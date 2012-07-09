Microsoft: Office, 1 milyardan fazla bilgisayarda yüklü

Dün başlayan ve 12 Temmuz’a kadar sürecek olan Microsoft Global İş Ortağı Konferansı’nın bugünkü oturumunun konuşmacılarından Microsoft Office’den sorumlu yöneticisi Kurt DelBene, ilk lansmanı 1989’da gerçekleştirilen Office’in yüklü olduğu bilgisayar sayısının 1 milyarı aştığını duyurdu.





DelBene, Google Docs gibi çevrimi içi ofis çözümü Office 365’in ise dünya genelindeki kullanıcı sayısının 200,000’e ulaştığını açıklarken; Windows alanında ise şu anki kullanıcı sayısının 1,3 milyar olduğunu ve bugüne kadar 680 milyon Windows 7 kopyasının satıldığı ifade edildi.





12 Temmuz’da sona erecek olan Microsoft Global İş Ortağı Konferansı, 150’den fazla ülkeden 15000 katılımcıya ev sahipliği yapıyor.







