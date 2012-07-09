Microsoft: Office, 1 milyardan fazla bilgisayarda yüklü

Haber Editörü
Dün başlayan ve 12 Temmuz’a kadar sürecek olan Microsoft Global İş Ortağı Konferansı’nın bugünkü oturumunun konuşmacılarından Microsoft Office’den sorumlu yöneticisi Kurt DelBene, ilk lansmanı 1989’da gerçekleştirilen Office’in yüklü olduğu bilgisayar sayısının 1 milyarı aştığını duyurdu.
DelBene, Google Docs gibi çevrimi içi ofis çözümü Office 365’in ise dünya genelindeki kullanıcı sayısının 200,000’e ulaştığını açıklarken; Windows alanında ise şu anki kullanıcı sayısının 1,3 milyar olduğunu ve bugüne kadar 680 milyon Windows 7 kopyasının satıldığı ifade edildi.
12 Temmuz’da sona erecek olan Microsoft Global İş Ortağı Konferansı, 150’den fazla ülkeden 15000 katılımcıya ev sahipliği yapıyor.
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Sen hiç gerçek anlamda kurumsal bir firma gördün mü genç, Office olmasa tek bir insan iş yapamaz firmalarda. Hele de Türkiye'de. İnsanlar bilgisayar kullanıyorum dediklerinde "WORD ve EXCELL" kullanabildiklerini kastediyorlar.
microsoft "bu daha yeni, daha çok özellik var, arayüzünü de değiştirdik" deyip satmak zorunda. ama programı lisanslı olarak kullanan firmaların ne kadarı ms ofis programlarının "yeni" özelliklerini umursuyor ki.
Adamlar zaten bedava dağıtıyor programı,böyle sitelerde reklam yapması için ajanlara da ceplerinden para mı veriyorlar sanki.Teyy allahım
Ayrıca microsoft kendi kapalı fomatını piyasaya standardize çalışmalarına office 2010 ile başladı fakat iş mahkemeye gidince güncellemelerle odt formatını desteklemek zorunda kaldı.Program içerisinde kayıt esnasında odt veya başka bir açık kaynak formatta kaydedip sonra office 2007'şi bilgisayarda açmazda ağlarsan programa suç bulmamak lazım.Onun dışında biraz merak ve araştırma bütün problemlere çözüm
bknz:3310'dan başkasını kullanamıyorum abi çok karışık erricsson filan
şu söylediğini kanıtla bende ofisi silip bu programa geçeceğim. bakalım insanların gözünün içine baka baka yalan mı söylüyorsun yoksa yol mu gösteriyorsun.
kendi yazdığına neden kendin gülüyorsun ?
arkadaş çift kişilikli herhalde.
fake nick'i ile girmeyi unutmuş
bir çok lisanslı MS ürünü kullanan firmada bile
artık güncel ofis uygulamaları için
ücretsiz olan libra ofis kullanıyor !
tr.libreoffice.org/...
bu arada libra ofis, MS office nin tüm dosya formalarını kullanabilmekte !
sanırım MS, google üzerinde kendi dosya formatının nerelerde kullanıldığı üzerine bir araştırma sonucunu haber diye paylaşmış ama haberi malesef doğru yorumlayamadığı da ortada !
sallamaya gerek yok, sırf açık kaynak yazılımların kullanıcılara yardım eden bir destek hattı olmadığı için çoğu firma tenezzül bile etmez işleri aksadığında kaybı daha fazla olacağı için
ayrıca önce adını öğren, libra libra diyip durma, libre office diye verdiğin linkte bile yazıyor
:D