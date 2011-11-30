Microsoft; Android ve iOS kullanıcıları için web üzerinden Windows Phone 7 deneyimi sunuyor

Mobil işletim sistemi Windows Phone için şimdiye kadar hiç bir masraftan kaçınmayan ve büyük ortaklıklar yapan Microsoft tanıtım konusunda ilginç bir girişime imza attı.





Android ve iOS kullanıcıları, cihazlarının internet tarayıcısından http://aka.ms/wpdemo adresine ulaştıklarında doğrudan bir Windows Phone 7 emülatörüne yönlendiriliyor. Emülatör Windows Phone 7 deneyimini mobil platform kullanıcılarına da yaşatmayı hedefliyor. Windows Phone 7 tecrübesi ve uygulamaların sunduğu avantajlar emülatörde aynen yansıtılmaya çalışılmış.





Tarayıcının dikey pozisyonda kullanılması tavsiye ediliyor diğer türlü çözünürlük bozuluyor. Kullanılan telefon modeline göre de font ve görsellerde değişimler yaşanabiliyor.





Microsoft özellikle kullandığı işletim sisteminden vazgeçmek istemeyen ancak Windows Phone işletim sistemine de bir göz atmak isteyen tüketicileri hedefliyor.