Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft: Office, 1 milyardan fazla bilgisayarda yüklü

6 yıl
6,3b
1
14
İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dün başlayan ve 12 Temmuz’a kadar sürecek olan Microsoft Global İş Ortağı Konferansı’nın bugünkü oturumunun konuşmacılarından Microsoft Office’den sorumlu yöneticisi Kurt DelBene, ilk lansmanı 1989’da gerçekleştirilen Office’in yüklü olduğu bilgisayar sayısının 1 milyarı aştığını duyurdu.

DelBene, Google Docs gibi çevrimi içi ofis çözümü Office 365’in ise dünya genelindeki kullanıcı sayısının 200,000’e ulaştığını açıklarken; Windows alanında ise şu anki kullanıcı sayısının 1,3 milyar olduğunu ve bugüne kadar 680 milyon Windows 7 kopyasının satıldığı ifade edildi.

12 Temmuz’da sona erecek olan Microsoft Global İş Ortağı Konferansı, 150’den fazla ülkeden 15000 katılımcıya ev sahipliği yapıyor.



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E_Aydin35 6 yıl
Gerçekten dudak uçurtacak bir rakam "1 milyar !" Microsof'un bu konudaki başarısı tartışılmaz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SiR MaNiaC 6 yıl
DH Misafiri
microsoft, intel ve apple şakşakçılığını bırakırsanız da güzel günler göreceğiz. microsoft bu daha yeni, daha çok özellik var, arayüzünü de değiştirdik deyip satmak zorunda. ama programı lisanslı olarak kullanan firmaların ne kadarı ms ofis programlarının yeni özelliklerini umursuyor ki.

Sen hiç gerçek anlamda kurumsal bir firma gördün mü genç, Office olmasa tek bir insan iş yapamaz firmalarda. Hele de Türkiye'de. İnsanlar bilgisayar kullanıyorum dediklerinde "WORD ve EXCELL" kullanabildiklerini kastediyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
microsoft, intel ve apple şakşakçılığını bırakırsanız da "güzel günler göreceğiz".
microsoft "bu daha yeni, daha çok özellik var, arayüzünü de değiştirdik" deyip satmak zorunda. ama programı lisanslı olarak kullanan firmaların ne kadarı ms ofis programlarının "yeni" özelliklerini umursuyor ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
janparey 6 yıl
cagataykoroglu
Orijinalden alıntı: playstyle MS güncel uygulama satışları konusunda günden güne geriliyor ! bir çok lisanslı MS ürünü kullanan firmada bile artık güncel ofis uygulamaları için ücretsiz olan libra ofis kullanıyor !http://tr.libreoffice.org/bu arada libra ofis, MS office nin tüm dosya formalarını kullanabilmekte ! sanırım MS, google üzerinde kendi dosya formatının nerelerde kullanıldığı üzerine bir araştırma sonucunu haber diye paylaşmış ama haberi malesef doğru yorumlayamadığı da ortada !
şu söylediğini kanıtla bende ofisi silip bu programa geçeceğim. bakalım insanların gözünün içine baka baka yalan mı söylüyorsun yoksa yol mu gösteriyorsun.

Adamlar zaten bedava dağıtıyor programı,böyle sitelerde reklam yapması için ajanlara da ceplerinden para mı veriyorlar sanki.Teyy allahım
Ayrıca microsoft kendi kapalı fomatını piyasaya standardize çalışmalarına office 2010 ile başladı fakat iş mahkemeye gidince güncellemelerle odt formatını desteklemek zorunda kaldı.Program içerisinde kayıt esnasında odt veya başka bir açık kaynak formatta kaydedip sonra office 2007'şi bilgisayarda açmazda ağlarsan programa suç bulmamak lazım.Onun dışında biraz merak ve araştırma bütün problemlere çözüm
bknz:3310'dan başkasını kullanamıyorum abi çok karışık erricsson filan
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 6 yıl
zaten microsoft un asıl parayı işletim sistemlerinden değil Office den kazandığı bilinen bir gerçek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 6 yıl
playstyle

MS güncel uygulama satışları konusunda günden güne geriliyor ! bir çok lisanslı MS ürünü kullanan firmada bile artık güncel ofis uygulamaları için ücretsiz olan libra ofis kullanıyor !http://tr.libreoffice.org/bu arada libra ofis, MS office nin tüm dosya formalarını kullanabilmekte ! sanırım MS, google üzerinde kendi dosya formatının nerelerde kullanıldığı üzerine bir araştırma sonucunu haber diye paylaşmış ama haberi malesef doğru yorumlayamadığı da ortada !


şu söylediğini kanıtla bende ofisi silip bu programa geçeceğim. bakalım insanların gözünün içine baka baka yalan mı söylüyorsun yoksa yol mu gösteriyorsun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Taygunoglu 6 yıl
-Sniper-
-Sniper-Acaba korsan kullananlar dahil mi?
:D

kendi yazdığına neden kendin gülüyorsun ?
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 6 yıl Taygunoglu
Taygunoglu

-Sniper-



-Sniper-Acaba korsan kullananlar dahil mi?
:D




kendi yazdığına neden kendin gülüyorsun ?

arkadaş çift kişilikli herhalde.

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
< 6 yıl Taygunoglu
Taygunoglu

-Sniper-



-Sniper-Acaba korsan kullananlar dahil mi?
:D




kendi yazdığına neden kendin gülüyorsun ?

fake nick'i ile girmeyi unutmuş
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 6 yıl
MS güncel uygulama satışları konusunda günden güne geriliyor !
bir çok lisanslı MS ürünü kullanan firmada bile
artık güncel ofis uygulamaları için
ücretsiz olan libra ofis kullanıyor !
tr.libreoffice.org/...
bu arada libra ofis, MS office nin tüm dosya formalarını kullanabilmekte !
sanırım MS, google üzerinde kendi dosya formatının nerelerde kullanıldığı üzerine bir araştırma sonucunu haber diye paylaşmış ama haberi malesef doğru yorumlayamadığı da ortada !
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dracos 6 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

MS güncel uygulama satışları konusunda günden güne geriliyor !
bir çok lisanslı MS ürünü kullanan firmada bile
artık güncel ofis uygulamaları için
ücretsiz olan libra ofis kullanıyor !

tr.libreoffice.org/...

bu arada libra ofis, MS office nin tüm dosya formalarını kullanabilmekte !

sanırım MS, google üzerinde kendi dosya formatının nerelerde kullanıldığı üzerine bir araştırma sonucunu haber diye paylaşmış ama haberi malesef doğru yorumlayamadığı da ortada !

sallamaya gerek yok, sırf açık kaynak yazılımların kullanıcılara yardım eden bir destek hattı olmadığı için çoğu firma tenezzül bile etmez işleri aksadığında kaybı daha fazla olacağı için

ayrıca önce adını öğren, libra libra diyip durma, libre office diye verdiğin linkte bile yazıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Sniper- 6 yıl
-Sniper-
Acaba korsan kullananlar dahil mi?

:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Sniper- 6 yıl
Acaba korsan kullananlar dahil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6304 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, Windows ve
2 etiket daha office 365 microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Haftanın Menüsü: Bakalım Donanım Haber'de bu hafta neler var? 6 yıl Intel 520 120GB SSD Video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim