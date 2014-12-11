Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Bitcoin'e resmen onay verdi

4 yıl
696
1
31
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft Bitcoin'e resmen onay verdi

Son dönemin en çok tartışılan sanal para birimi Bitcoin bununla birlikte kullanımını yaygınlaştırmaya devam ediyor. Bazı ülkelerde yasaklananan bazı ülkelerde destek gören Bitcoin için artık özel bilgisayar sistemleri bile satışa çıkmış durumda. 

Şu anda birim fiyat karşılığının yaklaşık 350$ olduğu Bitcoin yavaş yavaş önemli teknoloji firmalarından da destek görmeye başladı. Ancak şimdiye kadar ki en önemli kabul Microsoft'tan geldi. 

Firma yaptığı bir duyuruda Xbox oyunları ve içerikleri ile Windows ve Windows Phone uygulamaları için bundan böyle Bitcoin para birimini kabul edeceğini açıkladı. Bu opsiyon sadece ABD'de geçerli olacak. 

Microsoft böylece dijital içerikler için Bitcoin birimini kabul eden ilk büyük teknoloji firması olarak da tarihe geçti. Ancak satışlar doğrudan Bitcoin ile olmuyor. Önce Microsoft hesabınıza Bitcoin ile para yüklemesi yapmanız gerekiyor. Satın alımlar bu para ile oluyor. Bunun haricinde Windows 8, Office 365 gibi ürünler Bitcoin ile alınamıyor. 

Microsoft'un bu dönüştürme süreci ise yaklaşık iki saati bulacak. Yani hesaba para yüklerken biraz beklemek durumundasınız. Ayrıca Bitcoin üzerinden hesaba eklenen paralarınızı geri alamıyorsunuz. 

Microsoft geçtiğimiz haftalarda da Bing arama motoruna Bitcoin değerini hesaplama aracı eklemişti. Bu yeniliğin önümüzdeki yıl daha fazla ülkeye yayılması bekleniyor.  

http://www.technobuffalo.com/2014/12/11/you-can-now-buy-xbox-games-and-windows-apps-with-bitcoin/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Vic Rattlehead. 4 yıl
Bence mantiksiz cunku bitcoin illegal isler icin kullaniliyor cogunlukla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Leipold 4 yıl
Ve gelecek boyle boyle sekillenmeye basliyor. Sci-fiction filmlerde, dizilerde gordugumuz o tamamen sanal olan paralar gercek olacak. Banknote tarihe karisacak. Teknoloji bitirdi mertligi delikanliligi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NightWatch71 4 yıl
Bitcoin illegal işlerde kullanılıyor deyip duruyorsunuz, Euro veya Dolar hep yasal işlerde kullanılıyor çünkü. Onlar da aynı şekillerde aklanabilir, takip edilmesi zorlaştırılabilir. Burada amaç yeni bir ödeme yöntemi eklemek sadece. Kaç kişi sırf kredi kartı bilgilerim çalınmasın diye alternatif ödeme yöntemleri kullanıyor haberiniz yok.

Bir de teknolojiden nispeten daha çok anlayan insanlarsınız güya. Burası böyleyse geriye kalanlar nasıl acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parallel Killer 4 yıl
ohaaa şaşırdım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morphinz 4 yıl
Adamlar götünden para birimi uyduruyolar bunu anlıyamıyorum ya..
Hatta kağıt para devrini bitirip yine altın gümüş kullanmak lazım kodumun çocukları sıkıldıkça para basıyor...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 4 yıl Morphinz
Morphinz

Adamlar götünden para birimi uyduruyolar bunu anlıyamıyorum ya..
Hatta kağıt para devrini bitirip yine altın gümüş kullanmak lazım kodumun çocukları sıkıldıkça para basıyor...




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALLAME.1 4 yıl
Değişen bir şey yokki ne iyi olmuş ne kötü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JessieJ 4 yıl
Microsoft federallerle ortaklasa bitcoins avina cikmis sanirim. Lanet olasi federaller...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dockhanger 4 yıl
bitcoinmiş canlıyı elimde saymadığım sürece yemişim bitini mitini
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TIRAZLI 4 yıl
bit coin sonra megacoin vs gider bu :) hesaba gerçek dolar,euro yatsın da gerisi hikaye bunlar için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
flymoon 4 yıl
Microsoft'un bu kararı bana garip geldi açıkçası ve bitcoin aynı zamanda illegal işler için de kullanılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_flood 4 yıl
Adamlar zevkten dört köşe olmuştur bit coin olayı onay görünce zaten yeterince fidye virüsü nedeni ile zarara uğrattılar ve takip edilmeye olanak bırakmadılar birde reklamını yapıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 4 yıl
nwo denemeleri
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
696 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer, bitcoin ve
2 etiket daha microsoft uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl DH Özel Röportaj: Kingston ile ürünlerinin ve pazarın son durumu hakkında konuştuk 4 yıl DH Özel Röportaj: Logitech ile yeni nesil oyuncu ekipmanları hakkında konuştuk 4 yıl Samsung'a sorduk: Note Edge, Gear S, Note 4 ve S5'e yazılım güncellemeleri, Galaxy S6 ve dahası... 4 yıl Logitech Bluetooth Audio Adapter Test Masamızda 4 yıl Windows 10 hakkında bilmeniz gereken her şey bu videoda 4 yıl Vodafone RED, snıfının üstünde yetenekleri sahip Nokia Lumia 530 inceledi 4 yıl Synology Surveillance Station "NAS ile Güvenlik Kameralarına Hükmedin" 4 yıl Intel Teknoloji Konferansı ve Core M işlemci ailesini konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim