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Samsung Galaxy S10 Plus’ın maliyeti belli oldu

Galaxy S10 Plus modelinde kullanılan parçaların fiyatları toplanarak cihazın Samsung’a kaça mal olduğu hesaplandı. İşte satış fiyatı 999 dolar olan akıllı telefonun maliyeti.
2 ay
17,1b
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24
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung Galaxy S10 Plus’ın maliyeti belli oldu
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Bir akıllı telefonun fiyatı belirlenirken pazarlama, nakliyat, işçilik vb. birçok etken dahil oluyor. Bu etkenlerden biri de cihazda kullanılan bileşenlerin firmaya maliyetidir. Yeni çıkan akıllı telefonların bileşenlerini inceleyerek maliyet hesabı yapan TechInsights sitesi, bu işlemi Galaxy S10 Plus için gerçekleştirdi.

Toplam bileşen maliyeti 420 dolar

Galaxy S10 Plus modelinde kullanılan en pahalı parça 86.50 dolarlık fiyatıyla cihazın ekranı oldu. 1440 x 3040 çözünürlüğünde Dynamic AMOLED panel ile gelen ekran, ön kamera deliği ve daha ince kenar çerçeveleri sebebiyle 9 dolar ekstra masraf oluşturuyor. En çok maliyete sahip ikinci parça ise 70.50 dolar ile yonga seti oldu. Ancak Galaxy S10 Plus’ın Exynos 9820 yonga seti, Galaxy S9 Plus’ın Exynos 9810 yonga setine kıyasla 10 dolar daha düşük maliyetli. Bunun arkasındaki temel sebebin düşen wafer (işlemci üretiminde gördüğümüz diskler) fiyatları olduğu belirtiliyor.

Samsung Galaxy S10 Plus’ın maliyeti belli oldu
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Bellek fiyatlarındaki düşüş sayesinde de Galaxy S9 Plus modelindeki 50.50 dolarlık masraf değişmemiş olmasına rağmen Galaxy S10 Plus’a 64 GB yerine 128 GB depolama ve bununla birlikte 6 GB yerine 8 GB RAM eklenebildi. Telefonda bulunan 5 kameranın maliyeti ise toplam 56.50 dolar tutuyor. Diğer parçalarla ilgili detayları yukarıdaki grafikten inceleyebilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Samsung S10'un ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı dayanıklılık testinden geçti"

Tüm bu parçaların fiyatları toplandığında 420 dolarlık maliyet bizleri karşılıyor. Geçtiğimiz senenin modeli olan Galaxy S9 Plus’ın maliyeti ise 379 dolar olarak hesaplanmıştı. Samsung Galaxy S10 Plus’ın yurt dışı satış fiyatı 999 dolar. Satış fiyatının yüzde 42’si bileşenlere ayrılıyor diyebiliriz. 420 dolarlık maliyete başta da belirttiğimiz gibi pazarlama ve işçilik gibi etkenler dahil olunca cihazın Samsung’a mal olduğu rakamın daha yüksek olacağı bir gerçek.


https://www.gsmarena.com/galaxy_s10_bill_of_materials_estimated_at_420_new_soc_actually_9_cheaper_than_s9s-news-35806.php Yorum Yaz
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MrKattchup 2 ay en beğenilen
Kazıklandığınızı düşünüyorsanız almazsınız olur biter, dünya çapında servis ve mağaza ağı, lojistik hizmetleri, vergiler de dahil edilince maliyet daha da artıyor.
Kazıklandığınızı düşünüyorsanız almazsınız olur biter, dünya çapında servis ve mağaza ağı, lojistik hizmetleri, vergiler de dahil edilince maliyet daha da artıy...
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2 Yanıt Yanıtla +28
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Darkimore 2 ay
Yalan haber. Zaten bu bilesenlerin çoğunu samsung üretiyor. 310 dolar civaridir maliyet. Yuksek gosterelimki yuksek fiyata.satalim.mantigi.
3 Yanıt Yanıtla +15
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user.cm 2 ay
Bu fiyata üretiyorlarsa bu adamlar nasıl kar ediyor? Bu fiyatın en az yarısıdır üretim maliyeti... bu tablo ile kamuoyuna şirin gözükmeye, bak sizi çok fazla kazıklamıyoruz bize gelişi bu abi demeye çalışmışlar ama olurda buna inanacak kişiler varsa, kendileri ile tanışmak ticaret yapmak isterim. Techinside gibi bir yayının buna alet olmasına üzüldüm doğrusu...
Bu fiyata üretiyorlarsa bu adamlar nasıl kar ediyor? Bu fiyatın en az yarısıdır üretim maliyeti... bu tablo ile kamuoyuna şirin gözükmeye, bak sizi çok fazl...
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pop-up 2 ay
maliyetlerin satış rakamına göre çok düşük kaldığı bir gerçek zaten. Adamlar sistemi kurmuşlar memnun değilsek almayız o kadar
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amasseia 2 ay
Çoğunu abartmislar bence. Sattıkları fiyata laf ettirmek için mübalağa yapiyorlar.
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DH Misafiri 2 ay
zaten samsung samsunda olsa daha pahalıya satılırdı :D
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DH Misafiri 2 ay
Dünyada kabul görmüş elektronik ürün üretebilen 1 numaralı şirket. Kore yi ayakta tutuyor. Diğer birçok şirket işlemci, hafıza, ekran vs yi ondan alıyor. En büyük rakibi yine aynı ülkeden LG. Sanki Samsung hissesi alacakmış gibi yorum yazan Türkler. Sadece reklama verdiği parayı dünya çapında 10 milyon telefon satmadan çıkartamaz.
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WoXeD 2 ay
86,5 dolarlık ekranı 3 ay sonra amoled yanığı olunca serviste "siz buna whatsap yüklemişiniz" denilerek garanti dışı bırakıp,3 bintl ye satarlar. samsungun türkiye servisleri rezalet durmda. düzelmedikçe almayın,alıyosanızda gidin paralel alın,samsung tr garantisinin hiçbir anlamı yok.
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esmerbuyucu 2 ay
Ve Android 😂
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smart1978 2 ay
Samsung un toptan alis fiyatlari degil ki . Samsung ortalama 250$ - 270$ arasi parca uretim hatta montaj bedeli dahil maliyeti vardir.
Algi olusturmak isteniyor . Zaten bircok onemli bilesenlerini de kendisi uretmektedir. Ozellikle kendi islemcisi cok ucuza uretmektedir ! Ekran RAM dahili depolama birimleri de keza ayni sekilde ... Habere kanmayin...
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BatuhanXxX 2 ay
Fiyatların Samsungun tedarikçiden aldığı fiyatlar olduğunu düşünüyorum. Büyük ihtimalle parçalarin piyasada satılan parça fiyatıdır. Herhangi bir telefonun yedek parçasını piyasadan bulmak lazım. Ama bu Samsung un alış fiyatı değildir tahminimce. Eğer piyasa maliyeti 420 ise, Samsung hem bazılarını Kendi ürettigi ve yüksek miktarda aldigi için tahmini 325-375 dolardır.
Reklam, İşçi, Nakliyat maliyeti derken 500 Doları bulur.
Hem maliyetler arttığı gibi, diğer taraftan İnsanlarda bir doygunluk başladı. S10 nun hiçbir cazibesi yok. 650 Dolarlık Mate 20 Pro da hepsi var. Samsung ayakta kalmak istiyor ise, Huawei gibi, Oppo gibi ilkleri barındıran telefonlar uretmeli.
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renega 2 ay
Gerçeği kimse açıklayamaz çünkü samsung telif atar. Maliyet 200 dolar, samsung çalışanlarının maaşını ve reklamları ekleyince 1000 dolar oluyor
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serafon 2 ay
Buna satış, satış sonrası hizmetler, reklam vb faaliyetleri kat $700. %20-30 karla satıyor zaten samsung, yersen! Git domates, salatalık sat kar görsün gözün!
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