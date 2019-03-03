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Microsoft giyilebilir cihazlarına verdiği desteği sonlandırıyor

Microsoft’un başarısız girişimlerden olan Band aktivite takip bilekliklerinin uygulamaları ve hizmetleri 31 Mayıs’ta sonlandırılacak. Firma, bazı kullanıcılara para iadesi teklif ediyor.
2 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Microsoft giyilebilir cihazlarına verdiği desteği sonlandırıyor
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Microsoft’un giyilebilir cihazları kullanıcıların ilgisini çekmemiş ve firma için büyük bir başarısızlığa sebep olmuştu. Microsoft Band ismindeki aktivite takip bilekliklerinin daha fazla satılmayacağı iki sene önce açıklandı. Bugün ise Microsoft Band uygulamaları ve servislerinin kapatılacağı öğrenildi.

Uygulamalar mağazalardan kaldırılıyor

Microsoft Band ile ilgili tüm uygulamalar ve servisler 31 Mayıs tarihinde kapanacak. Yani kullanıcılar Google Play ve App Store’daki uygulamalara artık erişemeyecekler. Bu da Microsoft Band cihazlarını neredeyse kullanılamaz hale getiriyor. Ürünler çalışmaya devam edebilecek ama sadece günlük verilerinizi vileklik üstünden takip edebileceksiniz. Ayrıca bugüne kadar kayıt altında olan kullanıcı aktivite verileri de uygulamalarla birlikte silinecek. Firma, verilerinizi korumak istiyorsanız bu bağlantı üzerinden ulaşabileceğiniz bir bilgilendirme paylaşmış.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 Plus’ın maliyeti belli oldu"

Bazı Microsoft Band sahiplerine ise para iadesi teklif edilecek. 1 Aralık 2018 ve 1 Mart 2019 tarihleri arasında Band cihazlarını Microsoft sağlık paneli ile senkronize etmişlerse iadeye uygun olacaklar. Yani aktif kullanıcıların iadeden yararlanması isteniliyor. İade tutarı ise Band 1 modeli için 80 dolar, Band 2 modeli için 175 dolar olarak belirlenmiş.


https://www.theverge.com/2019/3/1/18246794/microsoft-band-refunds-apps-services-end-of-support-may-fitness-tracker Yorum Yaz
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_turbo_ 2 ay
Darisi giyilemeyen Microsoft urunlerinin basina.
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mavizaman 2 ay
hahaha bildiğimiz mikisoft.
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Uzekena 2 ay
Maykrosoft bildiğin işi yap. Yazılım. o kadar.
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yorumculuklar 2 ay
Klasik bir Microsoft destek sonlandırma hikayesi... Fakat cihazları ücret karşılığı geri almaları güzel ve ilginç olmuş, gerçi uygulama vb. kaldırdıkları için bunu yapmasalar cihazlar direkt çöp zaten.
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lterlemez 2 ay
MS, bakalım daha neleri batıracak? Klavye ve fare olayını iyi tutturdu, o da W sayesinde. Çok uyumlu çalışıyorlar.
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scorpion20 2 ay
Yazılım var donanım yok bunlarda
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seckinar 2 ay
Microsofttan donanım alınmaz. Sözde en büyük yazılım şirketi, ancak ürünlerinin arkasında durmuyor. Biraz daha zaman geçsin, Surface serisinin de arkasında durmaz..
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FRAPS_TR 2 ay
Mikisoftun hiçbir ürünü alınmaz
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expressimo 2 ay FRAPS_TR
Mouselarının hakkını vermek gerek şimdi :)
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danlabilic 2 ay
keşke aynısını lumialar için de yapsaydı
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