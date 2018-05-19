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Android Gmail'e mail takip özelliği geldi!

Son zamanlarda yapılan geliştirmelerle gündemden düşmeyen Google'ın mail uygulaması Gmail'e, maillerinizi takip etmeye yarayan bir özellik eklendi. Atık cevaplamanız gereken mailleri kaçırmayacaksınız
1 yıl
4b
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Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Her Android kullanıcısının telefonunda gömülü olarak gelen Google'ın mail uygulaması Gmail, maillerinizi takip etmenizi sağyalacak bir özellik ekledi. Özellikle şirket içi yazışmalar için kullananların işine yarayacak olan özellik, atlanılan mailler olursa, Gmail verecek ve maili hatırlatacak.
Bugün gelen güncellemeyle Gmail'in hesap ayarları menüsünde "Yanıtlama ve Takip" butonu eklendi. Bu butonu aktif ettiğiniz taktirde, gelen menüde iki seçenek sizlere sorulacak. Bunlardan birisi, size gelen e-postaları okumayı unuttuğunuz zaman mail kutusunun en üstüne çıkarıp, aralarda kaybolmasını engelleyecek. Diğer seçenek ise, attığınız maillere cevap yazılmadığı taktirde, size bir hatırlatma uyarısı vererek, attığını maile cevap almadığınız hatırlatılacak ve aynı zamanda gönderdiğiniz mailler cevap gelene kadar kutunuzun üst sırasında tutulacak.

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