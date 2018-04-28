Microsoft Office 2019'u merak edenlere güzel haber geldi

Microsoft Office 2019 için Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, Project, Visio ve OneNote uygulamalarının ticari ön izlemeleri yayınlandı. Güncellemeler, gezen kalem kutusu, basınç hassasiyeti, eğme efektleri ve çizim hareketleri gibi uygulamaların yanı sıra yeni ve geliştirilmiş mürekkep özellikleri içeriyor. Excel'de yeni formüller, yeni grafikler, Power BI entegrasyonu gibi daha güçlü veri analizi, Morph ve Zoom gibi PowerPoint'te gelişmiş sunum özellikleri de paket içerisinde dahil edilmiş.

Mac OS için de ayrı bir Microsoft Office 2019 yazılımı geliştireceklerini belirten Microsoft Office genel müdürü Jared Spataro, Exchange 2019, SharePoint 2019, Project Server 2019 ve Skype for Business 2019 ön izlemelerinin de yayınlanacağını belirtti. Microsoft, yeni ofis yazılımının final sürümü için 2018 yılı dördüncü çeyreği hedefleniyor. Microsoft Office 2019 öz izlemesine katılmak için için de ayrı bir Microsoft Office 2019 yazılımı geliştireceklerini belirten Microsoft Office genel müdürü Jared Spataro,ön izlemelerinin de yayınlanacağını belirtti. Microsoft, yeni ofis yazılımının final sürümü için 2018 yılı dördüncü çeyreği hedefleniyor. Microsoft Office 2019 öz izlemesine katılmak için buraya tıklayıp kayıt olabilirsiniz.