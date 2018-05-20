Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook hikayelerde reklam görmeye hazır olun

Facebook, hikayeler özelliğinde reklam dönemi başlatıyor. Testlerine başlanan hikayelerde reklam özelliğinin yakın zamanda global olarak dağıtılması planlanıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
980
1
6
sosyal medya
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook hikayelerde reklam görmeye hazır olun
Snapchat'le hayatımıza giren hikayler özelliği, Instagram, WhatsApp derken Facebook'a da dahil olmuştu. Gerçi Facebook'un hikayeleri bi Instagram kadar tutmasa da kendi içinde yenilikler getirmeye devam ediyor. Facebook, gelen son bilgilere göre hikayeler bölümünde reklam gösterimi için testlere başladı. Belli ülkelerde denenen özelliğin yakın zamanda global olarak dağıtılması planlanıyor. 
Hikayelerde reklam özelliği Meksika, ABD ve Brezilya'da testlere resmen başladı. Kullanıcılar arkadaşlarının veya takip ettiği sayfaların, hikayeler bölümünde 5-15 saniyelik reklamlarla karşılaşabilecekler. Yalnız Facebook'un bu reklamları geçmenize olanak sunduğunu da belirtelim. Şuan test aşamasında olan özellikte, reklam içeren hikayelerin içeriğine link eklenmiyor olsa da global dağıtımda link eklenmesi sağlanacağı belirtiliyor. Reklam veren markalar hikayeler akışının etkilerini detaylı analiz raporlarıyla takip edebilecekler. Böylelikle verdikleri paranın nerelere ulaştığını görmüş olacaklar.
Açıklanan rakamlara göre Instagram hikayelerin, Facebook'dan neredeyse iki kat fazla kullanıldığı bir ortamda sosyal medya devinin reklam alma konusunda ne kadar başarılı olacağı merak konusu.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Vega 1 yıl
Facebook'un Lite denen sürümü varmış bunu iPhone'a nasıl indiririm?Mağazada bulamadım çünkü.Çok yer kaplıyor artık.Silemiyorum çünkü çoğu site giriş için Facebook istiyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 1 yıl Vega
Uygulama üzerinden önbelleği temizleyebilirsin. Lite denen uygulama Android için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Haluk Ermiş 1 yıl
en iyisi facebooku tamamen silmek.
yaklaşık 6 ay önce facebook ve instagramı kapattım, ilk bir ay eline telefonu aldıkça bi aklın gidiyor face e sonra alışıyorsun.
bırakınca daha iyi anladım ne gereksiz birşey olduğunu ikisininde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 1 yıl
Whatsapp Status'ün Instagram+Facebook Storiesle eşit olması saçma geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraxus 1 yıl
Facebook duruyor mu hala ya ??
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Holy-Ghost 1 yıl
İlk başlarda ne olacağını nereye varacağını anlamadığı için duruyordu, şimdiyse git gide klasikleşen bayalaşan bir internet çöplüğü, ads her yere ads yakında çerçevenede ads
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Tesla, araçlarında kullandığı yazılımın kaynak kodlarını yayınladı 1 yıl Toyota, hibrit C-HR için yerli batarya fikrine sıcak bakıyor 1 yıl İkinci kez halka arz edilecek Aselsan’ın TV reklamı yayınlandı 1 yıl Microsoft, Semantic Machines'ı satın alıyor: Cortana artık daha doğal konuşacak 1 yıl Coinbase’in müşteri hizmetlerini güncellemesi Twitter’da büyük tepki aldı 1 yıl İlk 5G telefonlar bu yıl gelebilir 1 yıl Apple daha ucuz bir HomePod peşinde 1 yıl Mart ayının çok satanlar listesinde Xiaomi ve Oppo sürprizi 1 yıl Akıllı telefon kullanımınıza yeni bir boyut getirecek olan Siempo BETA uygulaması yayınlandı 1 yıl Elon Musk, çift motorlu Tesla Model 3'ün bazı teknik detayları ve fiyatını açıkladı 1 yıl Nissan Leaf, yeni kriterlere göre EuroNCAP'ten 5 yıldız alan ilk elektrikli otomobil oldu 1 yıl Otomobillerin akıllı telefonlarla uzaktan park edilebilmesine izin geliyor 1 yıl GTA 5'in yayıncısına göre PlayStation 5 için biraz daha bekleyeceğiz 1 yıl Rusya ile İran arasındaki ticarette kripto para kullanılabilir 1 yıl Yakın zamanda Android'e çıkacak konsol kalitesinde 10 oyun 1 yıl FDA, migren önleyici Aimovig'in satışına onay verdi 1 yıl İlk çeyrekte telefon satışları yükselişte, beyaz eşya düşüşte 1 yıl Netflix, 2018'de orijinal içerik sayısını 1000'e çıkarmayı planlıyor 1 yıl Çerçevesiz ekranlı ve 4TB depolamalı telefon l Mobilite 1 yıl Ekran kartı seçimi yapılırken nelere dikkat etmek gerekli? 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Facebook hikayelerde reklam görmeye hazır olun Sonraki Mercedes, 500 milyon euro yatırımla Fransa'daki üretimini genişletiyor 1 yıl Bilim adamları "saniyenin trilyonda biri hızında" su kaynatmayı başardılar 1 yıl Biostar’dan özel iMiner madencilik sistemleri 1 yıl Microsoft Surface Hub 2 duyuruldu 1 yıl Huawei Y5 Prime (2018) resmi olarak tanıtıldı 1 yıl NAND bellek fiyatları belirli bir süre düz bir çizgi izleyecek 1 yıl Xiaomi Mi 8'in ekrana gömülü parmak izi sensörü videoda sızdırıldı 1 yıl Android Gmail'e mail takip özelliği geldi! 1 yıl Snapchat’in ana yatırımcısı kripto para piyasasına giriyor 1 yıl Deadpool 2 gişedeki yolculuğuna rekor ile başladı 1 yıl Asus ZenBook Pro 15 duyuruldu 1 yıl Nintendo Switch tarzında bir Android konsolu geliyor 1 yıl Google, Qualcomm işlemciyle güçlendirilmiş bir AR başlığı geliştiriyor 1 yıl Steam Link BETA uygulaması yayınlandı 1 yıl 2018 Dacia Duster Fiskal, hafif ticari araç olarak yollara çıkıyor 1 yıl Wozniak:” Ethereum, kripto paraların Apple’ı olacak.” 1 yıl Boeing'in otonom helikopteri ilk görevini başarıyla tamamladı 1 yıl Haftaya BİM mağazalarında iddialı teknolojik ürünler var 1 yıl Gran Turismo serisi 80 milyondan fazla sattı 1 yıl 2si1 | Kamu Spotu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim