Microsoft, Outlook entegrasyonunu tamamladı, 400 milyon kullanıcı hizmete geçiş yaptı





Yeni Windows modern tasarımı felsefesini tüm şirket çapında benimseyen ve hizmletlerini hızla bu tasarıma uyarlayan Microsoft, bu bağlamda Hotmail hizmetini de Outlook olarak değiştirmişti.





Tüm Hotmail kullanıcılarını yeni hizmete aktarmaya başlayan Microsoft bu hafta itibariyle aktarımı tamamladığını duyurdu. Toplam altı hafta süren aktarım sonucu Outlook kullanıcı sayısı 400 milyona ulaşırken, 150 petabyte da veri aktarıldı. Outlook ilk önizlemeye sunulduğunda Hotmail kullanıcıları 300 milyon civarındaydı. Bu da Outlook uzantılı mail alan kullanıcı sayısının 100 milyona yakın olduğunu gösteriyor. Platformda 125 milyon kullanıcı mobil cihazlardan erişim sağlıyor.





Microsoft sürecin bitişi şerefine SkyDrive ile daha derin entegrasyon, başka hesaplar üzerinden SMTP ile mail gönderim imkanı gibi yenilikler sunmaya başladı.





http://www.redorbit.com/news/technology/1112837758/microsoft-outlook-com-web-email-migration-complete-050313/