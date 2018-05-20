Facebook hikayelerde reklam görmeye hazır olun

Snapchat'le hayatımıza giren hikayler özelliği, Instagram, WhatsApp derken Facebook'a da dahil olmuştu. Gerçi Facebook'un hikayeleri bi Instagram kadar tutmasa da kendi içinde yenilikler getirmeye devam ediyor. Facebook, gelen son bilgilere göre hikayeler bölümünde reklam gösterimi için testlere başladı. Belli ülkelerde denenen özelliğin yakın zamanda global olarak dağıtılması planlanıyor.

Hikayelerde reklam özelliği Meksika, ABD ve Brezilya'da testlere resmen başladı. Kullanıcılar arkadaşlarının veya takip ettiği sayfaların, hikayeler bölümünde 5-15 saniyelik reklamlarla karşılaşabilecekler. Yalnız Facebook'un bu reklamları geçmenize olanak sunduğunu da belirtelim. Şuan test aşamasında olan özellikte, reklam içeren hikayelerin içeriğine link eklenmiyor olsa da global dağıtımda link eklenmesi sağlanacağı belirtiliyor. Reklam veren markalar hikayeler akışının etkilerini detaylı analiz raporlarıyla takip edebilecekler. Böylelikle verdikleri paranın nerelere ulaştığını görmüş olacaklar.

Açıklanan rakamlara göre Instagram hikayelerin, Facebook'dan neredeyse iki kat fazla kullanıldığı bir ortamda sosyal medya devinin reklam alma konusunda ne kadar başarılı olacağı merak konusu.