Microsoft : Apple hatalı, artık PC+ dönemine giriyoruz

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın ilk iPad modelini piyasaya sürdüğü dönemde söylediği "PC sonrası dönem" ifadesi, o günden bugüne çok tartışıldı. iPad ile PC'lerin tahtının sallanacağı anlamını taşıyan bu ifade bugün pek karşılığını bulamasa da yine de tartışılmaya devam ediyor.





Microsoft'un operasyon şefi Kevin Turner, Dünya Ortaklar Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Aple'ın PC sonrası dönem fikrini tartışmaya açtı.





Turner, kendi açısından Apple'ın hatalı olduğunu, Apple'ın çok iyi donanım ürettiğini ancak işletim sistemi içerisindeki gerçeklerin çok daha farklı olduğunu belirtti. Apple'ın önce PC sonrası dönemi konuştuğunu, sonrasında ise PC ve tabletin ayrı şeyler olduğunu irdelemeye başladığını ifade eden Turner, Windows 8 ile birlikte PC+ çağına gireceklerini, Bill Gates'in de bu dönemi 1999 yılında öngördüğünü vurguladı.





Windows 8 ile birlikte tek bir tuşa basarak PC ve tablet arasında akıcı bir şekilde geçiş yapılabilecek. Dokunmatik bir ekran ve stylus kalem yanında bir klavye ve bir fare de olacak.





Turner yeniden tasarlanan Windows'un oyunun kurallarını değiştirdiğini dile getiriyor. Metro arayüzü ile tüm ürünlerinin tasarımını baştan aşağı değiştiren Microsoft, gelecek yıl da bu arayüze yatırım yapmaya devam edecek.