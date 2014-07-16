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Microsoft, Lumia cihazları için Windows Phone 8.1 güncellemesini dağıtmaya başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, Lumia cihazları için Windows Phone 8.1 güncellemesini dağıtmaya başladı

Uzun süren deneme aşamalarından sonra Microsoft, Windows Phone 8.1 güncellemesini Lumia modelleri için dağıtmaya başladı.

Cyan adı verilen güncellemede WP 8.1 yenilikleri yanında Nokia'nın da bazı katkıları bulunuyor. Microsoft tarafında Swype benzeri World Flow kavye, başlangıç ekranında arka planı karolara yayabilme, bildirim çubuğu, Kişiler bölümünün tasarımında değişiklik, Cortana sesli asistan, Office geliştirmeleri, Bluetooth 4.0 desteği, sağlık takip ortamlarından gelen verileri bir merkezde toplayabilme şeklinde yenilikler mevcut.

Nokia tarafında ise kamerada renk üretiminde iyileştirme ve sürekli otomatik odaklama, yeni fotoğraf uygulaması, RAW fotoğraf yakalayabilme, Lumia 1520 ve Lumia 930 için zengin ses kaydı ve Dolby Digital 5.1 yenilikleri sayılabilir. Cyan güncellemesi önümüzdeki haftalarda tüm Lumia cihazlarına yayılmış olacak. 

http://www.nokia.com/global/support/software-update/wp8-software-update/availability-in-north-america/ Yorum Yaz
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QuexSeeL 5 yıl en beğenilen
L925 için geldi, betadan küçük detaylar olarak farkı var. Yakın zamanda yeni güncellemeler gelir diye düşünüyorum. Misal dinamik kilit ekranı, bildirim merkezi iyileştirmeleri vs.
L925 için geldi, betadan küçük detaylar olarak farkı var. Yakın zamanda yeni güncellemeler gelir diye düşünüyorum. Misal dinamik kilit ekranı, bildirim merkezi...
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Androids 5 yıl
Yukarıdaki mesajım için pardon zaten yazılmış.
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Androids 5 yıl
Ben başka bir forumdan geldim buraya L520 kullanıyorum. Bir bilgi yanlış Bluetooth 4,0 desteği zaten Black ile geldi diye biliyorum.[>:]
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redbest 5 yıl
Sürekli otomatik odaklanma geldiyse nasıl ayarlıyoruz. Ben bulamadım. Yapmıyor da.
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jumuu 5 yıl redbest
redbest
Sürekli otomatik odaklanma geldiyse nasıl ayarlıyoruz. Ben bulamadım. Yapmıyor da.

Sürekli odaklama cyan yüklü icon, 930,1520 için geçerli.
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GooodJob 5 yıl
Nokia 1520 için beklemedeyiz.
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Ray Kurzweil 5 yıl
Bluetooth 4.0 desteği black güncellemesiyle geldi zaten.
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Glorfindel1907 5 yıl
Dolby Digital 5.1 yenilikmi oluyor Benim N8 de bile var o yanlış bilmiyorsam
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Paroksetin 5 yıl
2 gün öncesinin haberini şimdimi yapıyorsunuz??Bu arada başlığa "Nihayet" yazmayı unutmuşsunuz onuda hatırlatiyim.
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Paroksetin 5 yıl Ray Kurzweil
skidproof

Bluetooth 4.0 desteği black güncellemesiyle geldi zaten.

Bluetooth 4.0 LE yazıyordu güncelleme içeriğinde.
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SteveMeade 5 yıl
Başlığa nihayet yazsaydınız, kullanılması en uygun yer bu konu
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QuexSeeL 5 yıl en beğenilen
L925 için geldi, betadan küçük detaylar olarak farkı var. Yakın zamanda yeni güncellemeler gelir diye düşünüyorum. Misal dinamik kilit ekranı, bildirim merkezi iyileştirmeleri vs.
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Flag SHİP Killer 5 yıl
Geç olacak ama iyi olacak bundan sonra daha erken verirler güncellemeleri artık tecrübe kazanıyorlar
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Kulak Misafiri 5 yıl
Guzel. Betasındaki problemleri ortadan kaldırmışlardır umarım.
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oktayakgoz 5 yıl
buda geçer bu da geçer dayanmalısın alışmasın... ne türküydü be.
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