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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı telefon kullanımınıza yeni bir boyut getirecek olan Siempo BETA uygulaması yayınlandı

Siempo adlı yeni bir uygulama, bir dizi tasarım ilkesinden yararlanarak, akıllı telefonunuzdan ve sayısız dikkat çekici uygulamadan oluşabilecek bağımlılıktan sizi kurtarmayı hedefliyor.
1 yıl
8,3b
1
7
Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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2015 yılında, Andreas Gala ve Jorge Selva, Minium adında minimalist bir akıllı telefon tanıttı. Aslında Çin'de var olan bir telefondu ve kendi geliştirdikleri arayüzle çalışıyordu. Bu akıllı telefondaki asıl amaç, insanları tasarımsal algılardan uzaklaştırarak, akıllı telefonlarını daha az kullanmalarını sağlamaktı. Ancak proje istenildiği gibi gitmedi. Siempo geliştiricilerinin hafife aldıkları şey, insanları akıllı telefonlarını değiştirmeye ikna etmenin ne kadar zor olduğuydu. Daha sonra aldıkları geri bildirimleri değerlendiren ekip, aynı arayüzü insanların kullandıkları mevcut telefonlarında çalışmasını sağlamak adına çalışmalar yürüttü. Ve sonunda BETA aşamasına gelen Siempo uygulaması Google Play Store'da yerini aldı.

Siempo nasıl çalışıyor?

 
Akıllı telefon kullanımınıza yeni bir boyut getirecek olan Siempo BETA uygulaması yayınlandı
Arayüzü kurduktan sonra ekranınızda sizin dikkatinizi çeken ikonlardan uzaklaşmış oluyorsunuz. Algoritmik olarak dikkati dağıtacağı düşünülen uygulamalar üçüncü bir sayfada düzenlenir. Bu uygulamaların konumu, her ziyarette bilinç dışında açılmasını ve kullanılmasını önlemek için rastgele ayarlanır. Siempo'nun beğendiğimiz en güzel özelliği, bildirim toplayabiliyor olması. Uygulama, belirlediğiniz zaman aralıklarında size gelen bildirimleri hiç bir uyarı vermeden toplar, belli bir zaman sonra ise tüm bildirimlerinizi topluca kontrol etmenizi sağlar.
Uygulamanın BETA sürümü ücretsiz olsa da geliştiriciler daha sonra 1 dolardan başlayarak istediğiniz kadar ödemeli bir abonelik uygulaması yapmayı planlıyor. Siempo'nun iOS versiyonu da yakın zamanda App Store'da yerini alacak.
Siempo BETA: Google Play Store 

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atarim 1 yıl en beğenilen
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Haberin içeriğini android marketten mi kopyaladınız? Arkadaş defalarca uyardık, özel mesaj attık değişen yok. Sizin haberlerinizi yazdıktan sonra bir başkasına kontrol ettirme huyunuz yok mu? Bu kadar basite almanızdaki sebep nedir?
Haberin içeriğini android marketten mi kopyaladınız? Arkadaş defalarca uyardık, özel mesaj attık değişen yok. Sizin haberlerinizi yazdıktan sonra bir başkasına...
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Sercan.S 1 yıl
ingilizce + çöp
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kreat 1 yıl
Biraz kullanayım dedim ama kendisi hariç diğer uygulamalar kasılarak açılmaya başladı. Sildim ben de.
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interwap 1 yıl
Uygulamayı kullanmaya başladım. Çok anladığım söylenemez.
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Piêr Dé Sans 1 yıl
Haberin içeriğini android marketten mi kopyaladınız? Arkadaş defalarca uyardık, özel mesaj attık değişen yok. Sizin haberlerinizi yazdıktan sonra bir başkasına kontrol ettirme huyunuz yok mu? Bu kadar basite almanızdaki sebep nedir?
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deniz_sea 1 yıl

ingilizce to türkçe
Garbage Çöp
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atarim 1 yıl en beğenilen
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darkhair 1 yıl
Bu yeni editörler translate e çok güveniyorlar.
Copy-Paste'in tillahı
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Sercan.S 1 yıl
ingilizce + çöp
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