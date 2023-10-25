Microsoft’ta yüzler gülüyor: Hem gelir hem de kar ciddi oranda yükseldi

Microsoft cebini doldurdu
PC üreticilerinin Windows'u dizüstü bilgisayarlara ve PC'lere yerleştirmek için Microsoft'a ödediği ücret olan Windows OEM geliri bu çeyrekte yüzde 4 arttı. Windows OEM gelirinin Microsoft'un 2023 mali yılı boyunca zarar gördüğü göz önüne alındığında bu sürpriz bir artış. Ancak bu artış donanım tarafına yansımıyor. HoloLens, PC aksesuarları ve Surface gibi donanımları kapsayan cihaz gelirleri ilk çeyrekte yüzde 22 oranında düştü. Microsoft bu ayın başlarında yeni Surface Laptop Studio 2, Surface Laptop Go 3 ve hatta yenilenmiş Surface Go 4'ü piyasaya sürmüş olsa da bu cihazların etkilerini önümüzdeki çeyrekte göreceğiz.
CEO Nadella, Starfield'ın Xbox Game Pass'in büyümesine katkıda bulunduğunu açıkladı. "Lansmanda, şimdiye kadar tek bir günde eklenen en fazla Game Pass aboneliği rekorunu kırdık" dedi.
Gelirin çoğu bulut, sunucu ve Office tarafında
Microsoft'un akıllı bulut işi bu çeyrekte 24,3 milyar dolar gelir elde ederek bir önceki yıla göre yüzde 19 artış gösterdi. Azure ve diğer bulut hizmetleri gelirleri ise yüzde 29 oranında arttı. Nadella geçtiğimiz çeyrekte Microsoft Cloud satışlarının 2023 mali yılında 110 milyar doları geçeceğini ve Azure'un bu gelirin ilk kez yüzde 50'sinden fazlasını oluşturacağını açıklamıştı.
Microsoft, 2024 mali yılının 2. çeyreğinde genel oyun gelirlerinin yüzde 40’lar seviyesinde, Xbox içerik ve hizmetlerinin ise yüzde 50’ler seviyesinde artmasını bekliyor. Bunda elbette ki Activision Blizzard satın alımının ciddi bir etkisi olacak.Kaynakça https://www.microsoft.com/en-us/Investor/events/FY-2024/earnings-fy-2024-q1.aspx https://www.theverge.com/2023/10/24/23930627/microsoft-q1-2024-earnings-revenue-profits-windows-xbox-gaming-surface Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.