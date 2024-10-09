Microsoft, OneDrive'da depolama alanını artırıyor

OneDrive'a 5TB ve 10TB depolama alanı geliyor
Microsoft, 8 Ekim’de düzenlenen OneDrive etkinliğinde bulut depolama hizmetine gelecek yenilikleri paylaşırken, maksimum depolama alanının artırılacağı duyurdu. Bu yılın ilerleyen zamanlarında OneDrive 5TB ve 10TB planları aktif edilecek. Microsoft 365 Bireysel ve Aile kullanıcıları 2TB’dan daha fazla alan satın alabilecek.
OneDrive’ın yeni 5TB ve 10TB planının fiyatının ne kadar olacağı paylaşılmadı. Şu anda, Google One 5 TB Premium aboneliğin fiyatı aylık 244,99 TL iken, Premium 10 TB aboneliğin ücreti aylık 489,99 TL. Apple, 5 TB ve 10 TB iCloud saklama alanı sunmuyor. 6TB iCloud ücreti 1.299,99 TL. 12TB iCloud fiyatı 2.499,99 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.