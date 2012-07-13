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Microsoft : Apple hatalı, artık PC+ dönemine giriyoruz

6 yıl
4,3b
1
37
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın ilk iPad modelini piyasaya sürdüğü dönemde söylediği "PC sonrası dönem" ifadesi, o günden bugüne çok tartışıldı. iPad ile PC'lerin tahtının sallanacağı anlamını taşıyan bu ifade bugün pek karşılığını bulamasa da yine de tartışılmaya devam ediyor.

Microsoft'un operasyon şefi Kevin Turner, Dünya Ortaklar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Aple'ın PC sonrası dönem fikrini tartışmaya açtı. 

Turner, kendi açısından Apple'ın hatalı olduğunu, Apple'ın çok iyi donanım ürettiğini ancak işletim sistemi içerisindeki gerçeklerin çok daha farklı olduğunu belirtti. Apple'ın önce PC sonrası dönemi konuştuğunu, sonrasında ise PC ve tabletin ayrı şeyler olduğunu irdelemeye başladığını ifade eden Turner, Windows 8 ile birlikte PC+ çağına gireceklerini, Bill Gates'in de bu dönemi 1999 yılında öngördüğünü vurguladı.

Windows 8 ile birlikte tek bir tuşa basarak PC ve tablet arasında akıcı bir şekilde geçiş yapılabilecek. Dokunmatik bir ekran ve stylus kalem yanında bir klavye ve bir fare de olacak. 

Turner yeniden tasarlanan Windows'un oyunun kurallarını değiştirdiğini dile getiriyor. Metro arayüzü ile tüm ürünlerinin tasarımını baştan aşağı değiştiren Microsoft, gelecek yıl da bu arayüze yatırım yapmaya devam edecek.

http://www.theverge.com/2012/7/11/3151472/microsoft-kevin-turner-apple-wrong-pc-plus-era Yorum Yaz
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ParacelciuS 6 yıl en beğenilen
Arkadaşlar biraz insaflı olalım. Steve Jobs'a yatıp kalkıp dua etmek gerek, adamın sayesinde 2 önemli akım başladı. Tablet bilgisayarlar ve dokunmatik cep telefonları. İki cihaz da (hangi marka olursa olsun) teknoloji harikaları.
Diyebilirsiniz ki zaten bi şekilde bu cihazlar çıkacaktı. Doğrudur ama fiyatları, kaliteleri, yenilikçi fikirleri şu andaki seviyede asla olmazdı. Windows8 gibi radikal bir değişim göremezdik.
Bence apple sayesinde;
Düşük güç tüketimi, yüksek performans işlemciler çoğaldı
Cep telefonları çağ atladı
Dokumatik ekran üreticileri ihya oldu
Android işletim sistemi gelişti
Microsoft gerçek anlamda yenilik yapmak zorunda kaldı
Ultrabook cıktı. (Tablet'ler olmasaydı kesinlikle ultrabook'un çıkacağına inanmıyorum)
Aklıma gelmeyen daha birçok şey olabilir. Ama lütfen apple'ı yerden yere vururken, politikalarını eleştirirken bize kattıklarını da unutmayalım.
Arkadaşlar biraz insaflı olalım. Steve Jobs'a yatıp kalkıp dua etmek gerek, adamın sayesinde 2 önemli akım başladı. Tablet bilgisayarlar ve dokunmatik cep telef...
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thunderwatcher 6 yıl
Vizyoner olmak bol keseden sallamak anlamına gelmiyor. Bir şeyin yerine daha iyisini koyamadığınız sürece o şeyi tedavülden kaldıramazsınız. Steve Jobs tabletleri pardon ipad'ler ilk çıktığı dönemde Steve abimiz bir elma pazarlama stratejisi klasiği olarak daha sonra yalamak üzere bol keseden iddialı beyanatlar tükürdü, adamın ağzından çıkan her lafı allah kelamı sayan ciddi bir kesim de alık alık bu laflara itimad edip peşinden gitti. Jobs'un oyunu baştan beri bu kesimin başlatacağı saçma sapan tartışmalara bel bağlıyordu zaten. Ne kadar iddialı konuşursanız o kadar tartışılırsınız, ne kadar tartışılırsanız o kadar uzun süre reklamınız olur... Bu şekilde aptal yerine konulmaktan, kullanılmaktan hiç gocunmayan ciddi bir kesim elma fanboyu sayesinde hala bu tür haberlerle muhatap olmamız daha acı. Bu haberde de Tim Cook benzer amaçlarla aynı trene atlamışa benziyor. PC severlere müjde: Korkmayın yahu bişey olmaz devam edin ekran kartlarına bakmaya! Çok acaip sanal gerçeklik konsolları, azınlık raporu filminde Tom Cruise'un kullandığı gibi arayüzler, kuantum bilgisayarlar falan çıkmadığı sürece kutsal ekran-kasa-klavye üçlemesinin hiçbir yere gittiği yok. Müsterih olun.
Vizyoner olmak bol keseden sallamak anlamına gelmiyor. Bir şeyin yerine daha iyisini koyamadığınız sürece o şeyi tedavülden kaldıramazsınız. Steve Jobs tabletle...
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jovanovic 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Apple'ın son çırpınışları.
Apple'ın kibirli yükselişi bitiyor vu bu yüzden artık kinlerinden hırslarından etrafa zehirli kusmuklarını saçmaya başladılar.
Ama kendi kusmuğunda boğulacaklar.

Dogru soyle gecen gun samsung zehirli kusmuklarini saciyor diyen misafir de sendin degil mi?
DH MisafiriApple'ın son çırpınışları.Apple'ın kibirli yükselişi bitiyor vu bu yüzden artık kinlerinden hırslarından etrafa zehirli kusmuk...
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gfbekir 6 yıl
biz de gecelim bakalim pc+'a
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Zenci Forvet 6 yıl
Apple Steve Jobs ile öldü.
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Holy Templar 6 yıl gfbekir
gfbekir

biz de gecelim bakalim pc+'a


yep yep
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nurettinaz 6 yıl
Adam hakli beyler. Apple bence sisirme bir firma sadece reklam ve tasarim sayesinde bugunlere gelmis aslinda siradan bir acer dan farki olmayan oldukca kendini begenmis fanboylari sayesinde paraya para demeyi birakmis bence buyuk olmayan aksine bir sirketle anlasim kurumsal urun satma konusunda hem teknik servis hemde siparis karsila konusunda hemen hemen butun markalardan eksiktir, yetersizdir. Ki Steve jobs bunu surekli dile getirip biz hicbir zaman buyuk bir sirket olmaya calismadik aileden biri gibi olmaya calistik dese de ilk once intele sovup sayip amd ile anlasmaya kalktilar ne oldu amd nin seri uretime hizli urun saglayamayacagini anladiklarini fesh ettiler alasmayi ve senelerdir kufur edip sayip sovup kotuledikleri intel e gectiler haci artik dusunelim biraz bu nedir ne degildir.
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SystemApps 6 yıl
bencede post pc değil pc+ olucak sektör windows 8 ile :)
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Amedra 6 yıl
Microsoft'un operasyon şefi Kevin Turner, Dünya Ortaklar
Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Aple 'ın PC sonrası dönem fikrini tartışmaya açtı.


Bilerek yapıyorsunuz degil mı ?
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E_Aydin35 6 yıl
Apple'ın iyi donanım ürettiğimi ? Yani Apple neti üretiyor diye sorucam size bir çok şey söyliyiceksiniz ancak bunu ona sağlayan firmalarda var Samsung gibi.. Bu konuya gelicek olursak Apple'ın büyük yenilikler ve yeni çağlar için attığı atılımları arkasından gelen yenilikleri sorgulamak büyük hata olur.. Ancak her zaman "ne oldum değil, ne olucak diyiceksin.." Nokia bunun en ama en güzel örneği :)
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ama=neden 6 yıl
teramit
microsoft tableti bile ipad var diye çıkardı .şimdi nasıl pc+ der sen kendin adamın yolundan gidiyorsun. ağzı ayrı gidiyor ayaklar ayrı

Tablet yıllar önce yapıldı, içinde de windows vardı :)
İlk tableti ipad mi sanıyorsun ?
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ErTuFx 6 yıl
Tabi Jobs ölünce meydan bos kaldi ...
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asaltek 6 yıl
microsoft kendi kafasına göre bir yerlere giriyor çıkıyor, anlayışla karşımak lazım, yaşlandı. Yoksa severiz windows falan...
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teramit 6 yıl
microsoft tableti bile ipad var diye çıkardı .şimdi nasıl pc+ der sen kendin adamın yolundan gidiyorsun. ağzı ayrı gidiyor ayaklar ayrı
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Serkan.s 6 yıl
DH Misafiri
ColDasHeLL
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Tablet pc platformunun temelleri önce microsoft sayesinde atılmıştır zaten, appleın yaptığı tek şey ikonları büyütüp kapasitif ekranda parmakla kullanıma uygun hale getirmek olmuştur. Appleın yaptığını devrim olarak görmüyorum ben malesef, tablet pcyi geliştiren microsoftun yaptığı bir devrimdir. Microsoft bu işin üzerinde dursaydı şu an kısıtlamacı apple falan kalmazdı piyasada. Appleın yaptığı şey fanlarına ürünü güzel bir şekilde allayıp pullayıp pazarlayabilmek, microsoft malesef ürettiği ilk tabletleri tanıtıp bu şekilde pazarlayamadı. O yüzden piyasada tablet ipad ile yaygınlaştı. Ama bu microsoftun tablet devrimini sağladığını değiştirmiyor.

Doğrudur Microsoft tablet işini çok önceden başlattı fakat hiç bir işe yaramayan kullanışsız tabletler üretildi. Apple iPad ile 2 yıl önce tabletin işlevini tanımladı ve gerçekten işe yarayan ve kullanılabilir bir tablet üretti.
"appleın yaptığı tek şey ikonları büyütüp kapasitif ekranda parmakla kullanıma uygun hale getirmek olmuştur." Bence Apple'ın yaptığını bukadar küçümsememek gerekir. Apple piyasaya tamamen yeni ve çok kullanışlı bir kullanıcı arayüzü getirdi. Şimdi bu arayüz mobil cihazların vazgeçilmez bir parçası oldu.
Tabletler üretim sürecinde de çok işe yarasalar da bence daha çok tüketim'e yönelik cihazlar. Ve bana göre tabletler'le pc'yi birleştirmek bir yenilik değil. Çünkü kullanım alanları ve amaçları tamamen farklı. Amaç taşınabilirlik ise zaten ultrabook'lar bunu yapıyor. İş için ise zaten tabletler küçük ekranları ve zayıf donanımları ile çok verimsizler.
Yeni windows bir yenilik getirmiyor sadece piyasa koşullarına göre bir değişim geçiriyor. Microsoft daha önce pişirdiği ve hiç tutmayan yemeği ısıtıp önümüze koyuyor. Bunu yaparken de piyasaya Apple tarafından getirilen birçok yeniliği temel alıyor.
Microsoftun işletim sisteminin bugün çok yaygın olmasının en önemli sebeplerinden birisi Apple'ın zamanında aldığı işletim sistemini diğer üreticilere lisanslamama kararıdır.
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SEO-Uzmanı 6 yıl Serkan.s
ColDasHeLL
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herkesde bi fikir var
ama asıl marifet onu satılabilir bir hale getirmektir !
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demirparcasi 6 yıl
Microsoft hem Iphone hem de Ipad'in başarısı konusunda yanılmıştı. Şimdi de PC'nin geleceği sonucunda yanılıyorlar. Bugün Windows 8 yaratmalarının sebebi de PC'de çağ atlatmaktan ziyade arkadan hızla gelen mobil işletim sistemleriyle biraz daha rekabet edebilmek. Windows 8 çıktıktan sonra görelim bakalım uyumluluk, pratiklik ve stabilite sorunlarını sonra Microsoft post PC evresini başlatmış mı göreriz. Ama bunu yapabilmiş olmaları çok düşük ihtimal sonuçta PC işletim altyapısı on yıllar önce atıldı. Bu altyapı üzerine yapabileceğiniz iyileştirmeler sınırlı olacaktır. Intel'in ARM'ye rakip enerji verimli mobil işleciyi bit türlü geliştirememesi gibi Microsoft'un iOS ve Android'e rakip bir işletim sistemi geliştirmesi de güç. Hele Microsoft'un geçmiş kötü yenilikçilik performansına bakarsanız. Diğer taraftan dünya mobil ile geleneksel işletim sistemlerin bir birlerine yakınlaşmaya doğru gidiyor. Mobil cihazlar her geçen gün yeni bir PC özelliği, PC lerde yeni mobil cihaz özellikleri kazanıyor. Ama bu süreçte daha baskın olacak taraf mobil cihaz ve işletim sistemleri olacaktır.
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