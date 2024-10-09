2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör OneDrive, şu anda hesap başına en fazla 2TB depolama alanı veriyor. Çok fazla veri depoluyorsanız bu yeterli gelmeyebilir. Güzel haber; Microsoft, yakında beş kat daha fazla depolama alanı sağlayacak.

OneDrive uygulaması güncellendi, yapay zeka özellikleri eklendi 20 sa. önce eklendi

OneDrive'a 5TB ve 10TB depolama alanı geliyor

Microsoft, 8 Ekim’de düzenlenen OneDrive etkinliğinde bulut depolama hizmetine gelecek yenilikleri paylaşırken, maksimum depolama alanının artırılacağı duyurdu. Bu yılın ilerleyen zamanlarında OneDrive 5TB ve 10TB planları aktif edilecek. Microsoft 365 Bireysel ve Aile kullanıcıları 2TB’dan daha fazla alan satın alabilecek.

OneDrive’ın yeni 5TB ve 10TB planının fiyatının ne kadar olacağı paylaşılmadı. Şu anda, Google One 5 TB Premium aboneliğin fiyatı aylık 244,99 TL iken, Premium 10 TB aboneliğin ücreti aylık 489,99 TL. Apple, 5 TB ve 10 TB iCloud saklama alanı sunmuyor. 6TB iCloud ücreti 1.299,99 TL. 12TB iCloud fiyatı 2.499,99 TL.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Microsoft, OneDrive'da depolama alanını artırıyor