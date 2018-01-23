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Microsoft OneDrive for Business’a dosya geçmişi özelliğini ekliyor

Yazılım devi Microsoft bulut depolama çözümü OneDrive’ın iş odaklı sürümüne dosya geçmişi özelliğini ekledi. Yeni bulut depolama özelliğinin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl
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Metehan Göktaş
Yazar
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ABD merkezli bilişim firması Microsoft bulut depolama çözümü OneDrive’a yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Şu anda sadece OneDrive for Business’a özel olarak sunulan dosya geçmişi özelliği kullanıcıların işine bir hayli yarayacağa benziyor.

File Restore

Microsoft’un deyişiyle File Restore adı verilen servis sayesinde kullanıcılar 30 güne kadar silinmiş dosyaları geri getirebilecekler. Bundan daha da önemlisi File Restore ile kullanıcılar dosyanın kim tarafından hangi tarihte silindiği görebilmenin yanı sıra mevcut bir dosyayı geçmişteki bir tarihe de geri döndürebilecekler. Bugün itibariyle kullanıma sunulan özelliğin geri dönüşüm kutusunda bulunan öğeler için de geçerli olduğu belirtilmekte.

Microsoft yaptığı duyuruda yeni hizmetin özellikle de zararlı yazılım bulaşan dosyalarda veya izinsiz bir şekilde üzerinde değişiklik yapılan dosyalarda kimin işlemde bulunduğunu tespit etmek için kullanılabileceğini aktardı.
https://www.theverge.com/2018/1/22/16920426/microsoft-onedrive-business-enterprise-file-restore Yorum Yaz
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sniper23 1 yıl
Microsoft Onedrive Business ne zaman şirket hesabı açmaya çalışsam asla çalışmaz. O yüzden direk Google Drive Business'a geçmiştim.
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