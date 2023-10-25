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    Microsoft’ta yüzler gülüyor: Hem gelir hem de kar ciddi oranda yükseldi

    Xbox ve bulut tarafı Microsoft'un gelirlerini artırmaya devam ediyor. Öte yandan PC pazarının mevcut durumu halen Windows ve Surface cihazlarını olumsuz etkiliyor.
    Microsoft’ta hem gelir hem de kar ciddi oranda yükseldi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, 2024 mali yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yazılım devi ilk çeyrekte 56,5 milyar dolar gelir ve 22,3 milyar dolar net gelir elde etti. Gelir yüzde 13, net gelir ise yüzde 27 oranında arttı. Windows biraz toparlanmış olsa da cihaz gelirleri bu çeyrekte de ağır darbe aldı. Microsoft'un kazançlarının yıldızı ise yine bulut hizmetleri ve Office oldu.

    Microsoft cebini doldurdu

    PC üreticilerinin Windows'u dizüstü bilgisayarlara ve PC'lere yerleştirmek için Microsoft'a ödediği ücret olan Windows OEM geliri bu çeyrekte yüzde 4 arttı. Windows OEM gelirinin Microsoft'un 2023 mali yılı boyunca zarar gördüğü göz önüne alındığında bu sürpriz bir artış. Ancak bu artış donanım tarafına yansımıyor. HoloLens, PC aksesuarları ve Surface gibi donanımları kapsayan cihaz gelirleri ilk çeyrekte yüzde 22 oranında düştü. Microsoft bu ayın başlarında yeni Surface Laptop Studio 2, Surface Laptop Go 3 ve hatta yenilenmiş Surface Go 4'ü piyasaya sürmüş olsa da bu cihazların etkilerini önümüzdeki çeyrekte göreceğiz.

    Microsoft’ta hem gelir hem de kar ciddi oranda yükseldi Tam Boyutta Gör
    Xbox tarafında ise Xbox donanım gelirleri yüzde 7 azaldı. Microsoft geçtiğimiz ay Bethesda'nın yeni Starfield oyunu için Xbox Series S'in 1TB'lık siyah versiyonunu piyasaya sürdü, ancak bu Xbox donanım gelirlerini artırmaya yetmedi. Xbox Game Pass'i de içeren Xbox içerik ve hizmet gelirleri ise yüzde 13 oranında arttı. Genel oyun geliri de yüzde 9 arttı. Xbox Game Pass yıldan yıla büyümüş gibi görünüyor, ancak Microsoft hala güncellenmiş abone sayılarını paylaşmamakta ısrar ediyor.

    CEO Nadella, Starfield'ın Xbox Game Pass'in büyümesine katkıda bulunduğunu açıkladı. "Lansmanda, şimdiye kadar tek bir günde eklenen en fazla Game Pass aboneliği rekorunu kırdık" dedi.

    Gelirin çoğu bulut, sunucu ve Office tarafında

    Microsoft’ta hem gelir hem de kar ciddi oranda yükseldi Tam Boyutta Gör
    Her zaman olduğu gibi, şirketteki gelir artışının çoğunu Microsoft'un bulut, sunucu ve Office işletmeleri sağlıyor. Microsoft 365 bireysel aboneleri yıldan yıla yüzde 18 gibi muazzam bir artış göstererek 76,7 milyona ulaştı. Microsoft bu yılın başlarında ayda 1,99 dolarlık yeni Microsoft 365 Basic aboneliğini başlattı ve bu da rakamların artmasına açıkça yardımcı olmuş. Office ticari ürünleri ve bulut hizmetleri gelirleri de, yıldan yıla yüzde 15 arttı. 1 Kasım'daki Microsoft 365 Copilot lansmanının buradaki ilgiyi daha da artırmasını bekleyebiliriz. Microsoft Teams de büyümeye devam ediyor. Nadella'ya göre Teams'in şu anda 320 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı var ve 10.000'den fazla ücretli müşteri Microsoft Teams Premium kullanıyor.

    Microsoft'un akıllı bulut işi bu çeyrekte 24,3 milyar dolar gelir elde ederek bir önceki yıla göre yüzde 19 artış gösterdi. Azure ve diğer bulut hizmetleri gelirleri ise yüzde 29 oranında arttı. Nadella geçtiğimiz çeyrekte Microsoft Cloud satışlarının 2023 mali yılında 110 milyar doları geçeceğini ve Azure'un bu gelirin ilk kez yüzde 50'sinden fazlasını oluşturacağını açıklamıştı.

    Microsoft, 2024 mali yılının 2. çeyreğinde genel oyun gelirlerinin yüzde 40’lar seviyesinde, Xbox içerik ve hizmetlerinin ise yüzde 50’ler seviyesinde artmasını bekliyor. Bunda elbette ki Activision Blizzard satın alımının ciddi bir etkisi olacak.

    Kaynakça https://www.microsoft.com/en-us/Investor/events/FY-2024/earnings-fy-2024-q1.aspx https://www.theverge.com/2023/10/24/23930627/microsoft-q1-2024-earnings-revenue-profits-windows-xbox-gaming-surface
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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