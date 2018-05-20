Akıllı telefon kullanımınıza yeni bir boyut getirecek olan Siempo BETA uygulaması yayınlandı

2015 yılında, Andreas Gala ve Jorge Selva, Minium adında minimalist bir akıllı telefon tanıttı. Aslında Çin'de var olan bir telefondu ve kendi geliştirdikleri arayüzle çalışıyordu. Bu akıllı telefondaki asıl amaç, insanları tasarımsal algılardan uzaklaştırarak, akıllı telefonlarını daha az kullanmalarını sağlamaktı. Ancak proje istenildiği gibi gitmedi. Siempo geliştiricilerinin hafife aldıkları şey, insanları akıllı telefonlarını değiştirmeye ikna etmenin ne kadar zor olduğuydu. Daha sonra aldıkları geri bildirimleri değerlendiren ekip, aynı arayüzü insanların kullandıkları mevcut telefonlarında çalışmasını sağlamak adına çalışmalar yürüttü. Ve sonunda BETA aşamasına gelen Siempo uygulaması Google Play Store'da yerini aldı.

Siempo nasıl çalışıyor?

Arayüzü kurduktan sonra ekranınızda sizin dikkatinizi çeken ikonlardan uzaklaşmış oluyorsunuz. Algoritmik olarak dikkati dağıtacağı düşünülen uygulamalar üçüncü bir sayfada düzenlenir. Bu uygulamaların konumu, her ziyarette bilinç dışında açılmasını ve kullanılmasını önlemek için rastgele ayarlanır. Siempo'nun beğendiğimiz en güzel özelliği, bildirim toplayabiliyor olması. Uygulama, belirlediğiniz zaman aralıklarında size gelen bildirimleri hiç bir uyarı vermeden toplar, belli bir zaman sonra ise tüm bildirimlerinizi topluca kontrol etmenizi sağlar.

Uygulamanın BETA sürümü ücretsiz olsa da geliştiriciler daha sonra 1 dolardan başlayarak istediğiniz kadar ödemeli bir abonelik uygulaması yapmayı planlıyor. Siempo'nun iOS versiyonu da yakın zamanda App Store'da yerini alacak.