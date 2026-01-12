Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, popüler uygulamasını sonlandırıyor: Yerini yapay zeka alacak

    Microsoft, iPhone ve Android telefonlarda kullanılan popüler belge tarama uygulamasını sonlandırıyor. Şirket, milyonlarca kullanıcısı olan Microsoft Lens uygulamasına artık destek vermeyecek.

    belge tarama uygulaması microsoft lens kullanımdan kaldırılıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft Lens, kağıt belgeleri, kartvizitleri, fişleri ve diğer her şeyi kolayca okunabilir dijital dosyalara dönüştüren mobil belge tarayıcı uygulamasıydı. Microsoft, bu uygulamanın artık kullanımdan kaldırıldığını, kullanıcılarını bunun yerine Copilot yapay zeka sohbet uygulamasına yönlendireceğini açıkladı.

    Belge tarama uygulaması Microsoft Lens kullanımdan kaldırılıyor

    Ücretsiz belge tarama uygulaması Microsoft Lens, "Office Lens" olarak 2014 yılında Windows Phone için kullanıma sunulduktan sonra diğer platformlara da geldi. 2021 yılında Microsoft Lens olarak ismi değiştirildi ve geçtiğimiz yıl şirket, uygulamanın sona erdirileceğini duyurdu. Şimdi ise Microsoft, uygulamanın kullanımdan kaldırıldığını paylaştı.

    Android ve iOS için Microsoft Lens, 9 Ocak 2026 itibariyle kullanımdan kaldırılacak. 9 Şubat'tan sonra artık desteklenmeyecek ve bu tarihte Google Play Store ve Apple App Store'dan da kaldırılacak. Bununla birlikte, kullanıcılar 9 Mart'a kadar belge taramaya devam edebilecek, bu tarihten sonra yeni tarama yapamayacak ancak en son giriş yaptıkları aktif Microsoft hesabı üzerinden önceki taramalarına erişebilecek.

    Copilot, tarama işlemini gerçekleştirebilse de taranan dosyaları doğrudan OneNote, Word veya PowerPoint'e kaydetmeyi desteklemiyor. Ayrıca kartvizit taramalarını da OneNote'a kaydetmiyor. Lens'in sesli okuma ve okuyucu entegrasyonu gibi erişilebilirlik özelliklerinden de yoksun. Bu noktada belge tarama için OneDrive alternatif olarak gösteriliyor. Bulut paylaşım hizmeti, uygulamanın ekranının altındaki "+" simgesi aracılığıyla erişilebilen entegre bir tarayıcı içeriyor. Ancak OneDrive, taramaları yerel olarak kaydetmeyi desteklemiyor, bulutta saklıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    90 gün dolmadan hat taşıma cezası telefonunuz bağlanamamaktadır ne demek mercedes modelleri clio 1.0 tce alınır mı prozac yeşil reçete mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Ulefone Armor 30 Pro
    Ulefone Armor 30 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum