısması lazım sadece gerçi ip4 kullanıcısı olarak arada bir ms nin marketine ziyaret ediyorum baya kullanıslı appler ve zevkli oyunlar oldugunu düsünüyrum hatta ios ve android de olmayan zevkli oyunları var. benim tek sıkıntım kulaklık ses kalitesi olurdu herhalde. elime alıp 15 dk kullandıgım var ama ses kalitesini bilmiyorum.
android 1000 sayfalık bir kitap gibi içine girdinmi cıkılamaz hale geliyor bir duvar kagıdının 100 tane ayarı var hangisini nerden yaptıgınızı bulabilmek için çok ugras vermeniz gerekiyor. gerçi heryeri aynı ulaşılmaz çıkılmaz bir sistem. doğal ve şeffaf olması taraftarıyım ben
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UnInvited_Guest 8 yıl

dost1984
ios den sonra kullanacağım tek işletim sistemi budur. MS nin biraz gpu ve oyunlar üzerinde çalısması lazım sadece gerçi ip4 kullanıcısı olarak arada bir ms nin marketine ziyaret ediyorum baya kullanıslı appler ve zevkli oyunlar oldugunu düsünüyrum hatta ios ve android de olmayan zevkli oyunları var. benim tek sıkıntım kulaklık ses kalitesi olurdu herhalde. elime alıp 15 dk kullandıgım var ama ses kalitesini bilmiyorum.
android 1000 sayfalık bir kitap gibi içine girdinmi cıkılamaz hale geliyor bir duvar kagıdının 100 tane ayarı var hangisini nerden yaptıgınızı bulabilmek için çok ugras vermeniz gerekiyor. gerçi heryeri aynı ulaşılmaz çıkılmaz bir sistem. doğal ve şeffaf olması taraftarıyım ben

Oo android hem de nasil karisik anlatamam ama dogru ne yapacaksiniz siz arayuzu bi sag bi sol baska birsey yok ustelik teli siz kullanmayacaksiniz tel sizi kullanacak istekleriniz buysa buyrun ios :-)
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D3XTER 8 yıl dost1984
dost1984

ios den sonra kullanacağım tek işletim sistemi budur. MS nin biraz gpu ve oyunlar üzerinde çalısması lazım sadece gerçi ip4 kullanıcısı olarak arada bir ms nin marketine ziyaret ediyorum baya kullanıslı appler ve zevkli oyunlar oldugunu düsünüyrum hatta ios ve android de olmayan zevkli oyunları var. benim tek sıkıntım kulaklık ses kalitesi olurdu herhalde. elime alıp 15 dk kullandıgım var ama ses kalitesini bilmiyorum.
android 1000 sayfalık bir kitap gibi içine girdinmi cıkılamaz hale geliyor bir duvar kagıdının 100 tane ayarı var hangisini nerden yaptıgınızı bulabilmek için çok ugras vermeniz gerekiyor. gerçi heryeri aynı ulaşılmaz çıkılmaz bir sistem. doğal ve şeffaf olması taraftarıyım ben

hmmm demek android o kadar karışık
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