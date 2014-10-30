Microsoft Band akıllı bileklik, uygulamalarda görünmeye başladı





Son dönemde iyice popüler olan giyilebilir cihazların genelde Windows Phone desteğini sunamıyor oluşu, Microsoft'un kendi ekosistemine yönelik bir cihaz çalışmaları yapmasına sebep olmuştu. Aslında Nokia döneminde başlamış olsa da satın alma sonrasında proje Microsoft bünyesine geçti. Microsoft Band adını alan cihaz uygulamalarda görünmeye başladı.





Microsoft Band adından da anlaşılacağı üzere bir fitness takip bandı. Samsung Gear modelinin aksine kavisli bir yapısı olmayan Microsoft Band atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori, nabız atımı gibi değerleri ölçebilecek. Ayrıca Windows Phone için cihaz Cortana ile de entegrasyon sağlamış.





Microsoft Band için geliştirilen uygulama iOS tarafında Microsoft Band Sync, Android ve Windows Phone tarafında ise Microsoft Health olarak adlandırılmış. Microsoft Band, başlangıç anında üç platforma birden destek sunan nadir giyilebilir cihazlardan olacak.





Microsoft Band uyumlu uygulaması her üç platform için de indirilebilir durumda. Ancak cihazın ne zaman ve hangi fiyattan piyasaya sürüleceğine dair şimdilik bir bilgi yok.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/microsoft-health/0168b504-ca18-46b8-b60a-0f6fdc271c81