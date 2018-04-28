Microsoft Office 2019'u merak edenlere güzel haber geldi

Teknoloji Editörü
Microsoft Office 2019 için Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, Project, Visio ve OneNote uygulamalarının ticari ön izlemeleri yayınlandı. Güncellemeler, gezen kalem kutusu, basınç hassasiyeti, eğme efektleri ve çizim hareketleri gibi uygulamaların yanı sıra yeni ve geliştirilmiş mürekkep özellikleri içeriyor. Excel'de yeni formüller, yeni grafikler, Power BI entegrasyonu gibi daha güçlü veri analizi, Morph ve Zoom gibi PowerPoint'te gelişmiş sunum özellikleri de paket içerisinde dahil edilmiş.
Mac OS için de ayrı bir Microsoft Office 2019 yazılımı geliştireceklerini belirten Microsoft Office genel müdürü Jared Spataro, Exchange 2019, SharePoint 2019, Project Server 2019 ve Skype for Business 2019 ön izlemelerinin de yayınlanacağını belirtti. Microsoft, yeni ofis yazılımının final sürümü için 2018 yılı dördüncü çeyreği hedefleniyor. Microsoft Office 2019 öz izlemesine katılmak için buraya tıklayıp kayıt olabilirsiniz.
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Beklentine ki? Hali hazırda gayet işlevsel ve stabil çalışan uygulamalar paketi. Office 365'le gelen 1 tb cloud büyük meseleydi bana göre. Yeni eklenen uygulamalar da genelde başarılıydı. Çağa ayak uyduran geliştirmeler de yerindeydi. Windows dışı platformlara sunulan-getirilen destek de geçmişe göre oldukça iyi. Olay Microsoft olunca Insanların algısı yamuluyor nedense. Office konusunda rakibi yok Microsoftun. Google da girdi bu işe ama bi ara sukse yapabilmiş olsa da karşısında duramadı. Tekel olmasına bağlayabilirsiniz isterseniz ama Microsoft yerinde saymadı. Başarılı olan uygulamalarının üzerine kimi zaman ufak kimi zaman büyük dokunuşlarla geliştirdi bugüne getirdi.
Türkiye'de (bu ülkede yaşadığım diğer ülkeler hakkında fikrimin kısıtlı olmasından) office yazılımları genelde korsan ve elzem olduğunda kullanılan yazılımlar. Gerek iş gerek okul hayatımda office'in bulut entegrasyonu ve cross-platform desteği hayat kurtarıcı oluyor benim için. Zar zor yetiştirdiğim essayin spell-check işini yolda telefonda halledip teslim edebiliyorum. Ya da işte, iş takviminde bi dosya başkasının değişikliği eş zamanlı gorebiliyorum. Küçük görünen şeyler ama pratikte etkisi büyük oluyor. Office 2010'dan sonrası yalan diyen için de aslında office bişey ifade etmiyordur. Korsan office kurmasına da gerek yok. Office online google docs falan kullansa kafi.