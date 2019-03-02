Samsung Galaxy S10 Plus’ın maliyeti belli oldu

Bir akıllı telefonun fiyatı belirlenirken pazarlama, nakliyat, işçilik vb. birçok etken dahil oluyor. Bu etkenlerden biri de cihazda kullanılan bileşenlerin firmaya maliyetidir. Yeni çıkan akıllı telefonların bileşenlerini inceleyerek maliyet hesabı yapan TechInsights sitesi, bu işlemi Galaxy S10 Plus için gerçekleştirdi.

Toplam bileşen maliyeti 420 dolar

Galaxy S10 Plus modelinde kullanılan en pahalı parça 86.50 dolarlık fiyatıyla cihazın ekranı oldu. 1440 x 3040 çözünürlüğünde Dynamic AMOLED panel ile gelen ekran, ön kamera deliği ve daha ince kenar çerçeveleri sebebiyle 9 dolar ekstra masraf oluşturuyor. En çok maliyete sahip ikinci parça ise 70.50 dolar ile yonga seti oldu. Ancak Galaxy S10 Plus’ın Exynos 9820 yonga seti, Galaxy S9 Plus’ın Exynos 9810 yonga setine kıyasla 10 dolar daha düşük maliyetli. Bunun arkasındaki temel sebebin düşen wafer (işlemci üretiminde gördüğümüz diskler) fiyatları olduğu belirtiliyor.

Bellek fiyatlarındaki düşüş sayesinde de Galaxy S9 Plus modelindeki 50.50 dolarlık masraf değişmemiş olmasına rağmen Galaxy S10 Plus’a 64 GB yerine 128 GB depolama ve bununla birlikte 6 GB yerine 8 GB RAM eklenebildi. Telefonda bulunan 5 kameranın maliyeti ise toplam 56.50 dolar tutuyor. Diğer parçalarla ilgili detayları yukarıdaki grafikten inceleyebilirsiniz.

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Tüm bu parçaların fiyatları toplandığında 420 dolarlık maliyet bizleri karşılıyor. Geçtiğimiz senenin modeli olan Galaxy S9 Plus’ın maliyeti ise 379 dolar olarak hesaplanmıştı. Samsung Galaxy S10 Plus’ın yurt dışı satış fiyatı 999 dolar. Satış fiyatının yüzde 42’si bileşenlere ayrılıyor diyebiliriz. 420 dolarlık maliyete başta da belirttiğimiz gibi pazarlama ve işçilik gibi etkenler dahil olunca cihazın Samsung’a mal olduğu rakamın daha yüksek olacağı bir gerçek.

https://www.gsmarena.com/galaxy_s10_bill_of_materials_estimated_at_420_new_soc_actually_9_cheaper_than_s9s-news-35806.php