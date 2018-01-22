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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından duyurusu yapılan yerli e-posta servisinin maliyeti belli oldu. Bu yılın sonunda hizmete girecek yerli ve milli e-posta servisi 2 milyon TL’ye mâl olacak.

Yerli e-Posta servisinin bütün kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılması zorunlu olacak. Servisi sadece kamu kurumları değil vatandaş da kullanabilecek.

Servis için ayrılan bütçenin 1 milyon lirası 2018 içinde kalan 1 milyon TL’si de 2019 yılında harcanacak. Bilgilerin yurtdışına çıkmadan güvenli bir şekilde ülkemizde dolaşıma sokulması amaçlanıyor. Proje, kamudaki ve özel sektördeki Türk mühendislerinin çalışmalarıyla yürütülüyor.

Yerli e-Posta'nın ismi belli değil

Kurulacak olan yerli e-posta servisinin ismi henüz belirlenmedi. Çalışmaların olgunlaşmasının ardından isminin konacağı belirtiliyor. Bakanlık tarafından anket ve yarışmalar düzenlenerek isim önerileri halka sorulacak.

2018’in sonunda hizmete girecek servisteki verilerin güvenliğinin sağlanabilmesi için kripto cihazlara yatırım yapılacak. Kamudaki tüm ağın güvenilir olması için veri trafiğini şifreleme özelliğine sahip 150 kripto cihazı alınması planlanıyor. İlk yıl 4 milyon TL’lik, 2019 yılına gelindiğinde ise 5 milyon 950 bin liralık kripto cihazı alınacak. Böylece toplam 9 milyon 950 bin liralık kripto cihazı alımı yapılacak.

http://www.hurriyet.com.tr/2-milyon-liraya-milli-e-posta-40717636