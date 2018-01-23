Microsoft OneDrive for Business’a dosya geçmişi özelliğini ekliyor

ABD merkezli bilişim firması Microsoft bulut depolama çözümü OneDrive’a yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Şu anda sadece OneDrive for Business’a özel olarak sunulan dosya geçmişi özelliği kullanıcıların işine bir hayli yarayacağa benziyor.

File Restore

Microsoft’un deyişiyle File Restore adı verilen servis sayesinde kullanıcılar 30 güne kadar silinmiş dosyaları geri getirebilecekler. Bundan daha da önemlisi File Restore ile kullanıcılar dosyanın kim tarafından hangi tarihte silindiği görebilmenin yanı sıra mevcut bir dosyayı geçmişteki bir tarihe de geri döndürebilecekler. Bugün itibariyle kullanıma sunulan özelliğin geri dönüşüm kutusunda bulunan öğeler için de geçerli olduğu belirtilmekte.

https://www.theverge.com/2018/1/22/16920426/microsoft-onedrive-business-enterprise-file-restore

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Microsoft yaptığı duyuruda yeni hizmetin özellikle de zararlı yazılım bulaşan dosyalarda veyayapılan dosyalarda kimin işlemde bulunduğunu tespit etmek için kullanılabileceğini aktardı.