Microsoft Bitcoin'e resmen onay verdi





Son dönemin en çok tartışılan sanal para birimi Bitcoin bununla birlikte kullanımını yaygınlaştırmaya devam ediyor. Bazı ülkelerde yasaklananan bazı ülkelerde destek gören Bitcoin için artık özel bilgisayar sistemleri bile satışa çıkmış durumda.





Şu anda birim fiyat karşılığının yaklaşık 350$ olduğu Bitcoin yavaş yavaş önemli teknoloji firmalarından da destek görmeye başladı. Ancak şimdiye kadar ki en önemli kabul Microsoft'tan geldi.





Firma yaptığı bir duyuruda Xbox oyunları ve içerikleri ile Windows ve Windows Phone uygulamaları için bundan böyle Bitcoin para birimini kabul edeceğini açıkladı. Bu opsiyon sadece ABD'de geçerli olacak.





Microsoft böylece dijital içerikler için Bitcoin birimini kabul eden ilk büyük teknoloji firması olarak da tarihe geçti. Ancak satışlar doğrudan Bitcoin ile olmuyor. Önce Microsoft hesabınıza Bitcoin ile para yüklemesi yapmanız gerekiyor. Satın alımlar bu para ile oluyor. Bunun haricinde Windows 8, Office 365 gibi ürünler Bitcoin ile alınamıyor.





Microsoft'un bu dönüştürme süreci ise yaklaşık iki saati bulacak. Yani hesaba para yüklerken biraz beklemek durumundasınız. Ayrıca Bitcoin üzerinden hesaba eklenen paralarınızı geri alamıyorsunuz.





Microsoft geçtiğimiz haftalarda da Bing arama motoruna Bitcoin değerini hesaplama aracı eklemişti. Bu yeniliğin önümüzdeki yıl daha fazla ülkeye yayılması bekleniyor.

http://www.technobuffalo.com/2014/12/11/you-can-now-buy-xbox-games-and-windows-apps-with-bitcoin/