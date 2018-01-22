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Yerli e-Posta servisinin maliyeti belli oldu

Yerli ve milli e-posta servisinin hizmete gireceği tarih ve projenin maliyeti belli oldu. Yerli e-posta servisinin kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılması zorunlu olacak.
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yerli e-Posta servisinin maliyeti belli oldu
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından duyurusu yapılan yerli e-posta servisinin maliyeti belli oldu. Bu yılın sonunda hizmete girecek yerli ve milli e-posta servisi 2 milyon TL’ye mâl olacak.

Yerli e-Posta servisinin bütün kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılması zorunlu olacak. Servisi sadece kamu kurumları değil vatandaş da kullanabilecek.

Servis için ayrılan bütçenin 1 milyon lirası 2018 içinde kalan 1 milyon TL’si de 2019 yılında harcanacak. Bilgilerin yurtdışına çıkmadan güvenli bir şekilde ülkemizde dolaşıma sokulması amaçlanıyor. Proje, kamudaki ve özel sektördeki Türk mühendislerinin çalışmalarıyla yürütülüyor.

Yerli e-Posta'nın ismi belli değil

Kurulacak olan yerli e-posta servisinin ismi henüz belirlenmedi. Çalışmaların olgunlaşmasının ardından isminin konacağı belirtiliyor. Bakanlık tarafından anket ve yarışmalar düzenlenerek isim önerileri halka sorulacak.

2018’in sonunda hizmete girecek servisteki verilerin güvenliğinin sağlanabilmesi için kripto cihazlara yatırım yapılacak. Kamudaki tüm ağın güvenilir olması için veri trafiğini şifreleme özelliğine sahip 150 kripto cihazı alınması planlanıyor. İlk yıl 4 milyon TL’lik, 2019 yılına gelindiğinde ise 5 milyon 950 bin liralık kripto cihazı alınacak. Böylece toplam 9 milyon 950 bin liralık kripto cihazı alımı yapılacak.


http://www.hurriyet.com.tr/2-milyon-liraya-milli-e-posta-40717636 Yorum Yaz
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qooqie 1 yıl en beğenilen
15 Temmuz Şehitler Postası
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ashley j williams 1 yıl
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mrslimshady 1 yıl
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DH Misafiri 1 hf.
Gmail kullanmanın neden karizması olsun? Enteresan bir bakış açısı...
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DH Misafiri 1 ay
gmaile daha çok güvenirim diyen herifler bunu kullanmaz olur biter.
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Mephalay 1 yıl
Insanlarin ya da devletin bundan ne gibi bir cikari olacak ben cozemiyorum acikcasi. Kimlik bilgilerim ve email server inda tutulacak bilgilerin yerli bir makinede Turk'lerin kontrolunde olmasindansa Amerika'da olmasini tercih ederim.

Ayrica zaten bu isin yazilim kismini lisansli urunlerle halledecekler. Sifirdan bir seyler yazmak gibi ya da open-source cozumlerle ilerlemek gibi bir ise kalkismazlar. Kurulacak yerli email sisteminden en fazla kar eden yine yurt disinda yazilimi lisanslayan kimseler olacak bana gore.

Hele bir de bu emaili zorla kullandirtmaya calisan politikalar izlerlerse hepten yandik.
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shadowtr 1 yıl
Gerekli bir adım.
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Baelros 1 yıl
Maliyet dusuk, hatta gereginden fazla dusuk. Tum ulke nufusuna hitap edecegi dusunulurse 2 milyon TL butce ile guvenli ve hizli bir eposta servisi verilemez. 2 milyon TL zaten AK Saray'in bir aylik elektrik parasi.
Bir de guvenlik ve kisisel bilgilerin korunmasi var. 50 milyon vatandasin kimlik bilgileri calindi, hic bir yetkili adam gibi bir aciklama yapmadi. Farkindaysaniz bu telefonla dolandiricilik isleri kimlikler calindiktan sonra basladi.
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tla776 1 yıl Baelros
Dedigin gibi
2milton tlye o boyutta bir mail server nasil kurmayi planliyorlar acaba cok merak ediyorum
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HaydonunAbisi 1 yıl
AmaYolYaptilar.com
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Starbuck. 1 yıl
Umarım kripto cihazlarını yurt dışından almıyorlardır yoksa ne anladım bu işten.
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upsewen 1 yıl
tamam kardeşim yerli üretim olan her şey güzeldir de, bu durumun ben sadece elektronik posta servisi olarak kullanılacağını düşünmüyorum ben
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erturkcan2 1 yıl
Devlet için bedava bir rakam, getirisi büyük olacaktır.
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Hümiyettin 1 yıl
Yurtdışında bu tür işleri özel girişimler yaparlar ama bizde her şey devletten bekleniyor. Çoğu kişinin girişimcilikten anladığı ev almaktan ötesi değil.
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