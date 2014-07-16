Microsoft, Lumia cihazları için Windows Phone 8.1 güncellemesini dağıtmaya başladı





Uzun süren deneme aşamalarından sonra Microsoft, Windows Phone 8.1 güncellemesini Lumia modelleri için dağıtmaya başladı.





Cyan adı verilen güncellemede WP 8.1 yenilikleri yanında Nokia'nın da bazı katkıları bulunuyor. Microsoft tarafında Swype benzeri World Flow kavye, başlangıç ekranında arka planı karolara yayabilme, bildirim çubuğu, Kişiler bölümünün tasarımında değişiklik, Cortana sesli asistan, Office geliştirmeleri, Bluetooth 4.0 desteği, sağlık takip ortamlarından gelen verileri bir merkezde toplayabilme şeklinde yenilikler mevcut.





Nokia tarafında ise kamerada renk üretiminde iyileştirme ve sürekli otomatik odaklama, yeni fotoğraf uygulaması, RAW fotoğraf yakalayabilme, Lumia 1520 ve Lumia 930 için zengin ses kaydı ve Dolby Digital 5.1 yenilikleri sayılabilir. Cyan güncellemesi önümüzdeki haftalarda tüm Lumia cihazlarına yayılmış olacak.

http://www.nokia.com/global/support/software-update/wp8-software-update/availability-in-north-america/