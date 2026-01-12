Microsoft, popüler uygulamasını sonlandırıyor: Yerini yapay zeka alacak

Tam Boyutta Gör Microsoft Lens, kağıt belgeleri, kartvizitleri, fişleri ve diğer her şeyi kolayca okunabilir dijital dosyalara dönüştüren mobil belge tarayıcı uygulamasıydı. Microsoft, bu uygulamanın artık kullanımdan kaldırıldığını, kullanıcılarını bunun yerine Copilot yapay zeka sohbet uygulamasına yönlendireceğini açıkladı.

Belge tarama uygulaması Microsoft Lens kullanımdan kaldırılıyor

Ücretsiz belge tarama uygulaması Microsoft Lens, "Office Lens" olarak 2014 yılında Windows Phone için kullanıma sunulduktan sonra diğer platformlara da geldi. 2021 yılında Microsoft Lens olarak ismi değiştirildi ve geçtiğimiz yıl şirket, uygulamanın sona erdirileceğini duyurdu. Şimdi ise Microsoft, uygulamanın kullanımdan kaldırıldığını paylaştı.

Android ve iOS için Microsoft Lens, 9 Ocak 2026 itibariyle kullanımdan kaldırılacak. 9 Şubat'tan sonra artık desteklenmeyecek ve bu tarihte Google Play Store ve Apple App Store'dan da kaldırılacak. Bununla birlikte, kullanıcılar 9 Mart'a kadar belge taramaya devam edebilecek, bu tarihten sonra yeni tarama yapamayacak ancak en son giriş yaptıkları aktif Microsoft hesabı üzerinden önceki taramalarına erişebilecek.

Copilot, tarama işlemini gerçekleştirebilse de taranan dosyaları doğrudan OneNote, Word veya PowerPoint'e kaydetmeyi desteklemiyor. Ayrıca kartvizit taramalarını da OneNote'a kaydetmiyor. Lens'in sesli okuma ve okuyucu entegrasyonu gibi erişilebilirlik özelliklerinden de yoksun. Bu noktada belge tarama için OneDrive alternatif olarak gösteriliyor. Bulut paylaşım hizmeti, uygulamanın ekranının altındaki "+" simgesi aracılığıyla erişilebilen entegre bir tarayıcı içeriyor. Ancak OneDrive, taramaları yerel olarak kaydetmeyi desteklemiyor, bulutta saklıyor.

