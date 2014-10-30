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Microsoft Band akıllı bileklik, uygulamalarda görünmeye başladı

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft Band akıllı bileklik, uygulamalarda görünmeye başladı

Son dönemde iyice popüler olan giyilebilir cihazların genelde Windows Phone desteğini sunamıyor oluşu, Microsoft'un kendi ekosistemine yönelik bir cihaz çalışmaları yapmasına sebep olmuştu. Aslında Nokia döneminde başlamış olsa da satın alma sonrasında proje Microsoft bünyesine geçti. Microsoft Band adını alan cihaz uygulamalarda görünmeye başladı.

Microsoft Band adından da anlaşılacağı üzere bir fitness takip bandı. Samsung Gear modelinin aksine kavisli bir yapısı olmayan Microsoft Band atılan adım, gidilen mesafe, yakılan kalori, nabız atımı gibi değerleri ölçebilecek. Ayrıca Windows Phone için cihaz Cortana ile de entegrasyon sağlamış.

Microsoft Band için geliştirilen uygulama iOS tarafında Microsoft Band Sync, Android ve Windows Phone tarafında ise Microsoft Health olarak adlandırılmış. Microsoft Band, başlangıç anında üç platforma birden destek sunan nadir giyilebilir cihazlardan olacak. 

Microsoft Band uyumlu uygulaması her üç platform için de indirilebilir durumda. Ancak cihazın ne zaman ve hangi fiyattan piyasaya sürüleceğine dair şimdilik bir bilgi yok.  


Kaynak:http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/microsoft-health/0168b504-ca18-46b8-b60a-0f6fdc271c81
http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/microsoft-health/0168b504-ca18-46b8-b60a-0f6fdc271c81 Yorum Yaz
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keskin53 4 yıl
akıllı saat akıllı bilek cıkmışken . kupe kolye akıllı diş protezi isteruk
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dekorasyonankara 4 yıl
ingilterede satışa çıkmış. akıllı saatle karıştırmamak lazım. bu bandın asıl amacı kişisel sağlık izleme.
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Infinitum 4 yıl
Modern arayüz sadece böyle cihazlar için olmalıydı. Akıllı saatler bence normal insan için gereksiz ama tasarımın sadeliği+modern arayüzle güzel cihaz olacağını tahmin ediyorum.
Bir de iOS cihazlara destek verse bak Apple'ın haline :).
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kımyasal 4 yıl
Bu fitnes cihazları tam olarak bant görevi görmüyor,bunun sebebi ekranların bükülememesi.Bükülebilir ekranlar piyasaya hakim olduğunda ister bileğimize,ister kolumuza yada kafa bandı gibi kullanabileceğimiz cihazlar olacak.Kolumda otomatik saat varken,ekstradan akıllı saat yerine bilekliklerden takmak daha iyi olacaktır.
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TsG 4 yıl
199$'a Amerika'da satışa sunuldu.
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