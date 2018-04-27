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iTunes uygulaması nihayet Microsoft Mağazası'na geldi

Windows 10 kullanıcıların sabırsızlıkla beklediği iTunes uygulaması sonunda Microsoft Mağazası'ndaki yerini aldı. Artık mağazadaki uygulamalarla kısıtlı olan Windows 10 S'de de iTunes kullanılabilecek
1 yıl
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Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple sonunda iTunes uygulamasını Microsoft'un Windows 10 uygulama mağazasına getirdi. Yazılım devi yaklaşık bir yıl önce iTunes'un Microsoft Mağazası'na 2017'nin sonuna kadar geleceği açıklasa da sonrasında bu tarih süresiz olarak ertelenmişti.
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iTunes, Microsoft Mağazası'nda eksikliği en çok hissedilen uygulamaların başında geliyordu. Özellikle de sadece Microsoft Mağazası ise sınırlı olan ve mağaza dışından uygulama yükleme imkanı olmayan Windows 10 S kullanıcılarının dört gözle beklediği uygulama artık Microsoft Mağazası üzerinden indirilebiliyor.
iTunes uygulamasını Windows 10'lu bilgisayarınıza yüklemek için buraya tıklayarak Microsoft Mağazası'na erişebilirsiniz. Sisteminizde iTunes'un masaüstü uygulaması zaten yüklüyse, Microsoft Mağazası sürümünün eski yüklemeyi kaldıracağını ve ilk çalıştırdığınızda ayarlarınızı taşıyacağını aklınızda bulundurun.

https://www.microsoft.com/tr-tr/store/p/itunes/9pb2mz1zmb1s Yorum Yaz
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Guest-C192699FC 1 yıl
Yıl 2018 hatırlatalım spotify senelerdir her platformda var spotify gibisi yok ya tek sıkıntısı yerli sanatçılardan bazıları yok zaten bizde sanatçıda yok pek şey olmuyor
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darkhair 1 yıl
İyi ya bari. Bi de ayrıca itunes un güncellemeleri ile uğraşmamız gerekiyordu
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