iTunes uygulaması nihayet Microsoft Mağazası'na geldi

iTunes uygulamasını Microsoft'un Windows 10 uygulama mağazasına getirdi. Yazılım devi yaklaşık bir yıl önce iTunes'un Microsoft Mağazası'na 2017'nin sonuna kadar geleceği açıklasa da sonrasında bu tarih süresiz olarak Apple sonundauygulamasını Microsoft'un Windows 10getirdi. Yazılım devi yaklaşık bir yıl önce iTunes'un Microsoft Mağazası'nageleceği açıklasa da sonrasında bu tarih süresiz olarak ertelenmişti

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iTunes, Microsoft Mağazası'nda eksikliği en çok hissedilen uygulamaların başında geliyordu. Özellikle de sadece Microsoft Mağazası ise sınırlı olan ve mağaza dışından uygulama yükleme imkanı olmayan Windows 10 S kullanıcılarının dört gözle beklediği uygulama artık Microsoft Mağazası üzerinden indirilebiliyor.

Windows 10'lu bilgisayarınıza yüklemek için masaüstü uygulaması zaten yüklüyse, Microsoft Mağazası sürümünün eski yüklemeyi kaldıracağını ve ilk çalıştırdığınızda ayarlarınızı taşıyacağını aklınızda bulundurun. iTunes uygulamasını'lu bilgisayarınıza yüklemek için buraya tıklayarak Microsoft Mağazası'na erişebilirsiniz. Sisteminizde iTunes'unzaten yüklüyse, Microsoft Mağazası sürümünün eski yüklemeyi kaldıracağını ve ilk çalıştırdığınızdataşıyacağını aklınızda bulundurun.

https://www.microsoft.com/tr-tr/store/p/itunes/9pb2mz1zmb1s